Ulga podatkowa na przydomowy magazyn energii od 2025 roku? Zapowiedź MKiŚ

Chciałabym, by w 2025 roku zaczął obowiązywać odpis podatkowy w związku z instalacją przydomowego magazynu energii - powiedziała 7 marca 2024 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Poinformowała, że rozmowy w tej sprawie już trwają.

Potrzebne magazyny energii przy domach

Szefowa MKiŚ odpowiadała w czwartek posłom na pytania zadane w trakcie przedstawienia informacji na temat nowych programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Podkreśliła, że przydomowe magazyny energii muszą zacząć pojawiać się w Polsce. Przekonywała, że mogą one pozwolić na odciążenie sieci dystrybucyjnych, a także ograniczyć koszty związane z ich modernizacją.



Minister zapewniła, że resort jak i NFOŚiGW będzie proponować nowe programy wsparcia związane z budową takich magazynów, by zachęcać do powstawania nowych instalacji (OZE - PAP) już z magazynami przydomowymi.

Hennig-Kloska: trwają rozmowy ws. odpisu podatkowego dot. przydomowych magazynów energii

Hennig-Kloska poinformowała ponadto, że trwają rozmowy na temat ewentualnego odpisu podatkowego związanego właśnie z budową przydomowych magazynów energii.



"Chciałabym, by w przyszłym roku wdrożyć do polskiego systemu podatkowego odpis podatkowy na przydomowe magazyny energii. To, myślę, byłoby bardzo dużą zachętą. Rozmawiamy na ten temat (...), by taki program dodatkowy zachęty i wsparcia dla obywateli zrobić" - powiedziała minister klimatu i środowiska.



Obecnie w ramach ulgi termomodernizacyjnej można w rocznym zeznaniu podatkowym odliczyć od dochodu wydatki poniesione na wymianę źródła ciepła czy docieplenie domu. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. (PAP)



