Urzędnik skarbowy kupi kanapkę, licząc na brak paragonu

Polski Ład to nie tylko obniżenie podatków. Urzędnicy skarbowi uzyskali możliwość udawania prywatnych klientów w najróżniejszych punktach, aby później wystawiać ogromne kary. Obywatele nie mają analogicznych uprawnień wobec urzędników, wtedy popełniliby przestępstwo.

Jaka kara za sprzedaż bez paragonu?

Przy założeniu, że skarbówka wystawia mandat karny za brak paragonu, górną granicą jest kwota 18 tys. zł (pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia).

W szczególnych przypadkach, np. znacznej wartości usługi bez paragonu, górny limit mógłby znacząco wzrosnąć.

Jak skarbówka sprawdza, czy wystawiono paragon?

Jak podaje Krajowa Informacja Skarbowa:

„W okresie od 4 lipca 2022 r. do 28 sierpnia 2022 r. przeprowadziliśmy 32 227 kontroli w formie nabycia sprawdzającego. Wystawiliśmy 7666 mandatów na kwotę prawie 9 mln zł (…) mają oni możliwość prowadzenia sprawdzenia wszystkich podmiotów zobowiązanych do rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych – od ulicznych straganów oraz małych punktów handlowych i gastronomicznych po duże hotele, drogie restauracje i salony SPA.”

Oznacza to, że urzędniczka skarbowa może pójść do salonu piękności (oczywiście nie za prywatne środki), udawać wobec kosmetyczki najlepszą koleżankę, a następnie ukarać grzywną do 18 tys. zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wakacje to szczególny okres dla skarbówki na podobne czynności sprawdzające, przedsiębiorcy (oraz oczywiście zatrudnieni u nich sprzedawcy/usługodawcy) muszą zwracać na to szczególną uwagę.

Można się narazić na odpowiedzialność również za nieprawidłowe wystawienie paragonu. Jak podaje KIS, „Musimy pamiętać, że wydruk z karty stanowi wyłącznie dowód zapłaty kartą debetową lub kredytową. Nie zastępuje on paragonu fiskalnego”.

Grzywna za brak paragonu – jak się bronić?

Można sobie wyobrazić, że osoba z niewielkim doświadczeniem w danym miejscu popełni błąd (nieintencjonalnie) w kwestii wystawienia paragonu.

Art. 4 KKS stanowi, że przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi.

Odpowiedzialność karnoskarbowa za brak paragonu jest przewidziana w art. 62 KKS. Nie ma w tym przepisie podstawy do odpowiedzialności za nieumyślne popełnienie czynu. W opisanym przykładzie można się bronić, powołując się na brak umyślności.

Polski Ład ustanowił nowość dla wyrywkowego testowania uczciwości obywateli

Prawo karne zabrania zachęcania przypadkowych osób do przestępstwa w celu ich skazania. Okazuje się, że ta sama zasada nie obowiązuje już w prawie karnym skarbowym.

Kilka lat temu sławę uzyskała sprawa dwóch urzędniczek, która poprosiły mechanika o wymianę żarówki. Fachowiec w geście dobrej woli podarował i zamontował własną żarówkę, za usługę wziął symboliczne 10 zł, a następnie został przez urzędniczki ukarany mandatem karnym za brak paragonu.

„W projekcie zaproponowano rozwiązania systemowe, które z uwagi na brak nadmiernego formalizmu w ich stosowaniu, będą mogły przyczynić się do skuteczniejszego niż obecnie przeciwdziałania nieprawidłowościom” – to fragment uzasadnienia przepisów Polskiego Ładu przyznających skarbówce możliwość „prowokacji na paragon”. To co kiedyś mogło być uznane za skandal, obecnie zmienia się w standard.

Na marginesie – co gdyby to właścicielka salonu SPA zaproponowała urzędniczce skarbowej łapówkę w celu skazania jej za korupcję? Naraziłaby się na odpowiedzialność karną, za podżeganie do korupcji.