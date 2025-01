Składka zdrowotna 2025-2026: nowe przepisy dla przedsiębiorców. Co się zmieni?

Od 2025 roku zasady naliczania składki zdrowotnej zmieniły się w porównaniu do 2024 roku. Nastąpiło ograniczenie podstawy naliczania składki do 75% minimalnego wynagrodzenia oraz likwidacja naliczania składki od środków trwałych. Natomiast od 1 stycznia 2026 r. zmiany będą już większe. W dniu 19 listopada 2024 r. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 764), przedłożoną przez Ministra Finansów. Tego samego dnia rząd przyjął projekt kolejnej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw dotyczący zmian w składce zdrowotnej od 2026 roku - prace nad tą nowelizacją toczą się aktualnie w Sejmie.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców: zmiany od 2025 roku

Rada Ministrów przyjęła 29 października 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje wyłączenie z podstawy wymiaru składki zdrowotnej, opłacanej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych, czyli m.in. nieruchomości.

Warto wskazać, że pierwotnie projekt ten przewidywał także wyłączenie z podstawy naliczania składki zdrowotnej przychodów ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych (czyli np. licencji, znaków towarowych, patentów). Ostatecznie nie znalazło się to w projekcie przyjętym przez Radę Ministrów.



Jednak 15 listopada 2024 r. do tego rządowego projektu ustawy (który już został przesłany do Sejmu) Ministerstwo Finansów dodało autopoprawkę, które przewiduje obniżenie w 2025 r. minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych przedsiębiorców. Autopoprawka ta została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji i przewiduje obniżenie w 2025 r. minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy na zasadach określonych według skali podatkowej, na podatku liniowym 19 proc. i karcie podatkowej - do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. Ze zmiany skorzysta 934 tys. przedsiębiorców, w tym 759 tys. na skali i 158 tys. rozliczających się liniowo.



"Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie mogła być niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i 75 proc. minimalnego wynagrodzenia" - brzmi fragment uzasadnienia.



Podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty 75 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego. Także dla osób stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej podstawę wymiaru miesięcznej składki zdrowotnej stanowić będzie kwota 75 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego pierwszego stycznia danego roku.



Według uzasadnienia to "przyczyni się do poprawy rentowności prowadzonej działalności gospodarczej wśród przedsiębiorców osiągających najniższe dochody. Przedmiotowe rozwiązanie jest jednoznacznie korzystne dla osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się we wskazanych formach podatkowych."



W ocenie skutków regulacji MZ podał, że łączny skutek dla sektora finansów publicznych szacowany jest na 945 mln zł. Ze zmiany skorzysta 934 tys. przedsiębiorców, w tym 759 tys. na skali i 158 tys. rozliczających się liniowo.



Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2025 r. i obowiązywać będą tylko w tym roku. W 2026 r. rząd planuje wprowadzić kolejne zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej odprowadzanej przez przedsiębiorców.



Minister funduszy i polityki regionalnej, i wiceprzewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w rozmowie z PAP, że według szacunków, przedsiębiorcy, którzy zarabiają poniżej płacy minimalnej, w 2025 roku zamiast 419 zł składki zdrowotnej, zapłacą 314 zł. "A więc w 2025 roku najmniej zarabiający będą płacili składkę mniejszą o 105 zł miesięcznie" - wskazała.



Ta nowelizacja została ostatecznie uchwalona 6 grudnia 2024 r. i weszła w życie 1 stycznia 2025 r.



Podstawa prawna: Ustawa z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. 2024 poz. 1915.

Minister Finansów potwierdza: składka zdrowotna będzie do pewnego poziomu ryczałtowa, potem procentowa

15 listopada 2024 r. w TVN24 minister finansów Andrzej Domański był pytany o zmiany w składce zdrowotnej. Potwierdził, że likwidacja naliczania składki od środków trwałych będzie tylko pierwszym krokiem.



„Krokiem numer dwa będzie obniżenie minimalnej stawki zdrowotnej, która jest płacona od 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obniżymy to do 75 proc. Ten drugi krok dotyczyć będzie miliona najmniejszych przedsiębiorców” – powiedział w minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że to rozwiązanie obejmie przedsiębiorców, którzy w poszczególnych miesiącach nie uzyskują dochodów. „Chcemy, aby to rozwiązanie weszło w życie od 1 stycznia 2025 r. Projekt jest gotów, chcemy, aby przeszedł przez rząd możliwie szybko” – powiedział Domański.



Stwierdził, że zmiany w składce zdrowotnej powinny zostać przyjęte przez rząd na posiedzeniu w najbliższy wtorek (19 listopada 2024 r.) i następnie powinny trafić do Sejmu. Dodał także, że na posiedzeniu Rady Ministrów powinny zapaść także decyzje co do zmian w składce na rok 2026.

Składka zdrowotna - zmiany w 2026 roku

W dniu 18 listopada 2024 r. opublikowano założenia kolejnej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ta nowelizacja ma dotyczyć zasad obliczania składki zdrowotnej począwszy od 1 stycznia 2026 r. Projekt tej nowelizacji został przez rząd przyjęty 19 listopada 2024 r. i od 19 listopada 2024 r. toczą się prace legislacyjne w Sejmie nad tym projektem.



W tym zakresie Minister Finansów planuje następujące zmiany:



1) dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.) oraz dla osób rozliczających się w formie podatku liniowego, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz osób, o których mowa w art. 30ca tej ustawy) projekt przewiduje:

a) stałą, niską składkę, która będzie wynosić 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia – w przypadku przedsiębiorców osiągających w danym miesiącu dochód do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

b) dodatkową składkę w wysokości 4,9% od nadwyżki ponad 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku przedsiębiorców, których dochód przekroczy próg 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

c) uchylenie możliwości rozliczenia zapłaconych składek w podatku dochodowym – w przypadku podatników stosujących opodatkowanie podatkiem liniowym;



2) dla osób stosujących opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych projekt przewiduje:

a) stałą, niską składkę, która będzie wynosić 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia – w przypadku przedsiębiorców osiągających w danym miesiącu przychód do wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

b) dodatkową składkę w wysokości 3,5% od nadwyżki ponad 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku przedsiębiorców, których przychody przekroczą próg 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia składka;

c) uchylenie możliwości odliczenia zapłaconych składek od przychodów dla celów podatkowych;



3) dla osób stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej oraz dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą projekt przewiduje:

a) stałą, niską składkę, która będzie wynosić 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę;

b) uchylenie możliwości odliczenia zapłaconych składek od karty podatkowej.



Jednocześnie projekt ustawy ma przewidywać uchylenie możliwości rozliczenia zapłaconych składek zdrowotnych w podatku dochodowym.



Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - druk 838 - przebieg procesu legislacyjnego. (zmiany na 2026 rok).