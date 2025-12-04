REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » 12-36 tys. zł odliczenia podatkowego w PIT i CIT za zatrudnienie żołnierza WOT lub Aktywnej Rezerwy. Pierwsze rozliczenie w zeznaniu za 2025 rok

12-36 tys. zł odliczenia podatkowego w PIT i CIT za zatrudnienie żołnierza WOT lub Aktywnej Rezerwy. Pierwsze rozliczenie w zeznaniu za 2025 rok

04 grudnia 2025, 06:53
Paweł Huczko
Paweł Huczko
Nawet 24 tys. zł ulgi podatkowej w PIT i CT za zatrudnienie żołnierza WOT lub Aktywnej Rezerwy. Dodatkowo preferencje w zamówieniach publicznych
Shutterstock

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy została przez Sejm uchwalona 1 października 2024 r. i weszła w życie 12 listopada 2024 r. A w zakresie preferencji podatkowych od 1 stycznia 2025 r. Celem nowych przepisów jest stworzenie zachęt prawnych i podatkowych dla pracodawców do zatrudniania żołnierzy obrony terytorialnej i aktywnej rezerwy. Wprowadzone zostały w szczególności ulgi podatkowe, preferencje przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o udzielenie zamówienia publicznego oraz zastąpienie odprawy wypłacanej pracownikom powołanym do terytorialnej służby wojskowej – świadczeniem początkowym.

Preferencje dla firm zatrudniających  żołnierzy WOT lub Aktywnej Rezerwy (AR)

Najważniejsze zmiany w tym zakresie przewidują:
1) zastąpienie odprawy wypłacanej pracownikom powołanym do terytorialnej służby wojskowej – świadczeniem początkowym. Celem regulacji jest podniesienie atrakcyjności terytorialnej służby wojskowej, zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmniejszenie obciążeń dla pracodawców;
2) wprowadzenie preferencji dla przedsiębiorców ubiegających się udzielenie zamówienia publicznego, którzy przy wykonywaniu tego zlecenia będą zatrudniać pracowników, którzy są jednocześnie żołnierzami WOT (żołnierze OT) i żołnierzami aktywnej rezerwy (żołnierze AR);
3) Wprowadzenie preferencji (ulg) podatkowych dla przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych) zatrudniających pracowników, którzy są jednocześnie żołnierzami OT i żołnierzami AR.

Zniesienie obowiązku wypłaty odprawy pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Świadczenie początkowe zamiast odprawy

Omawiana nowelizacja przewiduje zmniejszenie obciążeń pracodawcy przez zniesienie obowiązku wypłaty odprawy pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Nastąpi zastąpienie odprawy wypłacanej przez pracodawcę zatrudnionemu u niego pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej – świadczeniem początkowym

W dotychczasowym stanie prawnym pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Pracodawcy, który wypłacił odprawę przysługuje jej rekompensata. W tym celu pracodawca zobowiązany jest do złożenia szefowi wojskowego centrum rekrutacji stosownego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty. Szef wojskowego centrum rekrutacji wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pracodawcy refundacji wypłaconej odprawy. 

Zgodnie z omawianą nowelizacją, zamiast odprawy wypłacanej przez pracodawcę, a następnie refundowanej przez wojskowe centrum rekrutacji proponuje się wprowadzenie świadczenia początkowego dla żołnierzy OT. Świadczenie to przysługiwać będzie po odbyciu szkolenia podstawowego przewidzianego w art. 173 ust. 1 lub szkolenia wyrównawczego przewidzianego w nowoprojektowanym art. 173a ust. 1 (przewidzianego dla osób, które wcześniej pełniły już inny rodzaj służby wojskowej i złożyły przysięgę wojskową, a obecnie po raz pierwszy są powołani do pełnienia terytorialnej służby wojskowej). Obwarowanie to ma na celu zapobieżenie zwolnieniom ze szkoleń po krótkim okresie 2-3 dni od dnia wstąpienia w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej i tym samym nieukończenia szkolenia podstawowego lub wyrównawczego.  

Świadczenie początkowe może być przyznane żołnierzowi OT tylko jeden raz w trakcie pełnienia terytorialnej służby wojskowej. W przypadku ponownego powołania do terytorialnej służby wojskowej świadczenie początkowe nie przysługuje.

Ważne

Żołnierzowi OT świadczenie początkowe przyznaje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, a wypłaca jednostka wojskowa, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje. Świadczenie początkowe wypłaca się w terminie wypłaty uposażenia zasadniczego przypadającego po zakończeniu szkolenia.

Zgodnie z nowelizacją wysokość świadczenia wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2023 r. wynosiło 7005,76 zł, zatem świadczenie wynosić będzie 3502,88 zł. Świadczenie początkowe (analogicznie jak i inne dochody otrzymywane przez żołnierzy OT) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W wyniku wprowadzonej zmiany nastąpi również objęcie prawem do świadczenia osób, które dzisiaj nie otrzymują odprawy, bowiem nie są pracownikami. Świadczenie otrzymają więc osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, np. prowadzące działalność gospodarczą albo wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, będące studentami (uczniami). Zmiana ta będzie również pozytywnie oddziaływać na pracodawców, nastąpi bowiem zniesienie obowiązku wypłaty odprawy pracownikowi.

Dodatkowo, w związku ze zniesieniem obowiązku wypłaty odprawy pracownikom powołanym do służby w WOT, wprowadzony został przepis przejściowy, na podstawie którego przedsiębiorcy, którzy wypłacili odprawę do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a nie otrzymali jeszcze świadczenia rekompensującego uwzględniającego koszt wypłaconej odprawy otrzymają jej zwrot na dotychczasowych zasadach.

Preferencje w zamówieniach publicznych

Zgodnie z art. 242 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, kryterium jakościowym branym pod uwagę przy udzielaniu zamówienia publicznego może być w szczególności aspekt społeczny. Takim kryterium może więc być zatrudnianie przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pracowników będących jednocześnie żołnierzami OT i AR

Omawiana nowelizacja w przypadkach zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne przewiduje więc możliwość wskazania zatrudniania żołnierza OT jak również żołnierza AR przez wykonawcę lub podwykonawcę jako kryterium odnoszącym się do aspektów społecznych, jako kryterium jakościowego. 
Dodatkowo w ustawie przewidziano, że Minister Obrony Narodowej wyznaczy jednostki organizacyjne sobie podległe i nadzorowane, które przy udzielaniu zamówień publicznych będą obowiązane stosować zatrudnianie żołnierzy OT lub AR jako +kryterium jakościowe+, a także określi wagę przypisaną temu kryterium, która nie może być niższa niż 10 proc. Rozwiązanie to dotyczyć będzie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza progów unijnych (tj. poniżej 25.680.260 zł w przypadku robót budowlanych i 663.105 zł w przypadku dostaw i usług)" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Ulgi podatkowe w podatkach dochodowych dla firm zatrudniających żołnierzy WOT i Aktywnej Rezerwy

Kwoty ulg podatkowych (zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT, jak i w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT) uzależnione są od stażu pracownika w wojsku - gdy żołnierz pełni nieprzerwaną służbę od co najmniej roku, kwota ulgi wynosi 12.000 zł i wzrasta wraz ze stażem aż do kwoty 24.000 zł, gdy pracownik-żołnierz pełni nieprzerwaną służbę co najmniej 5 lat.

Omawiane ulgi podatkowe przewidują możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) kwoty:
- 12 000 zł jeżeli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie co najmniej 1 rok,
- 15 000 zł jeżeli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie co najmniej 2 lata,
- 18 000 zł jeżeli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie co najmniej 3 lata,
- 21 000 zł jeżeli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie co najmniej 4 lata,
- 24 000 zł jeżeli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie co najmniej 5 lat.

Co istotne, kwota odliczenia nie może przekroczyć dochodu z działalności gospodarczej (dochodu z innych źródeł przychodów niż przychody z zysków kapitałowych w CIT). A nieodliczona za rok podatkowy kwota ulgi może być odliczana przez kolejne 5 lat.

Ważne

Uwaga! Kwoty te mogą zostać dodatkowo powiększone, jeśli pracodawca należy do mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (o współczynik 1,5), albo gdy zatrudnia ponad 5 żołnierzy (o współczynik 1,2).
Czyli maksymalne odliczenie w tym przypadku może wynieść nawet 36 tys. zł (24 tys. x 1,5).

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, omawiane ulgi w PIT i CIT polegają na możliwości odliczenia przez pracodawcę od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) kwot uzależnionych od długości nieprzerwanej służby wojskowej pełnionej przez żołnierza zatrudnionego w ramach stosunku pracy.

Okres służby żołnierza, ustala się na ostatni dzień roku podatkowego albo ostatni dzień zatrudnienia tego żołnierza w roku podatkowym.

Kwota odliczenia przysługuje na każdego zatrudnionego w ramach stosunku pracy żołnierza, któremu, zgodnie z umową o pracę, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli żołnierz był zatrudniony przez niepełny rok podatkowy, kwota odliczenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Pracodawca dokonuje odliczenia w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym był zatrudniony żołnierz. Czyli pierwsze odliczenie jest możliwe w zeznaniu podatkowym za 2025 rok.

 Zasady stosowania ulgi regulują przepisy art. 26he ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18eg ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Poniżej treść nowych przepisów podatkowych:

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.2)) po art. 26hd dodaje się art. 26he w brzmieniu:
Art. 26he. 1. Podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę:
1) 12000 złotych, jeśli zatrudniony w ramach stosunku pracy żołnierz terytorialnej służby wojskowej, jak również żołnierz aktywnej rezerwy pełni co najmniej 1 rok nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie;
2) 15000 złotych, jeśli zatrudniony w ramach stosunku pracy żołnierz terytorialnej służby wojskowej, jak również żołnierz aktywnej rezerwy pełni co najmniej 2 lata nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie;
3) 18000 złotych, jeśli zatrudniony w ramach stosunku pracy żołnierz terytorialnej służby wojskowej, jak również żołnierz aktywnej rezerwy pełni co najmniej 3 lata nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie;
4) 21000 złotych, jeśli zatrudniony w ramach stosunku pracy żołnierz terytorialnej służby wojskowej, jak również żołnierz aktywnej rezerwy pełni co najmniej 4 lata nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie;
5) 24000 złotych, jeśli zatrudniony w ramach stosunku pracy żołnierz terytorialnej służby wojskowej, jak również żołnierz aktywnej rezerwy pełni co najmniej 5 lat nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie. 

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, dotyczący okresu służby żołnierza terytorialnej służby wojskowej lub żołnierza aktywnej rezerwy, ustala się na dzień 31 grudnia roku podatkowego albo ostatni dzień zatrudnienia tego żołnierza w roku podatkowym. 

3. Podatnik będący mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców może podwyższać kwoty, o których mowa w ust. 1, o współczynnik 1,5. 4. Podatnik, który przez cały rok podatkowy zatrudnia w ramach stosunku pracy co najmniej 5 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, który nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, może podwyższać kwoty, o których mowa w ust. 1, o współczynnik 1,2.

5. Kwota odliczenia, o której mowa w ust. 1, 3 i 4, nie może przekroczyć dochodu osiągniętego przez podatnika w roku podatkowym ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. W przypadku gdy podatnik poniósł w tym źródle za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu osiągniętego przez podatnika w tym źródle jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, podatnik może dokonać odliczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że kwota odliczenia nie może przekroczyć w żadnym z tych lat wysokości dochodu osiągniętego w ramach źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. 

6. Jeżeli żołnierz terytorialnej służby wojskowej lub aktywnej rezerwy, o którym mowa w ust. 1, był zatrudniony w ramach stosunku pracy przez niepełny rok podatkowy, prawo do odliczenia przysługuje w wysokości 1/12 kwoty, o której mowa w ust. 1, za każdy pełny miesiąc kalendarzowy tego zatrudnienia. 

7. Kwota odliczenia, o której mowa w ust. 1, przysługuje na każdego zatrudnionego w ramach stosunku pracy żołnierza terytorialnej służby wojskowej lub żołnierza aktywnej rezerwy, któremu, zgodnie z umową o pracę, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną, za zatrudnionego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie uważa się wspólnika tej spółki. 

8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, podając numer PESEL żołnierzy terytorialnej służby wojskowej lub aktywnej rezerwy, liczbę miesięcy i lat nieprzerwanej służby w terytorialnej służbie wojskowej, informacje, czy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub zatrudnia co najmniej 5 pracowników. Na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. 9. Przepis art. 26e ust. 10 stosuje się odpowiednio." 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 oraz z 2024 r. poz. 232, 854 i 1222) po art. 18ef dodaje się art. 18eg w brzmieniu:

