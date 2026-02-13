Prawie 68,7 tys. firm dobrowolnie przystąpiło do KSeF przed terminem. Ministerstwo podaje dane

Ponad 73 tys. podmiotów wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur – podało Ministerstwo Finansów. Poinformowało, że prawie 68,7 tys. firm przystąpiło do KSeF dobrowolnie przed wyznaczonym terminem.

Od 1 lutego 2026 r. ruszył Krajowy System e-Faktur. Służy on do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców.

REKLAMA

REKLAMA

Liczba przedsiębiorstw korzystających z KSeF

„Wg stanu na 9 lutego 2026 r. liczba podmiotów gospodarczych wystawiających faktury w KSeF wynosiła 73 063. Składa się na to 4 390 firm, które miały obowiązek wystawiania faktur w KSeF i 68 673 przedsiębiorców, którzy dobrowolnie wystawili faktury w KSeF” – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP.

Etapy wdrażania KSeF

W pierwszym etapie obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF zostały objęte największe firmy, których przychody w 2024 r. przekraczały 200 mln zł. Dopiero w kolejnym etapie – który rozpocznie się 1 kwietnia br. – systemem mają zostać objęci inni przedsiębiorcy, poza najmniejszymi, które wystawiają faktury na rzecz innych firm o wartości poniżej 10 tys. zł miesięcznie, dla których KSeF stanie się obowiązkowy od początku przyszłego roku.