Dość biurokratycznych absurdów! 14 kluczowych zmian, które uwolnią firmy od zbędnych ograniczeń

Mikro, małe i średnie firmy od lat duszą się pod ciężarem skomplikowanych przepisów i biurokratycznych wymagań. Rzecznik MŚP, Agnieszka Majewska, przekazała premierowi Donaldowi Tuskowi listę 14 postulatów, które mogą zrewolucjonizować prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Uproszczenia podatkowe, ograniczenie kontroli, mniej biurokracji i szybsze procedury inwestycyjne – te zmiany mogą zdecydować o przyszłości setek tysięcy przedsiębiorstw. Czy rząd odpowie na ten apel?

Polscy przedsiębiorcy od lat alarmują: skomplikowane przepisy, nadmierne kontrole i rosnące obowiązki administracyjne hamują rozwój firm i utrudniają codzienną działalność. Biurokratyczne bariery sprawiają, że zamiast skupić się na rozwoju, właściciele mikro, małych i średnich firm tracą czas na formalności. Rzecznik MŚP, Agnieszka Majewska, postanowiła działać i przekazała premierowi Donaldowi Tuskowi listę 14 kluczowych zmian, które mogą uwolnić firmy od zbędnych ograniczeń. Od uproszczenia składek ZUS po ograniczenie biurokracji i skrócenie procedur inwestycyjnych – te postulaty mogą być game-changerem dla polskiego biznesu. Teraz piłka jest po stronie rządu. Czy władze zdecydują się na realne ułatwienia dla przedsiębiorców?

REKLAMA

Autopromocja

Postulaty dotyczące deregulacji i uproszczenia dla mikro, małych i średnich firm

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Agnieszka Majewska, przekazała na ręce premiera Donalda Tuska pismo zawierające najważniejsze postulaty dotyczące deregulacji i uproszczenia środowiska prawnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dokument, stanowiący efekt dotychczasowych prac Rzecznika nad deregulacją, ma być wsparciem dla zespołu pracującego nad uproszczeniem przepisów gospodarczych.

„Przedsiębiorcy sektora MŚP od lat borykają się z nadmiarem obowiązków administracyjnych i skomplikowanymi procedurami. Przedstawione Panu Premierowi postulaty są odpowiedzią na ich realne potrzeby i mają na celu uproszczenie działalności gospodarczej oraz stymulowanie wzrostu konkurencyjności” – podkreśliła Agnieszka Majewska. Najważniejsze postulaty Rzecznika MŚP obejmują:

Uproszczenia w zakresie ZUS polegające na uproszczeniu ustalania składki zdrowotnej, zniesienia ograniczeń w programie Mały ZUS Plus, uproszczenia wakacji składkowych oraz wypłat zasiłku chorobowego od pierwszego dnia nieobecności. Zmniejszenie obowiązków sprawozdawczych poprzez wyłączenie mikro i małych firm z raportowania ESG oraz ograniczenie tych obowiązków dla średnich przedsiębiorców – możliwe przesunięcie wejścia w życie regulacji oraz uproszczenie systemu kaucyjnego. Uproszczenie raportowania o pomocy de minimis pod postacią skrócenia formularzy i usprawnienia wymiany danych. Skrócenie procedur inwestycyjnych tj. przyspieszenie wydawania zezwoleń administracyjnych. Ograniczenie kontroli w tym skrócenie czasu trwania i przeciwdziałanie nadużyciom w stosowaniu KKS. Uproszczenia w zamówieniach publicznych tj. ułatwienia w przetargach dla sektora MŚP. Zmiany podatkowe polegające na podniesieniu progu podatku zryczałtowanego i przywrócenie rozliczenia kartą podatkową. Rozwój cyfryzacji oparty o wprowadzenie e-usług przy zachowaniu form tradycyjnych. Usprawnienie mediacji w postępowaniach administracyjnych. Uproszczenia w energetyce tzn. wsparcie inwestycji w OZE i ułatwienia dla branż energochłonnych. Zmiany w prawie pracy w postaci uproszczenia zasad zatrudniania cudzoziemców i prowadzenia ewidencji czasu pracy. Zmiany w postępowaniach administracyjnych tj. rozszerzenie katalogu środków zabezpieczenia. Minimum półroczne vacatio legis w ustawach dotyczących gospodarki. Zasada „Unia Europejska + zero” skutkująca brakiem nadmiernych regulacji ponad wymogi UE.

Agnieszka Majewska zaznaczyła: „Proponowane zmiany nie tylko odciążą przedsiębiorców, ale także pobudzą inwestycje i innowacyjność. Wzmocnienie kompetencji Rzecznika MŚP poprzez prawo zgłaszania inicjatyw legislacyjnych pozwoli skuteczniej reprezentować interesy sektora”. Minister Majewska podkreśla, że większość postulatów nie generuje dodatkowych obciążeń dla budżetu, a ich realizacja przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki.

Na rzecz usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej

REKLAMA

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.