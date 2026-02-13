Obowiązkowy KSeF wyzwaniem dla najmniejszych firm. Rzecznik MŚP apeluje o zmiany

Obowiązkowe e-fakturowanie budzi rosnące obawy przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazuje, że szczególnie mikrofirmy mogą mieć problem z wdrożeniem nowych przepisów i potrzebują więcej czasu oraz wsparcia.

Nowe obowiązki pod lupą Rzecznika MŚP

Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców konsekwentnie monitoruje proces wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), pozostając w stałym dialogu ze środowiskiem przedsiębiorców. W oparciu o napływające sygnały z rynku Rzecznik ponownie wskazuje na skalę wyzwań, jakie obowiązkowy system e-fakturowania stanowi szczególnie dla najmniejszych firm.

Do Biura Rzecznika docierają liczne głosy przedsiębiorców dotyczące kosztów, wyzwań organizacyjnych oraz ryzyk związanych z przygotowaniem do nowych obowiązków. Szczególnie wyraźnie wybrzmiewają obawy mikroprzedsiębiorców i najmniejszych firm, dla których wdrożenie KSeF oznacza istotne dodatkowe obciążenie finansowe i organizacyjne.

„Wsłuchując się w głosy przedsiębiorców z dużym niepokojem obserwuję, jak znaczącym dodatkowym obciążeniem organizacyjnym i finansowym jest obowiązkowy KSeF dla najmniejszych firm. Mikroprzedsiębiorcy wskazują, że skala tej zmiany wymaga więcej czasu na przygotowanie oraz realnego wsparcia w procesie wdrożenia” — podkreśla Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Mikrofirmy potrzebują więcej czasu i wsparcia

Rzecznik MŚP od początku prac nad KSeF akcentuje konieczność uwzględnienia zróżnicowanej skali działalności przedsiębiorstw oraz ich możliwości organizacyjnych i finansowych. W licznych wystąpieniach kierowanych do administracji publicznej zwracano uwagę na potrzebę wydłużenia okresów przejściowych oraz zapewnienia szczególnego wsparcia dla najmniejszych podmiotów.

„W opinii wielu mikroprzedsiębiorców zasadne byłoby rozważenie wyłączenia najmniejszych firm z obowiązku KSeF lub przesunięcia jego wejścia w życie wobec tej grupy o co najmniej dwa lata. Takie rozwiązanie pozwoliłoby ograniczyć ryzyka i zapewnić bardziej stabilne przygotowanie do nowych powinności prawnych” — wskazuje Minister Majewska.

Jedna z największych zmian dla biznesu w ostatnich latach

Jednocześnie zdecydowanie podkreśla, że KSeF stanowi jedną z największych zmian w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw w ostatnich latach. Skuteczne wdrożenie systemu wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi technologicznych, lecz także czasu, stabilnych regulacji oraz szerokich działań informacyjno-szkoleniowych.

Biuro Rzecznika MŚP pozostaje w stałym dialogu z administracją publiczną i środowiskiem biznesowym, dążąc do wypracowania rozwiązań umożliwiających możliwie stabilne i przewidywalne wdrożenie systemu przy jednoczesnym uwzględnieniu realnych możliwości najmniejszych przedsiębiorców.

Czym zajmuje się Rzecznik MŚP?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do Wojewódzki Sąd Administracyjny, skarg kasacyjnych do Naczelny Sąd Administracyjny i skarg nadzwyczajnych do Sąd Najwyższy. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.