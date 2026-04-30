REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Podatek od nadmiarowych zysków coraz bliżej. Minister wskazuje Orlen i miliardowe wpływy

Podatek od nadmiarowych zysków coraz bliżej. Minister wskazuje Orlen i miliardowe wpływy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 kwietnia 2026, 09:10
oprac. Adam Kuchta
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Rząd przyspiesza prace nad nową daniną dla firm korzystających na globalnych kryzysach. W grze są miliardy złotych, a na liście potencjalnych objętych podatkiem pojawia się Orlen.

Wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł – powiedział w środę 29 kwietnia w Radiu ZET minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Przyznał, że jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Rząd przyspiesza prace nad nowym podatkiem, którym może być też Orlen

„Planujemy wprowadzenie dodatkowych podatków dla firm, które korzystają na tej sytuacji (na wojnie na Bliskim Wschodzie) – powiedział w środę w Radiu ZET minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. „Trwają prace w Ministerstwie Finansów, chcemy, aby taki podatek od nadmiarowych zysków został wprowadzony jak najszybciej. (…) Wpływy z takiego podatku powinny przekroczyć 4 mld zł” – poinformował.

Minister Domański był dopytywany o to, jakie firmy mogą zostać objęte podatkiem. „Orlen z całą pewnością może być objęty podatkiem” – przyznał szef resortu finansów.

Czy ceny paliw pozostaną niższe?

Pytany był również o to, czy obniżka podatków na paliwa i maksymalne ceny paliw – czyli program CPN – będzie obowiązywać także w wakacje. Niedawno okres obowiązywania obniżonych podatków został wydłużony do połowy maja.

„Analizujemy sytuację” – odpowiedział Domański. „Być może będą obowiązywać po 15 maja” – dodał.

Nowe regulacje dla rynku kryptowalut

Zapowiedział także, że będzie kolejna propozycja dotycząca uregulowania rynku kryptowalut.

„Będzie trzecia propozycja rządowa, trwają prace w Ministerstwie Finansów” – poinformował Domański. „Ewentualne zmiany w stosunku do poprzedniej ustawy powinny dotyczyć dodatkowego zabezpieczenia inwestorów na tym rynku i większych kar dla potencjalnych oszustów, których - jak się okazuje - na tym rynku nie brakuje” – dodał. „Doświadczenia z Zondacyrpto powinny skłaniać nas do bardziej restrykcyjnego podejścia do tego rynku” – ocenił minister.

REKLAMA

Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Spór o akcyzę i wydatki publiczne

Odniósł się również do propozycji skierowania środków z podwyżki akcyzy na alkohol na służbę zdrowia, złożonej przez minister funduszy i przewodniczącą Polski 2050 Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Ten projekt nie był ze mną konsultowany. Mamy zasadę w koalicji, że propozycje podatkowe i dotyczące większych wydatków powinny być ze mną konsultowane” – powiedział Domański. „Będą kolejne projekty dotyczące akcyzy, małpek i opłaty cukrowej i będą to projekty rządowe” – zaznaczył.

Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki zawetował propozycję podwyżki akcyzy i opłaty cukrowej.

Podwyżka progu podatkowego pod znakiem zapytania

Domański był pytany także o propozycję Polski 2050 dotyczącą podniesienia drugiego progu podatkowego (próg ten wynosi obecnie 120 tys. zł).

„Mamy duże potrzeby budżetowe, mamy duży deficyt, a taka podwyżka to koszt 11 mld zł. To są duże pieniądze” – oświadczył minister.

Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA