Mały ZUS plus 2025: zgłoszenia tylko do 31 stycznia. Kalkulator obniżonych składek na zus.pl. Jaka podstawa wymiaru?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na małą skalę, że do końca stycznia 2025 r. mogą zgłosić się do „małego ZUS plus”, aby opłacać w nowym roku niższe składki liczone od dochodu. Nowego zgłoszenia nie muszą składać przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi w grudniu 2024 r. i chcą ją kontynuować.

Na czym polega Mały ZUS plus?

„Mały ZUS plus” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorcy - liczone od jego dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy.

Obniżone składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga ta nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego.

Mały ZUS plus w 2025 r. czyli ile

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.



Oznacza to, że w 2025 r. podstawa wymiaru składek musi mieścić się w przedziale od 1399,80 zł do 5203,80 zł. Należy jednak pamiętać, że ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać w pełnej wysokości.

Kalkulator obniżonych składek ZUS

Wysokość obniżonych składek można sprawdzić w kalkulatorze na stronie internetowej zus.pl.

Kto może skorzystać z niższych składek?

Z „małego ZUS plus” mogą korzystać przedsiębiorcy (wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej lub wspólnicy spółki cywilnej), którzy w ubiegłym roku prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni i których całoroczny przychód nie przekroczył 120 tys. zł.

Jeśli firma działała tylko przez część roku, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni działalności.

Kto nie ma prawa korzystać z „małego ZUS plus”

„Mały ZUS plus” nie przysługuje osobom, które dopiero rozpoczęły prowadzenie własnego biznesu. Dla nich przeznaczone są inne rozwiązania, czyli „ulga na start” lub preferencyjne składki.



Z ulgi wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). „Małego ZUS plus” nie opłaca także osoba, która świadczy dla byłego lub obecnego pracodawcy usługi, jakie wykonywała dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Termin na nowe zgłoszenia

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku nie korzystały z Małego ZUS plus, a chcą to robić dopiero teraz (spełniając wymagane warunki), powinny zgłosić się do ulgi najpóźniej do 31 stycznia 2025 r.

Aby zacząć korzystać z ulgi, trzeba wyrejestrować się w ZUS ze starego kodu ubezpieczenia i zgłosić z nowym kodem, właściwym dla „małego ZUS plus”, który zaczyna się od 05 90 lub 05 92.

Takiego przerejestrowania nie muszą robić osoby, które korzystały z tej ulgi w grudniu ubiegłego roku, nadal spełniają do niej warunki i chcą płacić niższe składki także w 2025 roku.

Ważne Każdy z przedsiębiorców, który za styczeń opłaca obniżone składki z tytułu ulgi „mały ZUS plus”, ma obowiązek wskazać w dokumentach rozliczeniowych roczny dochód, przychód i formę opodatkowania oraz podstawę wymiaru składek. Na przekazanie tych dokumentów jest czas do 20 lutego 2025 r.

Niższe składki to również niższe świadczenia

Przedsiębiorca sam decyduje, czy chce skorzystać z ulgi. Musi pamiętać, że obniżone składki na ubezpieczenia społeczne to mniejsze koszty prowadzenia firmy, ale również niższe świadczenia z ZUS. Mają wpływ na zasiłki w związku z chorobą, opieką nad członkiem rodziny, ewentualną rentę czy przyszłą emeryturę.



Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim