Zmiana kodów CN dla oleju napędowego od 2025 r. MF wyjaśniło skutki podatkowe tych zmian w VAT i akcyzie

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 13 grudnia 2024 r. (zmienionym 16 grudnia br.) udzieliło wyjaśnień odnośnie zmiany kodów CN dla oleju napędowego, jaka nastąpi od 1 stycznia 2025 r. oraz skutków podatkowych związanych z tymi zmianami. Wyjaśnienia te są adresowane do podatników ale także mają zostać przesłane do stosowania przez właściwe organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmiana kodów CN dla olejów napędowych od 1 stycznia 2025 r.

W dniu 31 października 2024 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/25221 zmieniające Nomenklaturę Scaloną (CN). Zmiana Nomenklatury Scalonej powoduje m.in., że oleje napędowe, o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001% masy, objęte dotychczas kodem CN 2710 19 43, będą klasyfikowane do dwóch nowych kodów CN:

2710 19 42 – O zawartości węgla biogenicznego co najmniej 80 % masy;

2710 19 44 – Pozostałe.



To rozporządzenie Komisji Europejskiej ma być stosowane od 1 stycznia 2025 r.

Zmiana kodów CN dla olejów napędowych: skutki w VAT

Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na swoim portalu podatkowym podatki.gov.pl wyjaśnia, że ww. zmiana w Nomenklaturze Scalonej nie powoduje od 1 stycznia 2025 r. zmian w opodatkowaniu VAT towarów objętych kodem CN 2710 19 43, tj. olejów napędowych.



Zmianie nie ulegną zasady poboru podatku VAT uregulowane w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT. Wynika to z art. 103 ust. 5ab ustawy o VAT, zgodnie z którym zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian opodatkowania podatkiem towarów wymienionych w ust. 5aa, jeżeli nie zostały określone w ustawie. Dla potrzeb art. 103 ust. 5a ustawy o VAT obecnie ma zastosowanie Nomenklatura Scalona w wersji obowiązującej na dzień 1 stycznia 2021 r., czyli wynikająca z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1577 z dnia 21 września 2020 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.



Zdaniem Ministerstwa Finansów, oznacza to, że od 1 stycznia 2025 r. oleje napędowe, które będą klasyfikowane do „nowych” kodów CN 2710 19 42 i CN 2710 19 44, będą opodatkowane VAT na dotychczasowych zasadach, tj. tak, jak towary klasyfikowane do 31 grudnia 2024 r. do kodu CN 2710 19 43. Oznacza to m.in. obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na zasadach określonych w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT.

Jakie kody w deklaracji VAT-14 na przełomie 2024/2025 r.

Jeżeli chodzi o wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, to składane są deklaracje o należnych kwotach podatku za okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zapłaty (VAT-14). Ministerstwo Finansów poinformowało, że w deklaracji VAT-14 powinny być wskazywane kody CN właściwe dla towarów na dzień dokonania transakcji (data transakcji wpisywana jest w kolumnie f załącznika VAT-14/A).

A zatem dla transakcji dokonanych do 31 grudnia 2024 r. właściwe jest podawanie „starych” kodów, natomiast dla transakcji dokonanych od 1 stycznia 2025 r. powinny być podawane „nowe” kody.

Oznacza to, że w przypadku deklaracji VAT-14 składanej w styczniu 2025 r. za grudzień 2024 r. wskazywany powinien być kod CN 2710 19 43.



W przypadku deklaracji składanej w lutym 2025 r. za styczeń 2025 r. będzie wskazywany kod „stary” (tj. CN 2710 19 43) i kody „nowe” (tj. CN obowiązujące od dnia 1 stycznia 2025 r. – CN 2710 19 42 i CN 2710 19 44) – w zależności od tego, kiedy zostanie dokonana transakcja.



Ministerstwo Finansów sprecyzowało także, że w deklaracji VAT-14 za luty 2025 r. będą wskazywane wyłącznie kody CN „nowe”, tj. CN 2710 19 42 i CN 2710 19 44. Szczegółowe informacje na temat towarów, dla których będą publikowane „Ceny paliw dla potrzeb VAT”, zostaną przedstawione przy najbliższej publikacji, po weryfikacji możliwości udostępnienia ich przez Ministra Finansów

Skutki podatkowe w akcyzie

Skutki zmian w Nomenklaturze Scalonej

Ministerstwo Finansów wskazało również, że wyżej opisana zmiana w Nomenklaturze Scalonej nie powoduje od 1 stycznia 2025 r. zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów objętych kodem CN 2710 19 43, tj. olejów napędowych. Wynika to z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie.



Od 1 stycznia 2025 r. oleje napędowe o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001 % masy, które będą klasyfikowane do nowych kodów CN 2710 19 42 i CN 2710 19 44, będą opodatkowane akcyzą na dotychczasowych zasadach, tj. tak jak wyroby klasyfikowane do 31 grudnia 2024 r. do kodu CN 2710 19 43.



Zdaniem MF, oznacza to, że od 1 stycznia 2025 r. stawka podatku akcyzowego dla:

1) olejów napędowych o kodach CN 2710 19 42 i 2710 19 44 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach wyniesie 1160 zł/1000 litrów,

2) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN 2710 19 42 i 2710 19 44, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi wyniesie 232,00 zł/1000 litrów.

Ministerstwo poinformowało, że do czasu zmiany kodu CN 2710 19 43 w ustawie o podatku akcyzowym, zgodnie z art. 3 ust. 2 tej ustawy, możliwe jest wspólne magazynowanie wyrobów oznaczonych nowymi kodami CN 2710 19 42 i 2710 19 44, a mieszanie obu tych wyrobów nie będzie traktowane jako produkcja.

W kontekście art. 47a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, [zgodnie z którym w składzie podatkowym w jednym zbiorniku mogą być magazynowane wyroby energetyczne klasyfikowane do tego samego kodu CN] oznacza to, że od 1 stycznia 2025 r. wyroby o kodach CN 2710 19 42 i 2710 19 44, zmieszane ze sobą i magazynowane w jednym zbiorniku, będą traktowane jako jeden wyrób klasyfikowany obecnie do kodu CN 2710 19 43.

Systemy EMCS PL2 i SEED

Zmiana Nomenklatury Scalonej w zakresie klasyfikacji olejów napędowych do nowych kodów CN 2710 19 42 i CN 2710 19 44, od 1 stycznia 2025 r. spowoduje, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, aktualizację Systemu EMCS PL2.

Od 1 stycznia 2025 r. zasilany będzie on nowymi słownikami PL733 i DD733, które zostaną opublikowane na portalu podatkowym podatki.gov.pl. Publikacja przedmiotowych słowników będzie możliwa w momencie przekazania przez Komisję Europejską zaktualizowanych wartości słownikowych.



Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w celu zachowania prawidłowości działania Systemu EMCS PL2 w okresie przejściowym, tj. w odniesieniu do przemieszczeń wyrobów akcyzowych rozpoczętych w grudniu 2024 r. i zakończonych w styczniu (lub w kolejnych miesiącach) 2025 r. – w raporcie odbioru należy wskazywać wyroby akcyzowe o kodzie CN 2710 19 43.



Zdaniem MF, dostosowanie Systemu EMCS PL2 do zmian Nomenklatury Scalonej nie będzie miało wpływu na prawidłowe działanie powiązanych z tym Systemem innych systemów teleinformatycznych, w szczególności takich jak: OSOZ2, AES, AIS, ZEFIR2. W rejestrach SZPROT PLUS (SEED) w obszarze aktywnych zezwoleń akcyzowych nie ma konieczności wprowadzania zmian. Zmiany w Nomenklaturze Scalonej nie będą miały wpływu na rejestr zezwoleń.

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)

Zdaniem Ministerstwa Finansów, zmiana w Nomenklaturze Scalonej co do zasady nie będzie wymagać po stronie podmiotów aktualizacji w CRPA, ponieważ kod wyrobów akcyzowych CN 2710 19 43 zostanie w tym rejestrze automatycznie zastąpiony kodem CN 2710 19 44. Natomiast podmioty prowadzące działalność w zakresie wyrobów akcyzowych, które od 1 stycznia 2025 r. będą klasyfikowane do kodu CN 2710 19 42, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów proszone są o dokonanie dla wyrobu akcyzowego o kodzie CN 2710 19 42 aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego. W przypadku uznania, że zmiana Nomenklatury Scalonej i rozbicie kodu CN 2710 19 43 odpowiednio na kody CN 2710 19 42 i 2710 19 44 będzie miała wpływ na przewidywaną średnią miesięczną ilość zużywanego wyrobu akcyzowego, podmioty proszone są o dokonanie w tym zakresie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego również dla wyrobu akcyzowego o kodzie CN 2710 19 44.

Deklaracje akcyzowe

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w przypadku składania deklaracji podatkowej za miesięczne okresy rozliczeniowe poprzez Portal Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), z Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4) pobierane są kody CN wraz z przypisanymi im stawkami według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dana deklaracja dotyczy. A zatem w przypadku deklaracji składanej w styczniu 2025 r. za grudzień 2024 r. zastosowanie będzie miał kod CN 2710 19 43, a w przypadku deklaracji składanej za styczeń 2025 r. w lutym 2025 r. będą to kody CN obowiązujące na dzień 1 stycznia 2025 r., tj. 2710 19 42 i 2710 19 44.

Zezwolenia akcyzowe

Zmiana w Nomenklaturze Scalonej nie powoduje od 1 stycznia 2025 r. konieczności dokonania zmian w treści wydanych przez organy podatkowe zezwoleń akcyzowych, o których mowa w ustawie o podatku akcyzowym oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1762).



