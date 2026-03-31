To się dzieje! Nowe ceny paliw na stacjach. Tyle maksymalnie zapłacisz dzisiaj za benzynę i diesla: za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,16 zł, za litr oleju napędowego - 7,60 zł

Od dzisiaj kierowcy zapłacą mniej za paliwo – ale tylko do określonego poziomu. Rząd wprowadził ceny maksymalne i obniżył VAT do 8 proc. Sprawdź, ile dokładnie dzisiaj zapłacisz za benzynę i diesla oraz jakie kary grożą za przekroczenie nowych limitów.

Dzisiaj, 31 marca, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii opublikowanym dzień wcześniej w Monitorze Polskim, maksymalna cena detaliczna litra benzyny Pb95 nie powinna przekroczyć 6,16 zł. W przypadku benzyny Pb98 ustalono ją na poziomie 6,76 zł za litr, natomiast dla oleju napędowego – 7,60 zł za litr. Jak pokazuje praktyka, zapowiedzi te znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości rynkowej. Na jednej z warszawskich stacji paliw sieci Orlen ceny od wczesnych godzin porannych kształtują się zgodnie z wyznaczonymi limitami. Litr benzyny Pb95 kosztuje tam dokładnie 6,16 zł, czyli osiąga wskazany maksymalny poziom, podczas gdy cena oleju napędowego jest nieco niższa od dopuszczalnej i wynosi 7,54 zł za litr. Sytuacja ta pokazuje, że regulacje cenowe są realnie uwzględniane przez sprzedawców paliw, a kierowcy mogą liczyć na względną stabilizację kosztów tankowania, przynajmniej w krótkim okresie.

Ile od dzisiaj zapłacimy maksymalnie za benzynę i diesla?

Z opublikowanego obwieszczenia wynika, że cena maksymalna dla benzyny silnikowej bezołowiowej Pb95 została ustalona na poziomie 5,42 zł za litr. Po doliczeniu podatku od towarów i usług jej ostateczna cena dla odbiorcy końcowego nie powinna przekroczyć 6,16 zł za litr. W przypadku benzyny bezołowiowej Pb98 cena maksymalna została określona na 5,98 zł za litr, co po uwzględnieniu podatku VAT daje kwotę nie wyższą niż 6,76 zł za litr. Oznacza to, że ustawodawca precyzyjnie wskazał zarówno poziomy bazowe, jak i końcowe ceny, które obowiązują na rynku detalicznym.

Analogiczne regulacje dotyczą również oleju napędowego. Jego cena maksymalna została ustalona na poziomie 6,76 zł za litr, natomiast po doliczeniu podatku VAT nie powinna ona przekroczyć 7,60 zł za litr. Tak określone limity cenowe mają na celu uporządkowanie sytuacji na rynku paliw oraz zapewnienie kierowcom większej przewidywalności kosztów tankowania. W praktyce oznacza to, że sprzedawcy paliw powinni dostosować swoje cenniki do wskazanych wartości, nie przekraczając wyznaczonych progów.

Rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej”. Jak działa mechanizm?

W niedzielę weszła w życie nowelizacja przepisów, która zmienia m.in. ustawę o zapasach ropy naftowej i stanowi element rządowego pakietu CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Nowe regulacje wprowadzają mechanizm wyliczania maksymalnych cen paliw, które mają obowiązywać na stacjach w całym kraju. Celem tych rozwiązań jest ograniczenie nadmiernych wzrostów cen oraz zwiększenie przejrzystości zasad ich kształtowania. Nowelizacja wpisuje się w szersze działania mające na celu stabilizację rynku paliw i ochronę konsumentów przed nagłymi podwyżkami.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, w okresie obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT – począwszy od 31 marca – podmioty zajmujące się sprzedażą paliw są zobowiązane do stosowania cen nie wyższych niż wyznaczona cena maksymalna. Oznacza to, że każda stacja paliw musi dostosować swoje cenniki do poziomów określonych przez administrację publiczną. Mechanizm ten ma charakter powszechny i obejmuje wszystkich sprzedawców, niezależnie od wielkości działalności, co ma zapewnić równe warunki funkcjonowania na rynku oraz jednolite ceny dla kierowców.

Nowelizacja precyzuje również zasady ogłaszania i obowiązywania cen maksymalnych. Minister energii publikuje je w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim, a stawki zaczynają obowiązywać od dnia następującego po publikacji. W sytuacji, gdy ogłoszenie nastąpi przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, wskazana cena pozostaje w mocy aż do najbliższego dnia roboczego. Co istotne, resort energii ma publikować takie obwieszczenia codziennie, zapewniając bieżącą aktualizację limitów. Przepisy przewidują także surowe sankcje za ich naruszenie – sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej może skutkować karą sięgającą nawet 1 mln zł, a nadzór i kontrole w tym zakresie prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Niższa akcyza i VAT. Dodatkowe wsparcie dla kierowców

Od poniedziałku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki wprowadzające obniżkę stawek akcyzy na paliwa. Zgodnie z jego zapisami, do 15 kwietnia obniżona akcyza na benzyny wynosi 1239 zł za 1000 litrów, natomiast w przypadku olejów napędowych oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa została ustalona na poziomie 880 zł za 1000 litrów. Rozwiązanie to ma na celu ograniczenie kosztów produkcji i dystrybucji paliw, co w konsekwencji powinno przełożyć się na niższe ceny dla odbiorców końcowych.

Podstawą do wydania tego rozporządzenia była nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie w niedzielę. Wprowadzone przepisy umożliwiły czasowe obniżanie stawek akcyzy na paliwa w drodze rozporządzenia, maksymalnie do 30 czerwca. Daje to rządowi elastyczne narzędzie reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową oraz pozwala na szybkie dostosowanie polityki fiskalnej do aktualnych warunków gospodarczych.

Dodatkowo od wtorku obowiązuje kolejne rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki, tym razem dotyczące obniżenia stawek podatku od towarów i usług na paliwa. Zgodnie z nim, preferencyjna stawka VAT w wysokości 8 proc. ma zastosowanie w okresie od 31 marca do 30 kwietnia bieżącego roku. Połączenie obniżek akcyzy oraz podatku VAT stanowi element szerszego pakietu działań mających na celu złagodzenie skutków rosnących cen paliw i wsparcie zarówno kierowców, jak i przedsiębiorstw uzależnionych od kosztów transportu.

Ile kosztuje budżet obniżka cen paliw?

Według szacunków Ministerstwa Finansów, wprowadzone obniżki podatkowe będą miały istotny wpływ na finanse publiczne. Miesięczny koszt redukcji akcyzy na paliwa oszacowano na około 700 mln zł, natomiast obniżenie stawki podatku VAT oznacza dodatkowe uszczuplenie dochodów budżetowych rzędu 900 mln zł miesięcznie. Łącznie działania te stanowią znaczące obciążenie dla budżetu państwa, jednak zostały uznane za konieczne w obecnej sytuacji gospodarczej.

Pakiet CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”, ma przede wszystkim ograniczyć presję cenową na rynku oraz działać w kierunku łagodzenia inflacji. Jednocześnie jego założeniem jest utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa dostaw paliw, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i codziennego funkcjonowania obywateli. W efekcie rząd stara się pogodzić potrzebę wsparcia konsumentów z zachowaniem równowagi na rynku energetycznym.

Premier Donald Tusk ocenił w ubiegłym tygodniu, że wprowadzenie pakietu CPN powinno przełożyć się na realny spadek cen paliw na stacjach. Jak podkreślił, celem przyjętych rozwiązań jest nie tylko doraźne wsparcie kierowców, ale również długofalowe ograniczenie presji cenowej na rynku. Szef rządu zaznaczył, że efekty pakietu powinny być widoczne w krótkim czasie, a administracja będzie na bieżąco monitorować sytuację w sektorze paliwowym.

Jednocześnie premier zapowiedział możliwość sięgnięcia po dodatkowe instrumenty, jeśli okaże się, że koncerny paliwowe osiągają nadmierne zyski. W takim przypadku rozważane jest wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków, tzw. windfall tax. Mechanizm ten miałby przeciwdziałać sytuacjom, w których wzrost cen surowców prowadzi do nieproporcjonalnie wysokich marż firm, a jego celem byłoby zapewnienie większej równowagi pomiędzy interesami przedsiębiorstw a ochroną konsumentów.