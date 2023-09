Inflacja w Polsce w 2023 roku. 10% w sierpniu, 9% we wrześniu, 7-8% na koniec roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. inflacja CPI) w sierpniu 2023 r. wzrosły rdr o 10,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na tym samym poziomie - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt był zgodny z szacunkiem flash. Eksperci prognozują, że we wrześniu inflacja spadnie do ok. 9% rdr, a na koniec roku do 7-8% rdr.

GUS: Inflacja CPI w sierpniu 2023 r. wyniosła rdr 10,1 proc., a mdm 0,0 proc

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2023 r.:

sierpień sierpień lipiec lipiec rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 10,1 0,0 10,8 -0,2 Inflacja towarów 9,8 -0,2 10,6 -0,6 Inflacja usług 11,1 0,6 11,3 0,8 Żywność i napoje bezalkoholowe 12,7 -0,9 15,6 -1,2 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 11,1 0,3 11,5 0 Odzież i obuwie 6,7 -0,7 6,9 -3,1 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 12,0 0,1 13,8 0,2 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 9,4 0,4 10,6 0,1 Zdrowie 9,7 0,5 9,8 0,1 Transport -1,7 2,0 -8,5 0,1 Łączność 9,3 0,0 9,2 0,6 Rekreacja i kultura 10,9 0,2 12,1 1,6 Edukacja 13,5 0,1 13,6 0,1 Restauracja i hotele 13,3 0,5 13,8 0,7 Inne towary i usługi 11,4 0,3 13,4 0,4

"W celu odzwierciedlenia w pomiarze cen konsumpcyjnych aktualnych regulacji prawnych związanych z kształtowaniem się cen, Główny Urząd Statystyczny na bieżąco uwzględnia we wskaźniku zmian cen konsumpcyjnych dane dla wybranych grup towarów i usług, których te regulacje dotyczą" - napisał GUS.

"Zmiany będą uwzględniane zgodnie z terminami ich wejścia w życie określonymi w aktach prawnych i będą dotyczyły oprócz cen energii m.in. cen leków. Działania osłonowe wynikające z regulacji, w zależności od ich charakteru, mogą wpływać na gromadzone poziomy cen lub wydatki gospodarstw domowych, stanowiące wagi w obliczeniach wskaźników cen" - dodał.

(PAP Biznes)

pat/ana/map

PIE: inflacja we wrześniu wyniesie poniżej 9 proc. rdr

Jak ocenił Jakub Rybacki ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do podanych przez GUS danych o inflacji - spadek inflacji jest związany głównie ze słabszym wzrostem cen żywności. Zwrócił uwagę, że tempo wzrostu cen żywności spadło z 15,6 do 12,7 proc., co obniżyło CPI o 0,7 pkt. Jednocześnie inflacja bazowa dalej przekracza 10 proc., a tempo wzrostu cen usług nie hamuje.

„We wrześniu inflacja wyniesie ok. 9 proc. Spadek związany będzie głównie z działaniami rządu dot. cen energii. Inflacja bazowa powinna spaść poniżej 10 proc., choć prawdopodobnie kolejny raz zobaczymy wysoki wzrost cen w edukacji” – ocenił Rybacki.

Dodał, że łączny wzrost cen w tej kategorii w ostatnich latach był niski na tle inflacji i że można się spodziewać nadrabiania tych zmian.

„Kolejne kwartały będą już zdecydowanie mniej korzystne pod względem spadku inflacji. Ceny paliwa wzrosną wraz z wyższymi kosztami pozyskiwania ropy naftowej. Na początku 2024 r. inflację podwyższy też odmrożenie cen energii i wzrost stawek VAT na żywność. Długofalowo przeszkadzać będą też rosnące ceny żywności na rynkach światowych. Dlatego w przyszłym roku inflacja dalej pozostanie wysoka” – wskazał ekonomista PIE. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mmu/

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Antoniak z ING BSK: inflacja spadnie do 9 proc. już we wrześniu

Krótkoterminowe perspektywy wskazują na spadek inflacji CPI poniżej 9 proc. już we wrześniu i w okolice 7 proc. na koniec 2023 r. – wskazał ekonomista ING BSK Adam Antoniak w komentarzu do piątkowych danych GUS o inflacji.



Jak stwierdził Adam Antoniak w swoim komentarzu, do spadku rocznej inflacji o 0,7 pkt. proc. względem lipca przyczyniło się przede wszystkim dalsze wyhamowanie rocznego tempa wzrostu cen żywności z 15,6 proc. w lipcu do 12,5 proc. w sierpniu.

„Drugim istotnym czynnikiem dezinflacyjnym były niższe wzrosty cen nośników energii. W sierpniu były one o 13,9 proc. wyższe niż przed rokiem, podczas gdy w lipcu wzrost cen wynosił 16,8 proc. r/r. W stosunku do lipca ceny w tej kategorii nie zmieniły się, chociaż nieznacznie potaniał gaz (płynny) i opał. Zrekompensował to niewielki wzrost cen ogrzewania" - stwierdził ekonomista ING BSK. Szacuje on, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się do 10,0 proc. rok do roku z 10,6 proc. w lipcu.

Dodał, że we wrześniu oczekuje spadku inflacji do jednocyfrowych poziomów za sprawą dalszego hamowania wzrostów cen żywności, niższych wzrostów cen nośników energii i paliw. Uznał on, że inflacja bazowa również powinna obniżyć się do jednocyfrowych poziomów, ale będzie wyższa od głównego wskaźnika inflacji.

„Krótkoterminowe perspektywy wskazują na spadek inflacji CPI poniżej 9 proc. już we wrześniu i w okolice 7 proc. na koniec 2023. Średnioterminowe trendy nie kształtują się jednak już tak korzystnie" - stwierdził ekonomista ING BSK. Dodał, że do połowy 2024 r. "powinniśmy mieć do czynienia z dalszym spadkiem inflacji, jednak druga połowa przyniesie stabilizację na poziomie około 5 proc., czyli ponaddwukrotnie wyższym niż cel, lub nawet jej wzrost, na co składa się szereg przesłanek”.

Wskazał on, że projekt budżetu na 2024 r. wskazuje na wyższą skalę nierównowagi niż wcześniej oczekiwano, co w kontekście odbicia koniunktury może sprzyjać wyższej ścieżce inflacji.

„Głębsza od oczekiwań obniżka stóp NBP, dłuższe utrzymywanie ich na ujemnym realnie poziomie i związane z tym osłabienie złotego także przesuwają oczekiwaną w II połowie 2024 r. inflację na wyższe poziomy. Wreszcie sytuacja na rynku surowców, w tym wzrost cen ropy naftowej wyraźnie powyżej 90 USD za baryłkę rodzi ryzyko utrzymywania się podwyższonej presji inflacyjnej" - podał Antoniak.

W efekcie - jak zaznaczył - w przyszłym roku ceny wzrosną średnio najprawdopodobniej o 5-6 proc., a dalsze łagodzenie polityki pieniężnej NBP może przełożyć się na wzrost ryzyk inflacyjnych na II połowę 2024 roku. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ pad/

Analitycy PKO BP o danych GUS : na koniec roku inflacja 7-8 proc.

Kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji, w okolice 7-8 proc. na koniec roku - oceniają analitycy PKO BP w komentarzu do piątkowych danych GUS. Według nich, takiemu scenariuszowi sprzyjać będzie spadek dynamiki cen żywności oraz dalsze hamowanie inflacji bazowej.

W ocenie PKO BP we wrześniu inflacja będzie już wyraźnie jednocyfrowa, a skalę jej spadku mogą pogłębić regulacje dotyczące rynku energii i leków. W sierpniu - jak podano - ceny żywności nadal hamowały, ich roczna dynamika obniżyła się do 12,7 proc. r/r z 15,6 proc. r/r w lipcu.

"Kolejne miesiące przyniosą naszym zdaniem dalszy spadek inflacji w okolice 7-8 proc. na koniec roku. Sprzyjać jej będzie spadek dynamiki cen żywności oraz dalsze hamowanie inflacji bazowej" - poinformowali w swoim komentarzu.

Analitycy zwrócili uwagę, że w ciągu miesiąca ceny żywności obniżyły się o 0,9 proc., silniej od wzorca sezonowego. "Ceny spadały w ujęciu m/m w większości kategorii – wyjątkiem są wciąż solidne wzrosty cen mąki (+0,6 proc. m/m) oraz herbaty (+1,9 proc. m/m)" - wskazali. Ich zdaniem "proces dezinflacji w kategoriach żywnościowych będzie kontynuowany, na co wskazują spadające ceny surowców rolnych". Dodali, że wciąż podwyższone koszty przetwórstwa sugerują jednak stabilizację dynamiki cen w okolicy 7 proc. na koniec bieżącego roku.

Ceny paliw w sierpniu - jak podano - ponownie wzrosły, o 1,9 proc. miesiąc do miesiąca, po wzroście o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym w lipcu. Zaznaczyli, że w ujęciu rok do roku ceny nadal spadały, ale już "tylko" o 6,1 proc. wobec spadku o 15,5 proc. w lipcu.

"Wzrost cen ropy na świecie sprawa, że średnioterminowo ceny paliw stają się źródłem ryzyka dla tempa dezinflacji. Trendy na krajowych stacjach paliw są jednak jak na razie sprzyjające, a wrzesień przynosi istotną korektę cen paliw w dół" - poinformowali analitycy PKO BP. Zwrócili uwagę, że ceny nośników energii nie zmieniły się w ciągu miesiąca, przy miesięcznym wzroście cen energii cieplnej i spadku cen opału i gazu.

"Ceny nośników energii kształtują się korzystniej od naszych wcześniejszych założeń. Dodatkowo, we wrześniu wejdą w życie działania osłonowe obniżające ceny energii, co może jeszcze silniej przesunąć ścieżkę inflacji w dół (jak na razie sposób i skala uwzględnienia upustu na ceny energii przez GUS pozostaje niejasna)" - podali analitycy.

Szacują oni, że inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii obniżyła się do 10,0 proc. r/r wobec 10,6 proc. r/r w lipcu. "Wśród głównych kategorii bazowych jedynie roczna dynamika cen łączności była wyższa niż w lipcu, w pozostałych kategoriach obserwujemy postępującą dezinflację. We wrześniu w kategorii zdrowie proces ten będzie wzmocniony przez wprowadzenie darmowych leków dla osób 65+ oraz dzieci" - wskazali.

Ich zdaniem jednym z ostatnich miejsc, gdzie zobaczymy „efekty drugiej rundy” wcześniejszych szoków cenowych, będą ceny edukacji, gdzie tradycyjnie wrzesień jest okresem ustalania nowych cenników. (PAP)

wkr/ pad/