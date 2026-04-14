Nowe formularze w e-Urzędzie Skarbowym od 13 kwietnia 2026 r.

Nowe formularze w e-Urzędzie Skarbowym od 13 kwietnia 2026 r.

14 kwietnia 2026, 15:49
podatek belki ministerstwo finansów
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały w komunikacie z 13 kwietnia 2026 r., że w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) zostały udostępnione nowe formularze: Wniosek o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego ORD-IN, Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej WN-CFR i Oświadczenie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania INF-FO. Ponadto w e-US pojawiła się też nowa funkcjonalność „Forma opodatkowania", która umożliwia przedsiębiorcom szybki dostęp do informacji o formie opodatkowania odnotowanej w bazie KAS dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowe formularze w e-Urzędzie Skarbowym

Nowe dokumenty są dostępne w formie prostych kreatorów, które prowadzą użytkownika krok po kroku. Obowiązkowe pola są czytelnie oznaczone, co ułatwia wypełnienie wniosku i ogranicza ryzyko błędów. Aby wysłać formularze online, konieczne jest wcześniejsze wyrażenie zgody na e-Korespondencję w e-US.

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Wniosek o interpretację indywidualną (ORD-IN)

Wniosek ten dostępny jest z poziomu konta osoby fizycznej oraz organizacji. Wniosek kierowany jest do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i pozwala uzyskać oficjalne wyjaśnienie, jak stosować przepisy podatkowe w konkretnej sytuacji podatnika.

Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej (WN-CFR)

Wniosek ten dostępny jest zarówno dla osób fizycznych, jak i organizacji. Z usługi mogą korzystać:
- osoby fizyczne mieszkające w Polsce dla celów podatkowych,
- przedsiębiorcy i inne podmioty gospodarcze mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
- pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa ogólnego (np. doradcy podatkowi, adwokaci).

Wniosek WN-CFR umożliwia uzyskanie potwierdzenia rezydencji podatkowej na potrzeby rozliczeń międzynarodowych czy stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Oświadczenie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania (INF-FO)

Wniosek ten dostępny jest wyłącznie z konta osoby fizycznej — składane za siebie lub jako pełnomocnik ogólny. Formularz INF-FO przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność jako osoby fizyczne, również w formie spółki. Ułatwia wybór lub zmianę formy opodatkowania.

Nowa funkcjonalność: „Forma opodatkowania"

W e-US udostępniona została nowa usługa, która pozwala przedsiębiorcom szybko sprawdzić formę opodatkowania zarejestrowaną w bazie KAS dla ich działalności gospodarczej – dla lat 2025 i 2026.

Funkcjonalność znajduje się w sekcji „Twoje dane" i umożliwia m.in. bezpośrednie przejście do formularza zmiany formy opodatkowania.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy to wygodny serwis dostępny na stronie podatki.gov.pl oraz w wersji mobilnej. Serwis umożliwia klientom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) szybkie, proste i kompleksowe załatwianie spraw podatkowych online – 24/7.
Logowanie odbywa się za pomocą login.gov.pl (Profil Zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna), danymi podatkowymi lub aplikacją mObywatel.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
Nowe formularze w e-Urzędzie Skarbowym od 13 kwietnia 2026 r.
14 kwi 2026

Czy importerzy będą pod stałym monitoringiem organów? Nowy UKC to koniec przypadkowych kontroli
14 kwi 2026

Dotychczas kontrola celna była dla wielu przedsiębiorców zdarzeniem incydentalnym – często losowym, ograniczonym do wybranych zgłoszeń lub konkretnych transakcji. Nadchodzące zmiany w unijnym systemie celnym całkowicie odwracają tę logikę. Wraz z reformą Unijnego Kodeksu Celnego kontrola przestaje być zdarzeniem – staje się procesem ciągłym. Pojawia się więc fundamentalne pytanie: czy importerzy w praktyce znajdą się pod stałym monitoringiem organów?
KSeF a odliczenie VAT. Ważna interpretacja skarbówki: czy faktura poza systemem nadal daje prawo do odliczenia?
14 kwi 2026

Obowiązkowy KSeF zmienia sposób fakturowania w Polsce, ale rodzi też poważne wątpliwości podatników. Czy faktura wystawiona poza systemem nadal daje prawo do odliczenia VAT? I czy trzeba korygować JPK, jeśli dokument później trafi do KSeF?
KSeF działa „bardzo efektywnie”. Minister finansów odpowiada na krytykę
14 kwi 2026

System e-faktur nabiera rozpędu, a liczba wystawionych dokumentów liczona jest już w setkach milionów. Minister finansów Andrzej Domański przekonuje, że KSeF działa efektywnie i zyskuje coraz większe poparcie przedsiębiorców. Jednocześnie ostro krytykuje wypowiedzi Przemysława Czarnka, który zapowiada likwidację obowiązku dla części firm.

Księgowi wobec KSeF - jak obowiązkowa cyfryzacja fakturowania zmienia codzienne obowiązki. Czy będzie redukcja zatrudnienia w działach księgowych firm i biurach rachunkowych?
14 kwi 2026

Cyfryzacja finansów weszła w Polsce w decydującą fazę, a KSeF zmienia wszystko - od sposobu wystawiania faktur, po rolę księgowych w firmach. To już nie tylko nowy system, a zupełnie nowe podejście do procesów finansowych i zarządzania danymi. Dziś księgowi nie są już wyłącznie osobami wprowadzającymi dokumenty i pilnującymi liczb. W świecie automatyzacji stają się ekspertami od informacji finansowej, kontrolują jakość danych i wspierają decyzje biznesowe.
MF: obowiązkowa kasa fiskalna przy usługach parkingowych od 1 kwietnia 2026 r. Czy dotyczy wynajmu miejsc postojowych?
12 kwi 2026

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie, że od 1 kwietnia 2026 r. usługi parkingowe dla samochodów i innych pojazdów będą musiały być ewidencjonowane na kasach rejestrujących. Jednocześnie resort finansów zaznacza, że obowiązek ten nie dotyczy wynajmu nieruchomości własnych lub dzierżawionych – w tym wynajmu miejsc postojowych.
Zły NIP nabywcy - jak skorygować? [KSeF]
11 kwi 2026

KSeF: jak radzić sobie z drobnymi pomyłkami na fakturach? Oto trzy najczęstsze pytania związane z poprawianiem błędów m.in. zły NIP nabywcy. Jak teraz go skorygować?
CISAF - miliardy z UE dla czystego przemysłu. Dlaczego Polska z nich nie korzysta?
10 kwi 2026

Unia Europejska uruchomiła nowy mechanizm wsparcia dla czystego przemysłu, który ma ułatwić państwom członkowskim szybkie notyfikowanie i wdrażanie pomocy publicznej dla inwestycji w OZE, technologie net-zero oraz dekarbonizację produkcji. W ciągu dziewięciu miesięcy państwa członkowskie przygotowały działania warte 28 mld euro. Polska – mimo wysokich kosztów energii i rosnącej presji regulacyjnej – jak dotąd nie zgłosiła żadnego programu pomocowego.

Każda faktura VAT może mieć 3 równorzędne postacie i każda z nich jest legalnym dokumentem. Wystawca może posługiwać się każdą z tych postaci
14 kwi 2026

Już wiemy, że cała oficjalna wykładnia przepisów o KSeF jest z istoty błędna, bo podatnicy zupełnie inaczej czytają te przepisy i jak zawsze to oni ostatecznie będą mieli rację. Ich zdaniem od kilku lat są trzy równorzędne postacie faktur VAT (tak będą nazywać faktury wystawiane na podstawie ustawy VAT) – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Cztery kluczowe kierunki rozwoju księgowości w 2026 roku
10 kwi 2026

Od lat powtarza się, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje finanse. W praktyce często kończyło się to na zapowiedziach i prostych narzędziach wspierających pojedyncze czynności. Rok 2026 będzie pod tym względem przełomowy: zamiast deklaracji pojawi się realna zmiana sposobu pracy. AI przestanie być dodatkiem, a zacznie funkcjonować jako niewidoczna, ale kluczowa infrastruktura - zauważalna dopiero wtedy, gdy jej zabraknie.