Art. 18eg. 1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę: 
1) 12 000 złotych, jeżeli zatrudniony w ramach stosunku pracy żołnierz terytorialnej służby wojskowej, jak również żołnierz aktywnej rezerwy pełni co najmniej 1 rok nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie; 
2) 15 000 złotych, jeżeli zatrudniony w ramach stosunku pracy żołnierz terytorialnej służby wojskowej, jak również żołnierz aktywnej rezerwy pełni co najmniej 2 lata nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie; 
3) 18 000 złotych, jeżeli zatrudniony w ramach stosunku pracy żołnierz terytorialnej służby wojskowej, jak również żołnierz aktywnej rezerwy pełni co najmniej 3 lata nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie; 
4) 21 000 złotych, jeżeli zatrudniony w ramach stosunku pracy żołnierz terytorialnej służby wojskowej, jak również żołnierz aktywnej rezerwy pełni co najmniej 4 lata nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie; 
5) 24 000 złotych, jeżeli zatrudniony w ramach stosunku pracy żołnierz terytorialnej służby wojskowej, jak również żołnierz aktywnej rezerwy pełni co najmniej 5 lat nieprzerwanie terytorialną służbę wojskową lub służbę w aktywnej rezerwie. 

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, dotyczący okresu służby żołnierza terytorialnej służby wojskowej lub żołnierza aktywnej rezerwy, ustala się na ostatni dzień roku podatkowego albo ostatni dzień zatrudnienia tego żołnierza w roku podatkowym. 

3. Podatnik będący mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednio art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców może podwyższać kwoty, o których mowa w ust. 1, o współczynnik 1,5. 

4. Podatnik, który przez cały rok podatkowy zatrudnia w ramach stosunku pracy co najmniej 5 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, który nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, może podwyższać kwoty, o których mowa w ust. 1, o współczynnik 1,2.

5. Kwota odliczenia, o której mowa w ust. 1, 3 i 4, nie może przekroczyć dochodu osiągniętego przez podatnika w roku podatkowym z innych źródeł przychodów niż przychody z zysków kapitałowych. W przypadku gdy podatnik poniósł w tym źródle za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu osiągniętego przez podatnika w tym źródle jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, podatnik może dokonać odliczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że kwota odliczenia nie może przekroczyć w żadnym z tych lat wysokości dochodu osiągniętego w ramach innych źródeł przychodów niż przychody z zysków kapitałowych. 

6. Jeżeli żołnierz terytorialnej służby wojskowej lub aktywnej rezerwy, o którym mowa w ust. 1, był zatrudniony w ramach stosunku pracy przez niepełny rok podatkowy, prawo do odliczenia przysługuje w wysokości 1/12 kwoty, o której mowa w ust. 1, za każdy pełny miesiąc kalendarzowy tego zatrudnienia. 

7. Kwota odliczenia, o której mowa w ust. 1, przysługuje na każdego zatrudnionego w ramach stosunku pracy żołnierza terytorialnej służby wojskowej lub żołnierza aktywnej rezerwy, niebędącego wspólnikiem tego podatnika, któremu, zgodnie z umową o pracę, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną, za zatrudnionego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie uważa się wspólnika tej spółki. 

8. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, podając numer PESEL żołnierzy terytorialnej służby wojskowej lub aktywnej rezerwy, liczbę miesięcy i lat nieprzerwanej służby w terytorialnej służbie wojskowej, informacje, czy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub zatrudnia co najmniej 5 pracowników. Na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. 9. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest krótszy lub dłuższy niż 12 miesięcy, wysokość przysługującego podatnikowi odliczenia ustala się jako iloczyn 1/12 kwot, o których mowa w ust. 1, oraz liczby miesięcy tego roku podatkowego podatnika.”

Ważne

Co istotne, przy obliczaniu okresów pełnienia terytorialnej służby wojskowej lub służby w aktywnej rezerwie, o których mowa odpowiednio w ww. art. 26he ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 18eg ust. 1 ustawy o CIT, uwzględnia się również okresy sprzed wejścia w życie omawianej ustawy.

Ulgi podatkowe od 2025 roku

Na podstawie art. 4 omawianej nowelizacji, wyżej opisane ulgi podatkowe w PIT i CIT (tj. przepisy art. 26he ustawy o PIT oraz art. 18eg ustawy o CIT) mają zastosowanie do dochodów (przychodów) osiągniętych od dnia 1 stycznia 2025 r. 
Natomiast w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2025 r. a zakończył po dniu 31 grudnia 2024 r., ww. ulgę podatkową stosuje się po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się bezpośrednio po tym roku.

Podstawa prawna: Ustawa z 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Obrony Terytorialnej lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy (Dziennik Ustaw z 28 października 2024 r., poz. 1585) - weszła w życie 12 listopada 2024 r.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
