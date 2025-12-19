Nowe limity podatkowe od 2026 r. dla samochodów firmowych. MF: stosuje się je do umów leasingu i najmu zawartych wcześniej jeżeli auto nie zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia

Od 1 stycznia 2026 r. zmieniają się limity dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na samochody firmowe. Ministerstwo Finansów informuje, że te nowe limity mają zastosowanie do umów leasingu i najmu zawartych przed 1 stycznia 2026 r., jeśli charakter tych umów (pod względem wymogów prawa podatkowego), nie pozwala na wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych.

Nowe limity podatkowe dla aut firmowych od 2026 r.

Aktualnie w PIT i CIT są dwa limity:

225 tys. zł dla aut elektrycznych oraz

150 tys. zł dla pozostałych samochodów.

Tylko do wysokości tych limitów przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają prawo mogą zaliczyć koszty zakupu albo leasingu czy najmu lub dzierżawy auta.



Od 1 stycznia 2026 r. do ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT) wchodzą zmiany w podatkowych limitach zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów) związanych z samochodami osobowymi. Zmiany te wynikają z ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 r. poz. 2269 z późn. zm.) i mają na celu dostosowanie regulacji podatkowych do celów środowiskowych, poprzez zróżnicowanie limitów w amortyzacji w zależności od poziomu emisji CO₂.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Od 2026 r. w przypadku samochodów posiadających napęd spalinowy dotychczasowy limit 150 000 zł utrzymano dla pojazdów o poziomie emisji poniżej 50 g CO₂/km. Dla pozostałych pojazdów limit amortyzacji został obniżony do 100 000 zł.

W odpowiedzi z 18 grudnia 2025 r. na interpelacją poselską nr 13926, Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (działający z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki) wyjaśnił, że ta zmiana jest elementem strategii nakierowanej na przekształcanie struktury środków transportu na napęd niskoemisyjny.



Jarosław Neneman zauważył, że podatnicy PIT i CIT nadal będą mieli możliwość korzystania z dotychczasowych limitów amortyzacji w stosunku do pojazdów nabytych na własność lub objętych umowami leasingu finansowego do końca 2025 roku. Przepis art. 30 ww. ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw stanowi, że dotychczasowe przepisy stosuje się do pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podatnika przed dniem wejścia w życie omawianych zmian.



Zdaniem Ministra Finansów i Gospodarki, nowy, obowiązujący od początku 2026 r. limit 100 000 zł dla pojazdów niespełniających określonego warunku niskoemisyjności poniżej (50 g CO₂/km), będzie miał zastosowanie do umów leasingu i najmu zawartych przed 1 stycznia 2026 r., jeśli charakter tych umów, pod względem wymogów prawa podatkowego, nie pozwoliłby podatnikowi na wprowadzenie pojazdu do wyżej wymienionej ewidencji.



Chodzi tu w szczególności o umowę leasingu operacyjnego i większość przypadków umów najmu krótkoterminowego lub długoterminowego samochodów.

Nie będzie waloryzacji limitów

Jednocześnie minister Neneman poinformował, że Ministerstwo Finansów nie prowadzi obecnie prac nad waloryzacją limitu zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków na samochody firmowe w kierunku jego podwyższenia. Jego zdaniem aktualne przepisy w tym obniżenie limitu dla niektórych pojazdów do 100 000 zł od 1 stycznia 2026 r., są wynikiem analizy wpływu na budżet państwa, środowisko oraz gospodarkę. Celem zmian jest promowanie zrównoważonej mobilności, a nie kompensacja efektów inflacji poprzez automatyczną waloryzację.