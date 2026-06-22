Kawa z INFORLEX: Bezpłatne spotkanie online. JPK_CIT – nowe obowiązki

Zmiany w przepisach podatkowych wymuszają na księgowych i biurach rachunkowych coraz większą precyzję w raportowaniu. W 2026 roku coraz większe będzie miało znaczenie prawidłowe wypełnianie JPK_CIT, a urzędy skarbowe zyskują narzędzia do automatycznej weryfikacji danych. To oznacza, że błędy czy niepełne informacje w księgach rachunkowych mogą skutkować kontrolą lub koniecznością korekt.

Aby pomóc w przygotowaniu się do nowych obowiązków, 25 czerwca o godzinie 9:00 odbędzie się bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX, podczas którego ekspertem będzie Mirela Chomont-Wolak.

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Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in.:

Jakie dodatkowe dane należy uzupełniać w księgach rachunkowych przy wysyłaniu JPK _CIT, aby raport był kompletny i zgodny z przepisami.

Czym są znaczniki identyfikujące konta ksiąg i jak je poprawnie zmapować, co ułatwia automatyczną weryfikację danych i minimalizuje ryzyko błędów.

Jak działa automatyzacja kontroli kosztów uzyskania przychodu oraz na co zwrócą uwagę urzędy skarbowe przy analizie przesłanych JPK_CIT.

Spotkanie ma charakter praktyczny – uczestnicy otrzymają konkretne wskazówki, które można wdrożyć od razu w pracy księgowego lub biura rachunkowego.

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Data i godzina: 25 czerwca, 9:00

Forma: online

Koszt: bezpłatnie

Nie przegap okazji, aby przygotować się do nowych wymogów w JPK CIT i poznać praktyczne rozwiązania od eksperta. Zapisz się już dziś i dołącz do Kawa z INFORLEX!

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Serdecznie zapraszamy!

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