System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Tak poinformował w swoim komunikacie resort klimatu i środowiska.

Wskazano również, że MKiŚ jest w kontakcie z Ministerstwem Finansów w zakresie analizy zgłaszanych uwag i ewentualnego wypracowania zmian ustawowych.

Ponadto poinformowano, że w wyniku toczących się od marca konsultacji z branżą spożywcza, MKiŚ przesunie o rok włączenie do systemu napojów mlecznych ze względu na czasu na rozwiązanie kwestii sanitarnych. Resort również utrzyma przepisy tak, by zakres sprawozdań dla samorządów pozwalał zaliczyć im recykling z systemu kaucyjnego do realizacji wymaganych poziomów zbiórki w gminach. (PAP Biznes)

