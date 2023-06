Spadają ceny ropy, gazu i miedzi. Rośnie wartość złotego

Baryłka ropy Brent staniała do 73,99 dol., a WTI do 69,36 dol.

W poniedziałek 12 czerwca 2023 r. przed godz. 8.30 cena ropy naftowej Brent na giełdzie w Londynie spadała o 1,07 proc., do 73,99 dol. za baryłkę. Notowania amerykańskiej odmiany WTI zniżkowały o 1,15 proc., do 69,36 dol. za baryłkę.

W piątek ok. godz. 17 baryłka ropy naftowej Brent była wyceniana na rynkach na 76,39 dol., a ropy WTI - 71,60 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę. (PAP) aop/ pad/

W USA ceny ropy nadal w trendzie spadkowym

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zniżkują kolejną sesję w związku z utrzymującymi się obawami o perspektywy popytu. Analitycy Goldman Sachs kolejny raz obniżają prognozę cen surowca - podają maklerzy.



Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 69,53 USD, niżej o 0,91 proc.



Ropa Brent na ICE w dostawach na VIII wyceniana jest po 74,09 USD za baryłkę, niżej o 0,94 proc., po zniżce w ub. tygodniu o 1,8 proc., najmocniejszej od początku maja.



Analitycy Goldman Sachs dokonali już trzeciej w ciągu ostatnich 6 miesięcy korekty cen ropy Brent i obniżyli szacunki do 86 USD za baryłkę na koniec tego roku w związku z rosnącą podażą ropy i malejącym popytem na ten surowiec.



Ropa Brent staniała w tym roku o ok. 14 proc. z powodu obaw o spowolnienie gospodarcze w USA i anemiczny rozwój gospodarczy w Chinach.



Dużo ropy dostarcza na rynki Rosja, więc niedawna zapowiedź Arabii Saudyjskiej, że dodatkowo obniży dostawy swojej ropy o 1 mln baryłek nie wystarcza, aby utrzymać ceny surowca na wysokim poziomie.



"Jesteśmy teraz w momencie, w którym rynki są skłonne założyć się, że ryzyko związane z popytem może +przytłoczyć+ zdolność Arabii Saudyjskiej do podwyżki cen surowca na rynkach" - mówi Wishny Varathan z Mizuhi Bank Ltd.

"Słabość Chin, Europy i Stanów Zjednoczonych odbija się negatywnie na perspektywach dla cen ropy" - dodaje. (PAP Biznes) aj/ asa/

Gaz ziemny w hubie TTF staniał do 30,95 euro za MWh w kontraktach lipcowych

W poniedziałek ok. godz. 10.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na lipiec staniał o 3,42 proc., do 30,95 euro za MWh, a w kontraktach na sierpień o 3,15 proc., do 31,79 euro za MWh. W kontraktach wrześniowych był tańszy o 1,96 proc., z ceną 33,67 euro za MWh.



W piątek ok. godz. 17.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na lipiec kosztował 33,00 euro za MWh, a w kontraktach sierpniowych 33,76 euro za MWh. Natomiast gaz w kontraktach na wrzesień wyceniano na 35,26 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh. (PAP) maja/ pad/

Miedź na LME spada z najwyższego poziomu od miesiąca

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spadają 12 czerwca 2023 r. z najwyższego poziomu od miesiąca. Inwestorzy na rynkach zachowują ostrożność przed zbliżającą się decyzją Fed w sprawie stóp procentowych. Miedź w dostawach 3-miesięcznych kosztuje niżej o 0,8 proc. - po 8.307,00 USD za tonę - informują maklerzy.



Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 3,7625 USD za funt i zniżkuje o 0,70 proc.



Inwestorzy wolą nie angażować kapitału na rynkach przed środową decyzją amerykańskiej Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.



Analitycy spodziewają się podwyżki stóp procentowych w lipcu, a nie na czerwcowym spotkaniu Fed - w środę 14 czerwca 2023 r.



"Ryzyko spadkowe dla cen miedzi pozostaje w środowisku wysokich stóp procentowych" - piszą w rynkowej nocie analitycy First Futures Co.



Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź zyskała 24 USD do 8.372,00 USD za tonę. (PAP Biznes) aj/ asa/

Złoty zyskał wobec głównych walut

W poniedziałek 12 czerwca 2023 r. rano polska waluta zyskała na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,44 zł, frank szwajcarski 4,57 zł, a dolar – 4,13 zł.



W poniedziałek ok. godz. 7.40 złoty umacniał się wobec: euro o 0,04 proc., do 4,44 zł; dolara o 0,01 proc., do 4,13 zł; franka szwajcarskiego o 0,11 proc., do 4,57 zł.W piątek ok. godz. 16.40 euro kosztowało 4,44 zł, dolar 4,12 zł, a frank szwajcarski - 4,57 zł. (PAP) aop/ mark/

Dalszy ciąg materiału pod wideo