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Kawa z INFORLEX: Bezpłatne spotkanie online. JPK_CIT – nowe obowiązki

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22 czerwca 2026, 10:13
Kawa z INFORLEX: Bezpłatne spotkanie online. JPK_CIT – nowe obowiązki
Kawa z INFORLEX: Bezpłatne spotkanie online. JPK_CIT – nowe obowiązki
INFOR

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Zmiany w przepisach podatkowych wymuszają na księgowych i biurach rachunkowych coraz większą precyzję w raportowaniu. W 2026 roku coraz większe będzie miało znaczenie prawidłowe wypełnianie JPK_CIT, a urzędy skarbowe zyskują narzędzia do automatycznej weryfikacji danych. To oznacza, że błędy czy niepełne informacje w księgach rachunkowych mogą skutkować kontrolą lub koniecznością korekt.

Aby pomóc w przygotowaniu się do nowych obowiązków, 25 czerwca o godzinie 9:00 odbędzie się bezpłatne wydarzenie online z cyklu Kawa z INFORLEX, podczas którego ekspertem będzie Mirela Chomont-Wolak.

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Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • Jakie dodatkowe dane należy uzupełniać w księgach rachunkowych przy wysyłaniu JPK _CIT, aby raport był kompletny i zgodny z przepisami.
  • Czym są znaczniki identyfikujące konta ksiąg i jak je poprawnie zmapować, co ułatwia automatyczną weryfikację danych i minimalizuje ryzyko błędów.
  • Jak działa automatyzacja kontroli kosztów uzyskania przychodu oraz na co zwrócą uwagę urzędy skarbowe przy analizie przesłanych JPK_CIT.

Spotkanie ma charakter praktyczny – uczestnicy otrzymają konkretne wskazówki, które można wdrożyć od razu w pracy księgowego lub biura rachunkowego.

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  • Data i godzina: 25 czerwca, 9:00
  • Forma: online
  • Koszt: bezpłatnie

Nie przegap okazji, aby przygotować się do nowych wymogów w JPK CIT i poznać praktyczne rozwiązania od eksperta. Zapisz się już dziś i dołącz do Kawa z INFORLEX!

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Źródło: INFOR
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