REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany

Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 08:45
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ksef faktury przedsiębiorcy firmy
Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązkowe e-fakturowanie budzi rosnące obawy przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że szczególnie mikrofirmy mogą mieć problem z wdrożeniem nowych przepisów i potrzebują więcej czasu oraz wsparcia.

Nowe obowiązki pod lupą Rzecznika MŚP

Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców konsekwentnie monitoruje proces wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), pozostając w stałym dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców. W oparciu o napływające sygnały z rynku Rzecznik ponownie wskazuje na skalę wyzwań, jakie obowiązkowy system e-fakturowania stanowi szczególnie dla najmniejszych firm.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF
VAT 2026. Komentarz

Do Biura Rzecznika docierają liczne głosy przedsiębiorców dotyczące kosztów, wyzwań organizacyjnych oraz ryzyk związanych z przygotowaniem do nowych obowiązków. Szczególnie wyraźnie wybrzmiewają obawy mikroprzedsiębiorców i najmniejszych firm, dla których wdrożenie KSeF oznacza istotne dodatkowe obciążenie finansowe i organizacyjne.

„Wsłuchując się w głosy przedsiębiorców z dużym niepokojem obserwuję, jak znaczącym dodatkowym obciążeniem organizacyjnym i finansowym jest obowiązkowy KSeF dla najmniejszych firm. Mikroprzedsiębiorcy wskazują, że skala tej zmiany wymaga więcej czasu na przygotowanie oraz realnego wsparcia w procesie wdrożenia” — podkreśla Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Mikrofirmy potrzebują więcej czasu i wsparcia

Rzecznik MŚP od początku prac nad KSeF akcentuje konieczność uwzględnienia zróżnicowanej skali działalności przedsiębiorstw oraz ich możliwości organizacyjnych i finansowych. W licznych wystąpieniach kierowanych do administracji publicznej zwracano uwagę na potrzebę wydłużenia okresów przejściowych oraz zapewnienia szczególnego wsparcia dla najmniejszych podmiotów.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

„W opinii wielu mikroprzedsiębiorców zasadne byłoby rozważenie wyłączenia najmniejszych firm z obowiązku KSeF lub przesunięcia jego wejścia w życie wobec tej grupy o co najmniej dwa lata. Takie rozwiązanie pozwoliłoby ograniczyć ryzyka i zapewnić bardziej stabilne przygotowanie do nowych powinności prawnych” — wskazuje Minister Majewska.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jedna z największych zmian dla biznesu w ostatnich latach

Jednocześnie zdecydowanie podkreśla, że KSeF stanowi jedną z największych zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw w ostatnich latach. Skuteczne wdrożenie systemu wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi technologicznych, lecz także czasu, stabilnych regulacji oraz szerokich działań informacyjno-szkoleniowych.

Biuro Rzecznika MŚP pozostaje w stałym dialogu z administracją publiczną i środowiskiem biznesowym, dążąc do wypracowania rozwiązań umożliwiających możliwie stabilne i przewidywalne wdrożenie systemu przy jednoczesnym uwzględnieniu realnych możliwości najmniejszych przedsiębiorców.

Czym zajmuje się Rzecznik MŚP?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do Wojewódzki Sąd Administracyjny, skarg kasacyjnych do Naczelny Sąd Administracyjny i skarg nadzwyczajnych do Sąd Najwyższy. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Wreszcie korzystne zmiany w podatkach - 2026 jest pierwszym pełnym rokiem ich stosowania
13 lut 2026

Uprawnienia administracji skarbowej wciąż się rozszerzają. Na tym tle szczególnie cieszą podpisane przez Prezydenta nowelizacje Ordynacji podatkowej – tym razem korzystne dla podatników. Rok 2026 to pierwszy pełny rok ich obowiązywania, a przepisy działają pełną parą i każdy podatnik powinien je znać, by skutecznie bronić się przed zapędami skarbówki.
Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany
13 lut 2026

Obowiązkowe e-fakturowanie budzi rosnące obawy przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że szczególnie mikrofirmy mogą mieć problem z wdrożeniem nowych przepisów i potrzebują więcej czasu oraz wsparcia.
Problemy z logowaniem do KSeF 2.0. Dlaczego warto wybrać certyfikat KSeF?
12 lut 2026

Start obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur dla największych podmiotów przyniósł niespodziewane wyzwania techniczne związane z wydolnością infrastruktury. Resort finansów wprowadza limity logowań, a przedsiębiorcy szukają stabilniejszych metod autoryzacji, by zachować płynność księgowania dokumentów.
O 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?
12 lut 2026

Nawet o 50% może spaść skuteczność windykacji po 60 dniach od terminu płatności. Każdy kolejny dzień zwłoki obniża szanse na odzyskanie pieniędzy. W którym momencie najlepiej zgłosić dłużnika do windykacji?

REKLAMA

Uwaga na telefonicznych oszustów podszywających się pod urząd. Nowa fala spoofingu na Mazowszu
12 lut 2026

Mieszkańcy Mazowsza powinni zachować szczególną ostrożność. Pojawiły się próby oszustw telefonicznych, w których przestępcy podszywają się pod numery instytucji publicznych. Urząd Marszałkowski ostrzega – celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy. Tzw. spoofing powoduje, że na ekranie telefonu wyświetla się numer infolinii urzędu, choć dzwoni faktycznie oszust.
Pączki dla pracowników a podatki. Co można wrzucić w koszty, a czego nie odliczysz?
12 lut 2026

Tłusty czwartek w firmie może mieć konsekwencje podatkowe. Fiskus pozwala zaliczyć zakup pączków dla pracowników do kosztów uzyskania przychodów, ale jednocześnie stawia wyraźne ograniczenia dotyczące odliczenia VAT. Wyjaśniamy, co wynika z najnowszych interpretacji skarbówki.
Koniec podatku od nagród dla sportowych bohaterów? Sejmowa komisja zdecydowała
11 lut 2026

Jest krok bliżej do zwolnienia z podatku nagród dla olimpijczyków, paraolimpijczyków i uczestników olimpiad specjalnych. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu ustawy, który może zmienić zasady opodatkowania sportowych wyróżnień.
12 procent podatku PIT ściągane z 171 000 zł zamiast 120 000 zł - nowy pierwszy próg podatkowy? Dokument jest już w Sejmie
13 lut 2026

W Sejmie leży papier, który może zwiększyć grubość portfeli Polaków. Pierwszy próg podatkowy rośnie z aktualnych 120 tys. zł do 171 tys. zł. Ostatnio był zmieniany już 4 lata temu. Jeśli posłowie poprą pomysł, stawka 32% wejdzie przy wyższej kwocie, a w kieszeniach zostanie więcej pieniędzy. Stawką 12% byłoby objęte aż 51 000 zł więcej, które spadłyby z progu 32% w niższy. Jaki będzie ruch posłów?

REKLAMA

Przełom dla deweloperów? Sąd wydał ważny wyrok w sprawie składki na DFG
11 lut 2026

Nowe orzeczenie sądu administracyjnego może znacząco wpłynąć na rozliczenia podatkowe firm deweloperskich. Chodzi o składkę na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, która do tej pory budziła liczne spory z fiskusem i wpływała na płynność finansową branży.
Czy rolnik ryczałtowy musi korzystać z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.? Zasady, obowiązki i wyjaśnienia MF
11 lut 2026

Już od 1 kwietnia 2026 roku w Polsce zacznie obowiązywać kolejny etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowe przepisy wywołują duże emocje wśród przedsiębiorców, ale także rolników. Wielu z nich zastanawia się, czy będą musieli przejść na e-faktury i czy zmieni się sposób dokumentowania sprzedaży produktów rolnych. Ministerstwo Finansów uspokaja – rolnicy ryczałtowi zostali objęci innymi zasadami niż podatnicy VAT czynni.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA