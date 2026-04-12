REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Podatnik bez tajemnic wobec skarbówki. KSeF, DAC8 i przepisy AML kończą erę finansowej anonimowości

Podatnik bez tajemnic wobec skarbówki. KSeF, DAC8 i przepisy AML kończą erę finansowej anonimowości

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 kwietnia 2026, 10:02
REKLAMA

REKLAMA

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur, wdrożenie unijnej dyrektywy DAC8 obejmującej kryptowaluty i automatyczną wymianą informacji podatkowych oraz notorycznie zaostrzane przepisy AML - te trzy zmiany składają się na jeden obraz: era finansowej anonimowości w Europie, w tym w Polsce dobiega końca. Co to oznacza w praktyce?

rozwiń >

Trzy filary nowej transparentności

Skalę zmian łatwiej zrozumieć, jeśli spojrzy się na nie jako na trzy elementy jednej układanki. Pierwszy to KSeF. Platforma, która od lutego 2026 roku stopniowo obejmuje obowiązkiem wszystkich polskich przedsiębiorców. Każda faktura musi być wystawiona w formacie elektronicznym i przesłana do systemu Ministerstwa Finansów. Administracja skarbowa widzi każdą transakcję przedsiębiorcy w czasie rzeczywistym.

Drugi filar to DAC8, która rozciąga automatyczną wymianę informacji podatkowych na kryptoaktywa.

Trzeci to stale zaostrzane przepisy AML, z systemem STIR monitorującym przelewy bankowe powyżej 15 000 euro. Te trzy systemy działają jak naczynia połączone: KSeF kontroluje obrót fakturowy przedsiębiorcy, DAC8 śledzi kryptowaluty a także obrót na platformach, AML pilnuje przepływów w tradycyjnym systemie bankowym.

REKLAMA

REKLAMA

KSeF czyli każda faktura pod lupą

Krajowy System e-Faktur wdrażany jest etapami. Od 1 lutego 2026 roku obowiązek wystawiania e-faktur objął największe firmy z obrotami powyżej 200 mln zł. Od 1 kwietnia dołączają pozostali przedsiębiorcy, a mikrofirmy od stycznia 2027 roku. Faktura nie jest już świstkiem papieru. Dokument powstaje w ustrukturyzowanym formacie i zostaje uznany za wystawiony dopiero po przesłaniu do centralnego systemu. Dla firm to rewolucja organizacyjna. Ale z perspektywy fiskusa to coś więcej: pełna, cyfrowa mapa obrotu gospodarczego dostępna w czasie rzeczywistym. Rozbieżności między fakturami a deklaracjami podatkowymi mogą być wykrywane automatycznie, bez tradycyjnej kontroli.

Zobacz również:

DAC8 czyli koniec kryptowalutowej anonimowości

Przez ostatnią dekadę rachunki bankowe stały się transparentne dzięki standardom CRS. Kryptowaluty pozostawały w regulacyjnej próżni. DAC8 ją likwiduje, implementując międzynarodowe standardy CARF opracowane przez OECD – te same, które doprowadziły do demontażu tajemnicy bankowej. Prezydent RP podpisał ustawę wdrażającą dyrektywę w marcu 2026 roku i firmy krypto w Polsce będą zobowiązane niezwłocznie ją wdrożyc.

Co to oznacza w praktyce? Każda giełda w Unii Europejskiej: w Polsce, na Malcie czy w Estonii musi raportować dane polskich rezydentów podatkowych do Krajowej Administracji Skarbowej. Zakres jest szeroki: dane identyfikacyjne użytkownika, wartości zakupów i sprzedaży, wymiany między kryptoaktywami, transfery na portfele zewnętrzne, płatności kryptowalutami za towary. Nawet wypłata na własny cold wallet będzie raportowana. Obowiązkowe staje się też oświadczenie o rezydencji podatkowej. Bez niego konto na giełdzie zostanie zablokowane. Dotychczasowi użytkownicy mają czas do końca października 2026 roku. Kto nie złoży oświadczenia, straci dostęp do konta od 1 stycznia 2027.

REKLAMA

Zobacz również:

AML i MiCA jako spoiwo systemu

Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy są punktem styku świata krypto z tradycyjnym systemem finansowym. Każda konwersja złotówek na kryptoaktywa i wypłata na rachunek bankowy podlega procedurom AML. Model, w którym użytkownik kupował kryptowaluty anonimowo, trzymał je na portfelu sprzętowym i spieniężał bez śladu, staje się coraz trudniejszy do utrzymania. Nie dlatego, że blockchain przestał być „pseudoanonimowy”, lecz dlatego, że każdy punkt wejścia i wyjścia z regulowanego świata jest monitorowany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co to oznacza w praktyce?

Dla inwestora, który rzetelnie rozliczał zyski, zmiany są formalnością. Oświadczenie o rezydencji i świadomość, że dane trafiają do fiskusa to nic. Ale dla osób pomijających kryptowalutowe przychody w PIT lub po prostu zwolenników anonimowości sytuacja robi się poważna. Urząd skarbowy będzie systematycznie otrzymywać raporty z giełd, a porównanie ich z deklaracjami to kwestia prawdopodobnie kilku kliknięć. Instytucja czynnego żalu wciąż pozwala na dobrowolne ujawnienie zaległości przed wszczęciem postępowania. I będzie ona zdecydowanie korzystniejsza niż czekanie na kontrolę.

Dla firm z branży kryptowalutowej DAC8 oznacza przebudowę systemów IT i regularne raportowanie pod rygorem kar administracyjnych. Dla zwykłych przedsiębiorców KSeF to rewolucja w obiegu dokumentów. Każda faktura widoczna dla skarbowki w chwili wystawienia. Paradoksalnie, transparentność może pomóc inwestorom kryptowalutowym w relacjach z bankami: profesjonalna dokumentacja transakcji eliminuje ryzyko blokady środków przy wypłacie. Dla poważnego kapitału zgodność z prawem to warunek konieczny, nie przeszkoda.

Szansa czy zagrożenie?

Zmiany te można oceniać dwojako. Krytycy wskazują, że rozbudowany aparat nadzoru stawia pod znakiem zapytania proporcjonalność ingerencji państwa w prywatność obywateli. Branża kryptowalutowa powstała przecież jako alternatywa dla tradycyjnych finansów, oferując większy stopień prywatności i decentralizacji. Wymuszenie pełnej transparentności podważa tę obietnicę. Z drugiej strony zwolennicy regulacji argumentują, że w systemie, w którym jedni płacą podatki, a drudzy ich unikają dzięki anonimowości, ciężar fiskalny rozkłada się nierówno. Eksperci podatkowi szacowali, że do tej pory obowiązek podatkowy z kryptowalut wypełniał w Polsce zaledwie promil użytkowników. Nowe przepisy mają to zmienić i stworzyć równe zasady gry.

Rok 2026 jako punkt, z którego nie ma powrotu

Rok 2026 wyznacza fundamentalną zmianę relacji między państwem a obywatelem w sferze finansowej. KSeF, DAC8 i regulacje AML tworzą ekosystem, w którym administracja skarbowa ma pełny obraz sytuacji podatnika. Od faktur, przez kryptowaluty, po przelewy bankowe. Przezroczysty podatnik to już nie futurystyczna wizja, lecz rzeczywistość. Warto się do niej przygotować: uporządkować dokumentację, złożyć wymagane oświadczenia, a w razie potrzeby skonsultować się z adwokatem lub doradcą podatkowym zanim zrobi to za nas urząd skarbowy.

Maciej Wieczorkowski - adwokat https://kancelariamw.pl

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA