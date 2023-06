Ryzyko przedpłaty w kredytach hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową. Zalecenia KNF

Wielkie pieniądze z Arabii Saudyjskiej zmieniają układ sił w światowym sporcie. Transfery piłkarskich supergwiazd do saudyjskich klubów to zaledwie część działań i ambicji, które po m.in. golfie sięgają choćby przejęcia cyklu wyścigów Formuły 1. Ile pieniędzy mają szejkowie, skąd pochodzi ich bogactwo i co zamierzają osiągnąć poprzez ogromne inwestycje w sport?