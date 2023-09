Raportowanie w zakresie paliw ciekłych 2023 - co się zmieniło od 1 lipca?

Od 1 lipca 2023 r. sprawozdania dotyczące paliw ciekłych przesyłamy Prezesowi RARS (zamiast URE), wyłącznie poprzez Platformę Paliwową. W tym dniu zostanie uruchomiony system „Platforma Paliwowa”, stworzony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS) we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki (URE).

Platforma Paliwowa

Celem wdrożenia tego systemu jest umożliwienie przedsiębiorstwom energetycznym oraz podmiotom przywożącym, w rozumieniu przepisów ustawy — Prawo energetyczne, prowadzącym działalność w zakresie paliw ciekłych, składania drogą elektroniczną sprawozdań adresowanych dotąd do Prezesa URE, a w niedalekiej przyszłości także do Prezesa RARS.



Oznacza to jednocześnie likwidację możliwości raportowania do tych organów w formie papierowej lub za pośrednictwem e-PUAP.



W pierwszym etapie funkcjonowania Platformy Paliwowej tj. od 1 lipca br. obowiązek raportowania za jej pośrednictwem obejmuje przekazywane dotąd Prezesowi URE:

miesięczne sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych , a także ich przeznaczeniu (art. 43d ust. 1 Prawa energetycznego);

informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba ust. 4 Prawa energetycznego);

informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności (art. 43e ust. 1 Prawa energetycznego).

Ważne Wymienione wyżej dokumenty, w tym m.in. miesięczne sprawozdanie o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu za czerwiec br., będą mogły zostać złożone wyłącznie poprzez Platformę Paliwową (nie będzie możliwości ich złożenia w wersji papierowej ani przez ePUAP). Zmieniono również organ, do którego kierowane będą wymienione wyżej dokumenty – Prezesa URE zastąpi Prezes RARS.

W przyszłości planowane jest rozbudowanie Platformy Paliwowej o funkcjonalność obejmującą realizację obowiązków sprawozdawczych wobec Prezesa RARS, związanych z zapasami obowiązkowymi paliw i tzw. opłatą zapasową.

Jak złożyć dokumenty?

Aby móc złożyć dokumenty za pośrednictwem Platformy Paliwowej konieczne będzie dokonanie rejestracji pełnomocników. W związku z tym podmioty raportujące do URE powinny niezwłocznie podjąć działania związane z tą rejestracją, aby jej brak nie uniemożliwił im wywiązania się w terminie z obowiązków sprawozdawczych po 30 czerwca 2023 r.

Kary

Przypominamy, że nieterminowe złożenie miesięcznego sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych może skutkować nałożeniem przez Prezesa URE kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Czy masz pewność, że nie obracasz paliwami?

Warto zwrócić uwagę, że wielu przedsiębiorców z branż innych niż paliwowa nie ma świadomości, że towary, które produkują, sprowadzają i/lub sprzedają, są na gruncie przepisów Prawa energetycznego i ustawy o zapasach paliw traktowane jako paliwa a oni sami podlegają obowiązkom wskazanym w tych przepisach. Jeśli nie masz pewności, czy obejmują one Twoją firmę - zapraszamy do kontaktu.

Konrad Staniec, doradca podatkowy w ENODO Advisors

Bartosz Bołtromiuk, doradca podatkowy, Dyrektor w ENODO Advisors