Podatek od nadmiarowych zysków coraz bliżej. Minister wskazuje Orlen i miliardowe wpływy

Rząd przyspiesza prace nad nową daniną dla firm korzystających na globalnych kryzysach. W grze są miliardy złotych, a na liście potencjalnych objętych podatkiem pojawia się Orlen.

Wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł – powiedział w środę 29 kwietnia w Radiu ZET minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Przyznał, że jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

„Planujemy wprowadzenie dodatkowych podatków dla firm, które korzystają na tej sytuacji (na wojnie na Bliskim Wschodzie)” – powiedział w środę w Radiu ZET minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. „Trwają prace w Ministerstwie Finansów, chcemy, aby taki podatek od nadmiarowych zysków został wprowadzony jak najszybciej. (…) Wpływy z takiego podatku powinny przekroczyć 4 mld zł” – poinformował.



Minister Domański był dopytywany o to, jakie firmy mogą zostać objęte podatkiem. „Orlen z całą pewnością może być objęty podatkiem” – przyznał szef resortu finansów.

Czy ceny paliw pozostaną niższe?

Pytany był również o to, czy obniżka podatków na paliwa i maksymalne ceny paliw – czyli program CPN – będzie obowiązywać także w wakacje. Niedawno okres obowiązywania obniżonych podatków został wydłużony do połowy maja.



„Analizujemy sytuację” – odpowiedział Domański. „Być może będą obowiązywać po 15 maja” – dodał.

Nowe regulacje dla rynku kryptowalut

Zapowiedział także, że będzie kolejna propozycja dotycząca uregulowania rynku kryptowalut.



„Będzie trzecia propozycja rządowa, trwają prace w Ministerstwie Finansów” – poinformował Domański. „Ewentualne zmiany w stosunku do poprzedniej ustawy powinny dotyczyć dodatkowego zabezpieczenia inwestorów na tym rynku i większych kar dla potencjalnych oszustów, których - jak się okazuje - na tym rynku nie brakuje” – dodał. „Doświadczenia z Zondacyrpto powinny skłaniać nas do bardziej restrykcyjnego podejścia do tego rynku” – ocenił minister.

REKLAMA

Spór o akcyzę i wydatki publiczne

Odniósł się również do propozycji skierowania środków z podwyżki akcyzy na alkohol na służbę zdrowia, złożonej przez minister funduszy i przewodniczącą Polski 2050 Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Ten projekt nie był ze mną konsultowany. Mamy zasadę w koalicji, że propozycje podatkowe i dotyczące większych wydatków powinny być ze mną konsultowane” – powiedział Domański. „Będą kolejne projekty dotyczące akcyzy, małpek i opłaty cukrowej i będą to projekty rządowe” – zaznaczył.



Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki zawetował propozycję podwyżki akcyzy i opłaty cukrowej.

Podwyżka progu podatkowego pod znakiem zapytania

Domański był pytany także o propozycję Polski 2050 dotyczącą podniesienia drugiego progu podatkowego (próg ten wynosi obecnie 120 tys. zł).

„Mamy duże potrzeby budżetowe, mamy duży deficyt, a taka podwyżka to koszt 11 mld zł. To są duże pieniądze” – oświadczył minister.