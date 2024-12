Opłata paliwowa w 2025 r.: Szykują się podwyżki dla kierowców i nie tylko!

Znamy już stawki opłaty paliwowej na 2025 rok. Z powodu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wysokość stawek, którymi objęte są benzyna, gaz i olej napędowy, została podniesiona o ponad 3 proc. Kto odczuje podwyżkę najbardziej?

Stawki opłaty paliwowej na rok 2025 zostały już opublikowane w Monitorze Polskim. Wprowadza je obwieszenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2024 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2025. Stawki wzrosną w przyszłym roku o ponad 3 proc., z uwagi na wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Stawki opłaty paliwowej na rok 2025

Obwieszenie, wydane na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 321), ogłasza stawkę opłaty paliwowej na rok 2025, wynoszącą:

202,20 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy (czyli 1) benzyny silnikowe o kodach: CN 2710 12 45 lub CN 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach);

benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy (czyli 1) benzyny silnikowe o kodach: CN 2710 12 45 lub CN 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach); 436,07 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy (czyli 2)

oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43 lub CN 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach; 3) biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN);

olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy (czyli 2) oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43 lub CN 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach; 3) biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN); 246,87 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy (czyli 4) gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz gazowe węglowodory alifatyczne skroplone i w stanie gazowym, przeznaczone do napędu silników spalinowych, o kodach: CN 2711 i CN 2901; 5) wyroby inne niż określone w pkt 1-4, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN).

Wzrost stawek opłaty paliwowej

Oznacza to, że stawki opłaty paliwowej wzrastają w stosunku do aktualnie obowiązujących. Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z 21 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2024, wynoszącą:

195,74 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy;

422,13 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy;

238,98 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy.

Stawki opłaty paliwowej zależą od wskaźnika wzrostu cen

Stawki opłaty paliwowej ulegają podwyższeniu na następny rok. Podwyższenie odbywa się w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik wzrostu cen, o którym tutaj mowa, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału, każdego roku. Powyższe wynika z art. 37m ust. 2-3 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Wpływy z tytułu opłaty paliwowej w 2025 roku

Z opłaty paliwowej finansowane są inwestycje drogowe i kolejowe oraz dopłaty do publicznej komunikacji autobusowej. Z przepisów wynika, że 76,9 proc. przychodów z opłaty paliwowej trafia do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), 19,45 proc. do Funduszu Kolejowego, a 3,65 proc. - do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W planie finansowym KFD na 2025 rok zaplanowano, że 7,6 mld zł będą stanowiły wpływy z tytułu opłaty paliwowej. Z kolei w planie finansowym Funduszu Kolejowego na rok przyszły założono, że zasilenia z tytułu opłaty paliwowej wyniesie nieco ponad 1,9 mld zł.

Kto odczuje podwyżkę najmocniej?

Choć procentowy wzrost opłaty paliwowej (trochę ponad 3 proc.) dotyczy wszystkich rodzajów paliw w równym stopniu, najbardziej odczują go właściciele pojazdów napędzanych silnikami diesla. Olej napędowy, jako jedno z podstawowych źródeł energii w transporcie oraz budownictwie, odgrywa kluczową rolę w wielu sektorach gospodarki. Z tego powodu jego podwyżka nie kończy się jedynie na wyższych kosztach tankowania.

Wzrost kosztów diesla wpłynie na ceny usług transportowych, zarówno w przewozie towarów, jak i osób, co może spowodować wzrost cen produktów w sklepach, szczególnie tych dostarczanych na duże odległości. W budownictwie droższe paliwo zwiększy koszty działania maszyn i urządzeń, co również może przełożyć się na ceny realizacji inwestycji. W efekcie nawet osoby, które nie korzystają z pojazdów z silnikami diesla, mogą pośrednio odczuć skutki podwyżek, w postaci wyższych cen towarów i usług.

Co jeszcze warto wiedzieć o opłacie paliwowej?

Wyjaśnijmy, że wprowadzanie paliw silnikowych i gazu na rynek krajowy wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego. Jednocześnie, z chwilą powstania zobowiązania podatkowego w zakresie akcyzy, pojawia się także konieczność uiszczenia opłaty paliwowej.

Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej obejmuje: produkcję, nabycie wewnątrzwspólnotowe i import paliw silnikowych i gazu, a także inne czynności, które z udziałem tych paliw prowadzą do naliczenia akcyzy, na przykład przekroczenie dopuszczalnych norm ubytków. Zaś opłatę paliwową od paliw silnikowych płacą:

producenci paliw silnikowych i gazu,

importerzy paliw silnikowych i gazu,

podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, paliw silnikowych i gazu,

uprawnieni odbiorcy dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,

inne podmioty podlegające, na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

„PODATKI 2025”. Komplet 11 publikacji o zmianach w podatkach