REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Nowy podatek dla Big Techów już przesądzony? Rząd pokazał projekt, który może zmienić zasady gry w Polsce

Nowy podatek dla Big Techów już przesądzony? Rząd pokazał projekt, który może zmienić zasady gry w Polsce

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 sierpnia 2026, 08:18
Adam Kuchta
Adam Kuchta
praca, cyfryzacja, dokumenty, pracownik, podatek
Nowy podatek dla Big Techów już przesądzony? Rząd pokazał projekt, który może zmienić zasady gry w Polsce
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Giganci technologiczni mogą wkrótce zapłacić nowy podatek od działalności w Polsce. Rząd ujawnił szczegóły projektu, który obejmie tylko największe światowe firmy, ale przewiduje też liczne wyjątki i ulgi. Najwięcej pytań budzi jednak to, kto faktycznie zapłaci nowe 3 proc. i jakie mogą być skutki dla rynku.

rozwiń >

Rząd chce nowego podatku od Big Techów. Jest projekt ustawy

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt ustawy wprowadzającej nowy podatek dla największych globalnych firm technologicznych działających na polskim rynku. Projekt został opublikowany w piątek w Rządowym Centrum Legislacji i trafił do konsultacji publicznych. Jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Chodzi o projekt ustawy o podatku rekompensującym od niektórych usług cyfrowych. Resort przekonuje, że jego celem jest wyrównanie zasad konkurencji między międzynarodowymi platformami internetowymi a przedsiębiorstwami, które od lat prowadzą działalność i płacą podatki w Polsce.

Stawka podatku wyniesie 3 proc.

Projekt przewiduje wprowadzenie podatku w wysokości 3 proc. Od przychodów z określonych usług cyfrowych świadczonych na terytorium Polski.

Podczas konferencji prasowej w piątek 31 lipca br. do proponowanych rozwiązań odniósł się wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski: „Stawka 3 proc. podatku, jako podstawa opodatkowania jest elementem kompromisu, który został zawarty w ustawie i daje poczucie bezpieczeństwa.”

REKLAMA

Autopromocja
Konferencja stacjonarna

V Ogólnopolskie Forum Biur Rachunkowych

16.09.2026 8:30-17:10 Warszawa

Praktyczna wiedza • Najlepsi Eksperci • Stoły dyskusyjne

Zobacz również:

Kogo obejmie nowy podatek?

Nowe przepisy mają dotyczyć przede wszystkim największych światowych platform internetowych osiągających wysokie przychody z działalności cyfrowej. Podatek mają płacić firmy, które:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • wyświetlają reklamy personalizowane użytkownikom,
  • prowadzą platformy umożliwiające użytkownikom wzajemne interakcje,
  • prowadzą internetowe platformy handlowe (marketplace'y),
  • sprzedają lub udostępniają dane o użytkownikach.

Oznacza to, że nowe regulacje mogą objąć między innymi operatorów największych serwisów społecznościowych, platform reklamowych czy internetowych marketplace'ów działających na polskim rynku.

Nie każda firma zapłaci. Projekt przewiduje dwa warunki

Ministerstwo Cyfryzacji proponuje, aby nowy podatek obejmował wyłącznie największych graczy. Podatnikiem będzie podmiot lub skonsolidowana grupa, która jednocześnie:

  • osiąga globalne przychody przekraczające 1 mld euro,
  • uzyskuje w Polsce ponad 25 mln zł przychodów z usług objętych ustawą w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Przepisy mają obowiązywać niezależnie od tego, gdzie znajduje się siedziba firmy lub gdzie posiada ona rezydencję podatkową.

Firmy będą mogły skorzystać z ulg

Projekt zakłada jednocześnie mechanizmy ograniczające wysokość nowego podatku. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy jego wartość będzie mogła zostać pomniejszona m.in. o:

  • zapłacony podatek CIT,
  • koszty działalności badawczo-rozwojowej poniesione w Polsce,
  • wydatki na zakup lub wytworzenie środków trwałych,
  • nakłady na ulepszenie istniejących aktywów,
  • koszty pierwszego wyposażenia nowych obiektów budowlanych.

Resort proponuje również, aby w sytuacji, gdy suma odliczeń przekroczy należny podatek, jego wysokość została ustalona na 0 zł.

Nie wszystkie platformy zostaną objęte nowymi przepisami

Projekt przewiduje również szeroką listę wyłączeń. Podatku nie będą płacić między innymi:

  • platformy streamingowe,
  • komunikatory internetowe,
  • dostawcy usług płatniczych,
  • sklepy internetowe sprzedające własne produkty bez pośrednictwa marketplace'u,
  • systemy obrotu instrumentami finansowymi,
  • firmy inwestycyjne prowadzące działalność jako systematyczni internalizatorzy transakcji,
  • dostawcy regulowanych usług finansowania społecznościowego.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, wyłączenie dotyczące sklepów internetowych obejmuje sytuacje, w których producent lub sprzedawca oferuje swoje produkty bezpośrednio za pośrednictwem własnej strony internetowej lub aplikacji, nie pełniąc roli pośrednika.

Nowe obowiązki i wysokie kary

Projekt nakłada na objęte podatkiem firmy także nowe obowiązki administracyjne. Każdy podatnik lub jego przedstawiciel będzie musiał zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego obowiązek zapłaty podatku cyfrowego. Zgłoszenie będzie należało złożyć najpóźniej w ciągu 30 dni od zakończenia pierwszego okresu rozliczeniowego.

Brak zgłoszenia może skutkować administracyjną karą pieniężną sięgającą 500 tys. zł. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi zaległość, będzie mógł dodatkowo ustalić zobowiązanie wynoszące nawet 200 proc. niewpłaconego podatku cyfrowego.

Resort: chodzi o wyrównanie zasad konkurencji

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że nowe rozwiązania mają przede wszystkim uszczelnić system podatkowy i stworzyć bardziej równe warunki prowadzenia działalności gospodarczej: „Dzisiaj firmy, które zatrudniają pracowników w Polsce, inwestują w rozwój i regularnie płacą tutaj podatki, często konkurują z platformami, które ponoszą niższe obciążenia przy o wiele wyższych przychodach. Zmienił się sposób prowadzenia biznesu - to naturalne, ale nie mogą na tym zyskiwać ci, którzy próbują ominąć system, tak jak karane ostatnio chińskie platformy sprzedażowe.”

Jak zaznacza, projekt nie ma być wymierzony w przedsiębiorstwa osiągające sukces rynkowy, lecz promować firmy inwestujące w Polsce: „Sukces biznesowy nie będzie tu karany. Chcemy stworzyć system, który premiuje odpowiedzialność. Dlatego rozwiązania, nad którymi pracujemy, zakładają preferencje dla podmiotów, które realnie budują wartość w Polsce, inwestują tutaj, tworzą miejsca pracy, prowadzą działalność badawczo-rozwojową i uczciwie odprowadzają podatki.”

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt ustawy został skierowany do konsultacji publicznych. Oznacza to, że przed jego uchwaleniem możliwe są jeszcze zmiany zgłoszone przez zainteresowane środowiska i partnerów społecznych.

Jeżeli proces legislacyjny zakończy się zgodnie z planem, nowe przepisy dotyczące podatku od największych firm technologicznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Wówczas Polska dołączy do grona państw, które zdecydowały się na wprowadzenie odrębnych rozwiązań podatkowych dla największych globalnych przedsiębiorstw świadczących usługi cyfrowe.

Powiązane
Mieszkanie serwisowane zamiast domu opieki? Nowe rozwiązanie dla par, gdy jeden z partnerów choruje na Parkinsona lub demencję
Mieszkanie serwisowane zamiast domu opieki? Nowe rozwiązanie dla par, gdy jeden z partnerów choruje na Parkinsona lub demencję
Zatrudniasz żonę w swojej firmie? ZUS właśnie wydał ważną interpretację
Zatrudniasz żonę w swojej firmie? ZUS właśnie wydał ważną interpretację
Trwają prace nad zmianami w podatkach. Rząd nie wyklucza podwyższenia drugiego progu PIT
Trwają prace nad zmianami w podatkach. Rząd nie wyklucza podwyższenia drugiego progu PIT
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Podatki pójdą w górę. Rząd wyliczył, ile chce zyskać do 2036 roku
28 sie 2026

Ponad 50 mld zł – tyle mają zyskać finanse publiczne na zmianach podatkowych zapowiedzianych przez rząd. Już w 2027 roku dodatkowe wpływy mają przekroczyć 2,6 mld zł. Najwięcej pieniędzy trafi do NFZ, ale na zmianach zyskać mają też samorządy i Fundusz Solidarnościowy.
Księgowa może zobaczyć dane podatkowe firmy bez telefonowania do urzędu. Nowa funkcja e-Urzędu Skarbowego
27 sie 2026

Przedsiębiorca może dziś udostępnić księgowej bezpośredni wgląd m.in. w zaksięgowane deklaracje, wpłaty i zwroty podatków. Wcześniej część tych informacji trzeba było uzgadniać z urzędem telefonicznie albo przekazywać do biura rachunkowego w formie zestawień czy screenów. Nowa funkcja e-Urzędu Skarbowego ma więc znaczenie nie tylko dla wygody – może ograniczyć czas poświęcany na obsługę rozliczeń, a tym samym koszty pracy przedsiębiorcy i księgowej.
W 2027 roku zapłacimy więcej. Nowe podatki i opłaty uderzą w Polaków i firmy
27 sie 2026

Podwyżka drugiego progu PIT do 130 tys. zł to tylko część zmian, które czekają podatników w 2027 roku. W górę pójdą m.in. akcyza na papierosy i alkohol, opłata cukrowa oraz CIT dla największych firm. Część przedsiębiorców może zapłacić nawet dziesiątki tysięcy złotych więcej rocznie. Sprawdzamy, co dokładnie zmieni się od przyszłego roku i ile może kosztować podatników jesienno-zimowy pakiet zmian.
Rząd podniesie próg podatkowy, ale to za mało. 300 zł miesięcznie i koniec
27 sie 2026

Od 2027 roku drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tys. zł, a część podatników zyska nową stawkę 24 proc. Maksymalna korzyść ma wynieść około 300 zł miesięcznie. Problem w tym, że kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg, który od 2022 roku nie był waloryzowany, powinien dziś wynosić około 180 tys. zł, gdyby zachował relację do przeciętnego wynagrodzenia. Eksperci Warsaw Enterprise Institute oceniają, że proponowane zmiany są tylko częściową ulgą, a ich koszt w dużej mierze poniosą przedsiębiorcy i największe firmy.

REKLAMA

Zmiany w VAT 2027 – cudowne rozmnożenie podatników. Prof. Modzelewski: litości - nie uchwalajcie tych przepisów
26 sie 2026

Nonsensy nowelizacji przepisów podatkowych, a zwłaszcza ustawy o VAT, biją wszelkie rekordy. Wydawałoby się, że to KSeF jest tu największym „osiągnięciem”. Bynajmniej: kończą się prace legislacyjne na temat cudownego rozmnożenia liczby podatników VAT w rolnictwie, leśnictwie i gospodarstwach rybackich – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Praca jako księgowa - jak zdobyć niezbędne kompetencje?
26 sie 2026

Zastanawiasz się, jak rozpocząć karierę w obszarze finansów, ale nie wiesz, od czego zacząć. Ten zawód od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem osób poszukujących stabilnego zatrudnienia oraz satysfakcjonujących zarobków. Aby jednak sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów podatkowych, musisz zdobyć konkretne umiejętności oraz rzetelną wiedzę praktyczną. Przekonasz się szybko, że droga do zdobycia nowego zawodu jest znacznie prostsza, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Poznaj najważniejsze aspekty przygotowania do tej roli i dowiedz się, jakie wykształcenie otworzy Ci drzwi do biur rachunkowych.
Polacy chcą kwoty wolnej 60 tys. zł. Rządowa propozycja to za mało
26 sie 2026

Niespełna 41 proc. badanych wskazało podniesienie kwoty wolnej od podatku jako najbardziej potrzebną zmianę w PIT – wynika z sondażu CBOS opublikowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Większość ankietowanych chciałaby realizacji obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej z 2023 roku, czyli podniesienia kwoty wolnej do 60 tys. zł. Rząd proponuje jednak inne rozwiązanie. Jak Polacy oceniają planowane zmiany i co może oznaczać to dla kampanii wyborczej w 2027 roku?
Sam dopłacasz zaległą zaliczkę na CIT lub PIT? Skarbówka chce od Ciebie dwa razy wyższych odsetek [interpretacja KIS]
26 sie 2026

Odsetki od zaległej zaliczki na CIT lub PIT sięgają 10,5 proc. rocznie. Gdy sam wykryjesz niedopłatę i dopłacisz podatek, skarbówka żąda pełnej stawki, choć NSA pozwala zapłacić połowę. Może okazać się że korzystniej skorygować niedopłatę przy zeznaniu rocznym.

REKLAMA

12 i 32 proc. oraz stawka pomostowa 24 proc. Reforma ma podnieść próg, ale jest jeden problem
26 sie 2026

Próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tys. zł, a między stawkami 12 i 32 proc. ma pojawić się stawka pomostowa 24 proc. Dla części podatników oznacza to niższe obciążenia, ale zapowiadane zmiany nie rozwiązują podstawowego problemu polskiej skali podatkowej. Maksymalna stawka nadal będzie osiągana przy stosunkowo niskim poziomie dochodów, a planowana reforma może jednocześnie ograniczyć możliwości korzystania z ryczałtu i odsunąć w czasie podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
Kwalifikacje podatnika a uzyskiwanie przychodu. Dyrektor KIS wypowiedział się w sprawie kosztów studiów przedsiębiorcy
26 sie 2026

Czy kwalifikacje przedsiębiorcy mają wpływ na uzyskiwane przez niego przychody, a tym samym, czy koszty związane z ich podnoszeniem mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Dyrektor KIS wydający interpretację indywidualną nie miał wątpliwości związanych z granicą pomiędzy wydatkami osobistymi, a służbowymi.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA