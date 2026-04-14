Nowe formularze w e-Urzędzie Skarbowym od 13 kwietnia 2026 r.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały w komunikacie z 13 kwietnia 2026 r., że w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) zostały udostępnione nowe formularze: Wniosek o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego ORD-IN, Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej WN-CFR i Oświadczenie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania INF-FO. Ponadto w e-US pojawiła się też nowa funkcjonalność „Forma opodatkowania", która umożliwia przedsiębiorcom szybki dostęp do informacji o formie opodatkowania odnotowanej w bazie KAS dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowe formularze w e-Urzędzie Skarbowym

Nowe dokumenty są dostępne w formie prostych kreatorów, które prowadzą użytkownika krok po kroku. Obowiązkowe pola są czytelnie oznaczone, co ułatwia wypełnienie wniosku i ogranicza ryzyko błędów. Aby wysłać formularze online, konieczne jest wcześniejsze wyrażenie zgody na e-Korespondencję w e-US.

Wniosek o interpretację indywidualną (ORD-IN)



Wniosek ten dostępny jest z poziomu konta osoby fizycznej oraz organizacji. Wniosek kierowany jest do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i pozwala uzyskać oficjalne wyjaśnienie, jak stosować przepisy podatkowe w konkretnej sytuacji podatnika.

Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej (WN-CFR)



Wniosek ten dostępny jest zarówno dla osób fizycznych, jak i organizacji. Z usługi mogą korzystać:

- osoby fizyczne mieszkające w Polsce dla celów podatkowych,

- przedsiębiorcy i inne podmioty gospodarcze mające siedzibę lub zarząd w Polsce,

- pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa ogólnego (np. doradcy podatkowi, adwokaci).

Wniosek WN-CFR umożliwia uzyskanie potwierdzenia rezydencji podatkowej na potrzeby rozliczeń międzynarodowych czy stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oświadczenie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania (INF-FO)

Wniosek ten dostępny jest wyłącznie z konta osoby fizycznej — składane za siebie lub jako pełnomocnik ogólny. Formularz INF-FO przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność jako osoby fizyczne, również w formie spółki. Ułatwia wybór lub zmianę formy opodatkowania.

Nowa funkcjonalność: „Forma opodatkowania"

W e-US udostępniona została nowa usługa, która pozwala przedsiębiorcom szybko sprawdzić formę opodatkowania zarejestrowaną w bazie KAS dla ich działalności gospodarczej – dla lat 2025 i 2026.



Funkcjonalność znajduje się w sekcji „Twoje dane" i umożliwia m.in. bezpośrednie przejście do formularza zmiany formy opodatkowania.

e-Urząd Skarbowy

e-Urząd Skarbowy to wygodny serwis dostępny na stronie podatki.gov.pl oraz w wersji mobilnej. Serwis umożliwia klientom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) szybkie, proste i kompleksowe załatwianie spraw podatkowych online – 24/7.

Logowanie odbywa się za pomocą login.gov.pl (Profil Zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna), danymi podatkowymi lub aplikacją mObywatel.