Od 1 stycznia 2025 r. opisy grup wyrobów akcyzowych (energetycznych) w wydanych zezwoleniach oraz w dostępnych formularzach wniosków o wydanie zezwoleń (elektronicznych i papierowych) nie ulegną zmianie ze względu na fakt, iż odpowiadają one zapisom zawartym w obowiązujących przepisach unijnych oraz w ustawie o podatku akcyzowym.



Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że w obszarze nowych zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego od 1 stycznia 2025 r. aktualne opisy grup wyrobów akcyzowych, w skład których wejdą wyroby klasyfikowane do nowych kodów CN 2710 19 42 i 2710 19 44, pozostaną bez zmian i będą wyglądać następująco:

- Olej napędowy nieznakowany objęty kodami CN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 i 2710 20 19, o którym mowa w art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE [E430],

- Olej napędowy znakowany objęty kodami CN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 i 2710 20 19, o którym mowa w art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96/WE [E440].



W razie wątpliwości związanych z właściwym przyporządkowaniem wyrobu akcyzowego do odpowiedniej grupy i kodu CN, Ministerstwo Finansów radzi, by korzystać z ogólnodostępnych tablic korelacyjnych CN.



W przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego związanej z aktualizacją kodów CN wyrobów akcyzowych, wydane zezwolenia zawierające nieaktualne kody CN będą wymagały zmiany, której powinien dokonać właściwy naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podmiotu posiadającego zezwolenie.

Inne informacje związane z zezwoleniami akcyzowymi

Ministerstwo Finansów wyjaśniło ponadto, że po 1 stycznia 2025 r. nie będzie konieczności zmiany treści pisemnych zgód, o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. Zgody te stanowią załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia, który się nie zmienia. W miesięcznych informacjach, o których mowa w art. 54 ust. 15 ustawy o podatku akcyzowym, składanych za grudzień 2024 r. podmiot prowadzący skład podatkowy powinien wskazać kod wyrobu akcyzowego CN 2710 19 43, natomiast w informacji za styczeń 2025 r. i za kolejne miesiące – kody CN 2710 19 42 i 2710 19 44.

W miesięcznych informacjach, o których mowa w art. 48 ust. 10 i art. 59 ust. 9 ustawy o podatku akcyzowym, składanych za grudzień 2024 r. podmiot prowadzący skład podatkowy oraz zarejestrowany odbiorca powinien wskazać kod wyrobu akcyzowego CN 2710 19 43, natomiast w informacji za styczeń 2025 r. i za kolejne miesiące – kody CN 2710 19 42 i 2710 19 44.

Ewidencje akcyzowe

W przypadku ewidencji oleju napędowego o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001% masy prowadzonej za grudzień 2024 r. będzie miał zastosowanie obecnie obowiązujący kod CN 2710 19 43, natomiast za styczeń i za kolejne miesiące 2025 r. będą miały zastosowanie nowe kody CN 2710 19 42 i CN 2710 19 44. Natomiast w odniesieniu do dotychczasowych wpisów, np. wyrobów akcyzowych, które są magazynowane i zostały wprowadzone do składu podatkowego jako klasyfikowane do kodu CN 2710 19 43, zastosowanie będą miały dotychczas obowiązujące kody CN.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym - jeszcze nie teraz

Ministerstwo Finansów poinformowało też, że aktualnie nie prowadzi prace nad zmianą ustawy o podatku akcyzowym w zakresie aktualizacji kodów CN wyrobów akcyzowych.

Wersja Nomenklatury Scalonej mająca znaczenie dla potrzeb akcyzy

Resort finansów wskazał, że wersją Nomenklatury Scalonej mającą znaczenie dla potrzeb akcyzy jest obecnie Nomenklatura w wersji z 2018 r., wynikająca z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r., zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Jednocześnie MF poinformowało, że cały czas obowiązuje zasada wyrażona w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, co oznacza, że kolejne aktualizacje Nomenklatury Scalonej nie mają wpływu na akcyzę aż do czasu dokonania zmian w treści samej ustawy. Kwestie ewentualnych zmian, z uwagi na zmianę kodów CN, umów biznesowych zawartych pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie wyrobów akcyzowych pozostają poza właściwością Ministerstwa Finansów.

Opłata paliwowa i opłata emisyjna

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że obecnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu dostosowania do nomenklatury scalonej (UC80). Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie spójności między krajowymi aktami prawnymi i zmienianym od 1 stycznia 2025 r. załącznikiem I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Projekt ustawy UC80 przewiduje zmiany w aktach prawnych znajdujących się we właściwości m.in. Ministra Infrastruktury i Ministra Klimatu i Środowiska, w:

• art. 37h ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 321) – dotyczy opłaty paliwowej,

• art. 321a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089 i 1222) – dotyczy opłaty emisyjnej.