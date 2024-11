Od 1 stycznia 2025 r. nowy wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych [Projekt rozporządzenia]

Ulgi i zwolnienia dla przedsiębiorców: ulga na start, preferencyjne składki, mały ZUS+, wakacje składkowe. To tematy wideokonferencji w cyklu Idea Rozwoju Biznesu 2024. Tylko do 30 listopada 2024 r. przedsiębiorcy mają czas, by złożyć wnioski o tzw. wakacje składkowe.