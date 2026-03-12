REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Wiadomości » SAFE zero procent? Pomysł prezydenta i NBP budzi kontrowersje

SAFE zero procent? Pomysł prezydenta i NBP budzi kontrowersje

12 marca 2026, 09:36
SAFE zero procent? Pomysł prezydenta i NBP budzi kontrowersje
SAFE zero procent? Pomysł prezydenta i NBP budzi kontrowersje
Pomysł prezydenta i szefa NBP sprowadza się do tego, by to oni decydowali na co będą wydane zyski NBP; to sprzeczne z konstytucją – informuje "Rz", powołując się na wypowiedzi ekonomistów.

Redakcja przypomina, że Kancelaria Prezydenta pokazała projekt ustawy, którą wcześniej nazywała „SAFE zero procent”. Zakłada on, że w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego powstanie Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, który będzie zasilany zyskami NBP. Aby zapewnić płynność funduszu, BGK będzie mógł zaciągać kredyty i pożyczki, a także emitować obligacje na rynku krajowym i zagranicznym. Dzięki temu na modernizację polskich sił zbrojnych miałoby docelowo trafić 185 mld zł.

Mechanizm działania funduszu

Decyzje, na co miałyby pójść środki z nowego funduszu, podejmowałby specjalny komitet sterujący. Tworzyłoby go pięć osób: szef MON, przedstawiciele premiera i MSW, a także po jednym przedstawicielu prezydenta i BBN. Do podjęcia decyzji potrzebna byłaby większość 2/3 głosów. W obecnym układzie, jak zauważa "Rz", ludzie prezydenta mogliby skutecznie blokować decyzje wydatkowe strony rządowej.

Opinie ekonomistów i ryzyka prawne

Co na to ekonomiści? – W takiej formie te propozycje są sprzeczne z konstytucją, która nakazuje NBP przekazywanie zysków do budżetu. Jest to też bardzo ryzykowne ekonomicznie i na pewno nie jest zerokosztowe, bo wiąże się z różnymi kosztami, z którymi nasz bank centralny musiałby się zmierzyć – komentuje krótko ekonomista prof. Witold Orłowski.

Zysk NBP jest papierowy. W ostatnich latach go nie było, bank centralny notował straty. Ale nawet jeśli by był, to i tak trafiałby on do budżetu centralnego. Tutaj nie ma niczego nadzwyczajnego poza tym, że prezydent i szef NBP chcieliby decydować, co robić z tym zyskiem. Ale niby dlaczego? Przecież to rząd prowadzi politykę fiskalną – stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Maciej Bukowski, ekonomista, prezes zarządu think tanku WiseEuropa. Także jego zdaniem nie ma mowy o żadnym „zero procent”. Aby zachować płynność nowego funduszu, BGK musiałby bowiem wypuszczać obligacje po takim oprocentowaniu, po jakim ktoś chciałby je kupić. – Nawet osiągnięcie 3 proc. kosztów jest moim zdaniem całkowicie niemożliwe.

Jakub Karnowski, prezes zarządu KredoBanku, skomentował, że opierając się na dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, dochodzi do wniosku, że „nie ma czegoś takiego jak «SAFE zero procent »”. Jego zdaniem udział w unijnym programie SAFE jest najlepszy dla polskich finansów, polskiej gospodarki i dla bezpieczeństwa Polski. – Niezdefiniowane propozycje prezesa NBP i prezydenta to groźne, i to z wielu powodów, bajki - ocenił.

oprac. Anna Rymkiewicz
Księgowość
Czy osoba, która zarabia zagranicą musi złożyć w Polsce roczne rozliczenie PIT?
12 mar 2026

Jakie obowiązki podatkowe obciążają polskiego rezydenta, który uzyskuje dochody zagranicą? Jak często bywa w podatkach, na to pytanie nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi. Ważnych jest kilka kwestii w tym to, w jakich krajach podatnik uzyskał dochody.
SAFE zero procent? Pomysł prezydenta i NBP budzi kontrowersje
12 mar 2026

Pomysł prezydenta i szefa NBP sprowadza się do tego, by to oni decydowali na co będą wydane zyski NBP; to sprzeczne z konstytucją – informuje "Rz", powołując się na wypowiedzi ekonomistów.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) w praktyce – jak poprawnie rozliczać wydatki i uniknąć zniekształcenia wyniku finansowego
12 mar 2026

W codziennej działalności firmy wiele kosztów nie dotyczy wyłącznie jednego miesiąca. Opłacona z góry polisa ubezpieczeniowa, abonament za oprogramowanie czy usługi wykonane w jednym okresie, ale zafakturowane w kolejnym – wszystkie te sytuacje wymagają właściwego ujęcia w księgach rachunkowych.
Każda praca ma wpływ na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, stwierdził Dyrektor KIS. Co zatem z zaliczeniem do kosztów wydatków na psychoterapię?
11 mar 2026

Czy wydatek na psychoterapię jest ponoszony w celu uzyskania przychodów? To pytanie często pojawia się we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych, które trafiają do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W udzielanych odpowiedziach pojawiają się wciąż te same argumenty.

KSeF dla małych firm już za chwilę. Wielu przedsiębiorców wciąż nie jest gotowych
11 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. niemal wszyscy przedsiębiorcy będą musieli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Dla wielu małych firm to nie tylko zmiana techniczna, ale prawdziwa rewolucja w sposobie wystawiania i obiegu dokumentów. Eksperci ostrzegają: przygotowania nie warto odkładać na ostatni moment.
Nowy próg PIT do 171 tys. zł? Petycja już w Sejmie – zmiana może objąć miliony podatników
11 mar 2026

Sejm rozpatruje petycję, która proponuje podniesienie pierwszego progu podatkowego PIT z 120 000 zł do 171 000 zł, opierając limit na dwukrotności rocznej mediany zarobków. Celem jest sprawiedliwsze opodatkowanie klasy średniej w obliczu rosnących płac.
Nowy JPK_VAT od rozliczenia za luty 2026 r. Dodatkowe symbole w ewidencji dot. KSeF
11 mar 2026

Od 1 lutego 2026 r. weszła w życie nowa struktura JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3) w zakresie rozliczeń VAT. Zmiany obowiązują już od rozliczenia VAT za luty 2026 r. (składane do 25 marca 2026 r.), niezależnie od tego, kiedy dany podatnik zacznie wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Głównym celem zmian jest zapewnienie spójności między danymi z Krajowego Systemu e-Faktur a ewidencją VAT przesyłaną do organów podatkowych.
Jaki wpływ na sprzedaż wysyłkową e-commerce będą miały zmiany wprowadzone w NUKC?
11 mar 2026

Wprowadzenie Nowego Unijnego Kodeksu Celnego pociąga za sobą zmiany również w przepisach równorzędnych. Planowane regulacje są przedstawiane jako korzystne dla przedsiębiorców działających na rynku unijnym, jednak zasadnym pozostaje pytanie, czy ich praktyczne zastosowanie rzeczywiście przyniesie oczekiwane korzyści pomimo powstania nowych obowiązków.

Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT. Można odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych, ale jest też pułapka kwoty wolnej
11 mar 2026

Setki tysięcy właścicieli domów korzystają z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki której można odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych podatku. W praktyce jednak wiele osób dostaje znacznie mniej, niż się spodziewa. Powód to konstrukcja kwoty wolnej od podatku oraz zmiany w interpretacji niektórych wydatków.
Spór o SAFE: rząd weźmie pożyczkę mimo weta Prezydenta? Czy SAFE 0% to drukowanie pieniędzy przez NBP?
10 mar 2026

Bez względu na to, jaki los spotka ostatecznie ustawę o SAFE, pewne jest jedno: politycznie zyskają wszystkie strony konfliktu, ale instytucjonalnie straci państwo polskie. W sporze ginie bowiem to, co najważniejsze: wiarygodność i przejrzystość finansów publicznych.
