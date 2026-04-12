REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Skarbówka i organy nadzorcze patrzą na realne działania firmy. W 2026 r. „papierowe" struktury to prosta droga do problemów

Skarbówka i organy nadzorcze patrzą na realne działania firmy. W 2026 r. „papierowe” struktury to prosta droga do problemów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 kwietnia 2026, 10:14
Skarbówka i organy nadzorcze patrzą na realną działalność firmy. Dlaczego w 2026 r. „papierowe” struktury to prosta droga do problemów?
Skarbówka i organy nadzorcze patrzą na realną działalność firmy. Dlaczego w 2026 r. „papierowe” struktury to prosta droga do problemów?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Polski rynek kapitałowy i sukcesyjny znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym. Miniona dekada to czas, w którym dla polskiego biznesu w końcu dostępne stały się rozwiązania funkcjonujące wcześniej tylko za granicą takie jak spółka holdingowa, fundacja rodzinna czy – choć to trochę inna sytuacja – alternatywna spółka inwestycyjna. Obecnie można stwierdzić, że okres agresywnego wykorzystywania samych konstrukcji prawnych dobiegł końca, ustępując miejsca fazie weryfikacji ich operacyjnej treści. Organy podatkowe oraz organy nadzorcze, jak na przykład KNF, coraz wyraźniej dążą do oceny rzeczywistej substancji biznesowej (business substance) danego biznesu, odchodząc od analizy wyłącznie strony formalnej dokumentacji.

W praktyce oznacza to, że w 2026 roku kluczem do bezpieczeństwa nie jest już samo posiadanie określonej struktury, lecz zdolność do wykazania, że za jej funkcjonowaniem stoi realna, udokumentowana działalność gospodarcza. Struktury postrzegane dotychczas jako „tanie i bezpieczne” przegrywają z rozwiązaniami operacyjnie spójnymi i rzeczywiście osadzonymi w działalności biznesowej.

Ten kierunek zmian najlepiej widać na przykładzie dwóch najczęściej wykorzystywanych wehikułów inwestycyjnych – fundacji rodzinnej oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Fundacja rodzinna – nie traktuj jej jako narzędzia agresywnej optymalizacji

Po trzech latach od wejścia w życie przepisów o fundacjach rodzinnych praktyka ich stosowania już wyraźnie się wykrystalizowała. O ile na początkowym etapie powszechne były próby wykorzystywania fundacji do agresywnej optymalizacji podatkowej, obecnie da się już jednoznacznie stwierdzić, że takie podejście jest nie do obrony w konfrontacji z organami podatkowymi.

Jednym z najbardziej ryzykownych modeli jest traktowanie fundacji jako wehikułu do niemal natychmiastowej dystrybucji środków po ich wpływie do fundacji – niezależnie od ich źródła. Taki schemat stanowi dla organów wyraźny sygnał braku rzeczywistej funkcji gospodarczej, co prowadzi do uznania struktury za sztuczną, a w konsekwencji nieuprawnioną do czerpania z benefitów podatkowych.

Bezpieczny model funkcjonowania fundacji rodzinnej w 2026 roku wymaga wdrożenia realnych procedur decyzyjnych oraz powiązania wypłat z obiektywną oceną sytuacji finansowej i realizacją celów statutowych, zabezpieczenia perspektywy długoterminowej itd. W przypadku planowanych transakcji zbycia aktywów, M&A z udziałem fundacji albo po prostu restrukturyzacji majątku, działania te powinny być spójne z długoterminową strategią zarządzania majątkiem.

REKLAMA

Przykładowo, jeżeli planowany jest M&A z udziałem fundacji, to negocjacje powinien prowadzić jej zarząd (a nie fundator, który „za pięć dwunasta” wnosi aktywo do fundacji po to, żeby je za chwilę zbyć z wykorzystaniem zwolnienia podatkowego) natomiast środki uzyskane z tej transakcji powinny zostać w jakiś sposób przez fundację zagospodarowane z uwzględnieniem podstawowych celów fundacji określonych w statucie. Może to być reinwestowanie w inny biznes, oddanie do zarządzania profesjonalnemu family office, czy po prostu zakup złota bądź nieruchomości. Nie jest też wykluczona ich wypłata do beneficjentów, ale to wymaga dużej ostrożności oraz wykazania, że to wpisuje się w politykę fundacji i nie stanowi uszczerbku dla realizacji jej celów. To nie jest łatwe. Można się spodziewać, że taka wypłata znajdzie się pod lupą organu podatkowego.

Fundacja, która nie jest w stanie wykazać własnej aktywności zarządczej i inwestycyjnej, może zostać uznana za strukturę o charakterze sztucznym, co w praktyce prowadzi do zakwestionowania preferencji podatkowych, z których skorzystała.

Analogiczną konkluzję można sformułować wobec korzystających z preferencji podatkowych dla spółek czy fundacji zagranicznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ASI: między szybkością działania a realnym nadzorem

Podobne postulaty – choć w nieco innym obszarze – można formułować dla alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI). Pozostają one jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu kapitału od inwestorów. Dzieje się tak głównie ze względu na relatywnie krótki czas ich uruchomienia oraz dużą elastyczność operacyjną i ograniczony zakres obowiązków instytucjonalnych.

Jednocześnie jako podmioty rynku finansowego podlegają określonym obowiązkom regulacyjnym, w tym przepisom ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), obejmującym m.in. identyfikację inwestorów oraz weryfikację źródeł kapitału.

Coraz większe znaczenie ma również praktyka nadzorcza. Komisja Nadzoru Finansowego koncentruje się na ocenie faktycznej aktywności podmiotów wpisanych do rejestru zarządzających ASI.

Autopromocja

Ważne

Weryfikacji podlega w szczególności to, czy struktura prowadzi rzeczywistą działalność inwestycyjną, czy zarządzający dochowuje wymogów AML, monitoruje dźwignię finansową, a decyzje inwestycyjne są podejmowane w sposób faktyczny i przy wykorzystaniu odpowiedniego zaplecza organizacyjnego.

Brak takiej aktywności – mimo formalnego spełnienia wymogów rejestracyjnych – może skutkować uznaniem podmiotu za nieaktywny i w konsekwencji jego wykreśleniem z rejestru.

Wnioski: rzeczywista działalność jako nowy mechanizm bezpieczeństwa

Analiza aktualnej praktyki prowadzi do jednoznacznego wniosku – niezależnie od wybranego wehikułu inwestycyjnego, kluczowe znaczenie ma rzeczywista treść gospodarcza prowadzonej działalności.

Ocenie podlega w szczególności to, czy struktura posiada realne zaplecze organizacyjne, czy decyzje inwestycyjne są podejmowane w sposób faktyczny oraz czy działania znajdują uzasadnienie ekonomiczne. Kwestie te nie mogą przy tym pozostawać jedynie w sferze luźnych zapewnień. Należy odpowiednio je dokumentować i być w stanie wykazać. Brak tych elementów może prowadzić do podważenia przyjętego modelu funkcjonowania, w tym zakwestionowania jego skutków podatkowych oraz powstania istotnych ryzyk regulacyjnych.

W konsekwencji wybór wehikułu inwestycyjnego przestaje być wyłącznie decyzją podatkową. Kluczowe znaczenie mają zdolność do prowadzenia rzeczywistej działalności, spójność operacyjna struktury oraz możliwość wykazania jej ekonomicznego sensu.

Oznacza to wyraźne odejście od modelu „optymalizacji” na rzecz budowania struktur, które są w stanie obronić się w praktyce gospodarczej. To właśnie faktyczne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym stanowi dziś podstawowy element ochrony zarządzających oraz ich majątku.

Andrzej Sałamacha, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Panasiuk & Partners specjalizujący się w obsłudze inwestycji i zabezpieczaniu aktywów

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:


REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
MF: obowiązkowa kasa fiskalna przy usługach parkingowych od 1 kwietnia 2026 r. Czy dotyczy wynajmu miejsc postojowych?
12 kwi 2026

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie, że od 1 kwietnia 2026 r. usługi parkingowe dla samochodów i innych pojazdów będą musiały być ewidencjonowane na kasach rejestrujących. Jednocześnie resort finansów zaznacza, że obowiązek ten nie dotyczy wynajmu nieruchomości własnych lub dzierżawionych – w tym wynajmu miejsc postojowych.
Zły NIP nabywcy - jak skorygować? [KSeF]
11 kwi 2026

KSeF: jak radzić sobie z drobnymi pomyłkami na fakturach? Oto trzy najczęstsze pytania związane z poprawianiem błędów m.in. zły NIP nabywcy. Jak teraz go skorygować?
CISAF - miliardy z UE dla czystego przemysłu. Dlaczego Polska z nich nie korzysta?
10 kwi 2026

Unia Europejska uruchomiła nowy mechanizm wsparcia dla czystego przemysłu, który ma ułatwić państwom członkowskim szybkie notyfikowanie i wdrażanie pomocy publicznej dla inwestycji w OZE, technologie net-zero oraz dekarbonizację produkcji. W ciągu dziewięciu miesięcy państwa członkowskie przygotowały działania warte 28 mld euro. Polska – mimo wysokich kosztów energii i rosnącej presji regulacyjnej – jak dotąd nie zgłosiła żadnego programu pomocowego.
Każda faktura VAT może mieć 3 równorzędne postacie i każda z nich jest legalnym dokumentem. Wystawca może posługiwać się każdą z tych postaci
11 kwi 2026

Już wiemy, że cała oficjalna wykładnia przepisów o KSeF jest z istoty błędna, bo podatnicy zupełnie inaczej czytają te przepisy i jak zawsze to oni ostatecznie będą mieli rację. Ich zdaniem od kilku lat są trzy równorzędne postacie faktur VAT (tak będą nazywać faktury wystawiane na podstawie ustawy VAT) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

REKLAMA

Cztery kluczowe kierunki rozwoju księgowości w 2026 roku
10 kwi 2026

Od lat powtarza się, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje finanse. W praktyce często kończyło się to na zapowiedziach i prostych narzędziach wspierających pojedyncze czynności. Rok 2026 będzie pod tym względem przełomowy: zamiast deklaracji pojawi się realna zmiana sposobu pracy. AI przestanie być dodatkiem, a zacznie funkcjonować jako niewidoczna, ale kluczowa infrastruktura - zauważalna dopiero wtedy, gdy jej zabraknie.
JPK_VAT z deklaracją a KSeF – Ministerstwo Finansów wyjaśniło przypadki stosowania znaczników w ewidencji sprzedaży i zakupu
10 kwi 2026

Razem z wejściem w życie obowiązkowego modelu KSeF uległo zmianie rozporządzenie dot. zakresu danych w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (tzw. rozporządzenie w sprawie JPK VAT). Na stronie ksef.podatki.gov.pl Ministerstwo Finansów opublikowało tabelaryczne wyjaśnienie przypadków stosowania znaczników (oznaczeń) w JPK_VAT z deklaracją w części ewidencyjnej w polu „Dane z faktur lub oznaczenia dotyczące występowania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur” – zarówno w przypadku sprzedaży jak i zakupów.
KSeF i nowe oznaczenia. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: BFK czy DI?
10 kwi 2026

Księgowe biją na alarm, a w sieci krążą sprzeczne interpretacje. W sprawie oznaczeń JPK przy imporcie usług i WNT pojawiło się wiele wątpliwości. Teraz Ministerstwo Finansów zabiera głos i wskazuje jasno, kiedy stosować BFK, a kiedy DI.
Skarbówka nie uznaje gotówki: jeden szczegół przy darowiźnie od dzieci decyduje o podatku
09 kwi 2026

Jedna decyzja – wypłata pieniędzy w gotówce zamiast przelewu – może przesądzić o tym, czy zapłacisz podatek, czy skorzystasz ze zwolnienia. Najnowsza interpretacja pokazuje to bez żadnych niedomówień: nawet przy darowiźnie od własnych dzieci fiskus nie uzna przekazania środków „do ręki”, jeśli zabraknie odpowiedniego udokumentowania. W efekcie coś, co dla wielu rodzin jest naturalnym rozwiązaniem po spadku, może nagle stać się kosztownym błędem, którego nie da się później naprawić.

REKLAMA

Jak w trakcie inwestycji nie przepłacić podatku od nieruchomości
08 kwi 2026

Wielu przedsiębiorców płaci najwyższy podatek od nieruchomości już od chwili zakupu gruntu pod inwestycję. Często jest to bezpodstawne. Prawidłowe rozumienie pojęcia zajęcia gruntu, poparte orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, może przynieść firmie realne oszczędności, a nawet umożliwić odzyskanie nadpłat za poprzednie lata.
Skarbówka zmienia podejście do kar umownych. Korzystna interpretacja szefa KAS
08 kwi 2026

Kwestia podatkowego rozliczania kar umownych od lat pozostaje jednym z najbardziej spornych obszarów w praktyce CIT. Choć przepisy się nie zmieniają, zmienia się sposób ich interpretacji – i jak pokazuje najnowszy przykład, coraz częściej na korzyść podatników.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA