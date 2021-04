Kiedy otrzymasz brytyjską emeryturę?

Rodzaje brytyjskich emerytur

Mówiąc o emeryturach wypłacanych w Wielkiej Brytanii, należy pamiętać, że mogą one pochodzić z trzech różnych źródeł: od państwa, z własnych oszczędności, oraz własnych oszczędności wzbogaconych przez pracodawcę. W zależności od tego właśnie kryterium, wyróżniamy:

- State Pension – to właśnie podstawowa emerytura wypłacana przez państwo

- Personal Pension - jest to tzw. prywatna emerytura, na której wysokość wpływają składki wpłacone przez zainteresowanego przez czas jego pracy

- Workplace Pension - czyli emerytura, która pochodzi z firmowego funduszu emerytalnego

Kiedy można uzyskać prawo do emerytury w UK?

Prawo takie nabywa się w momencie spełnienia następujących kryteriów: osiągnięcia odpowiedniego wieku emerytalnego, oraz przepracowania określonego czasu.

Wiek emerytalny

Zagadnienie wieku emerytalnego w świetle brytyjskiego prawa jest nieco skomplikowane, a to dlatego, że przepisu są obecnie dostosowywane do pogarszającej się sytuacji demograficznej tamtejszego społeczeństwa, które po prostu się starzeje. Innymi słowy, wiek emerytalny ma w UK tendencję zwyżkową; o ile obecnie wynosi on 66 lat (tak mówi ustawa o tzw. New State Pension), docelowo ma on osiągnąć 68. Przejście na emeryturę dla osób w wieku 68 lat będzie dotyczyć tych urodzonych po 5 kwietnia 1978 roku.

Niemniej każdy kto planuje przejście na emeryturę w Anglii, może samodzielnie obliczyć wiek, w którym stanie się to możliwe. Wystarczy skorzystać z kalkulatora zamieszczonego na stronie https://www.gov.uk/state-pension-age a następnie postępując zgodnie z zamieszczonymi na niej instrukcjami obliczyć moment przejścia na emeryturę.

Staż pracy

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w UK, prawo do otrzymania emerytury przysługuje tym osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i przepracowały co najmniej 10 lat, przy czym nie musi to być 10 lat przepracowanych ciągle. Trzeba jednak wiedzieć, że okres 10 lat uprawnia jedynie do wypłat emerytury częściowej; pełna państwowa emerytura, czyli wspomniane wyżej State Pension należy się jedynie tym, którzy przepracowali okres 35 lat.

Wysokość emerytury

Wysokość State Pension wynosi obecnie 168,60 GBP tygodniowo (New State Pension) lub 129,20 GBP (Basic State Pension). Gdyby jednak ktoś chciał przejść na emeryturę po upływie 10 lat, otrzyma zaledwie ok. 48 GBP/tydz.

Wysokość emerytury Personal Pension, czyli emerytury prywatnej zależy od indywidualnych dochodów pracownika, wysokości opłacanych przez niego składek społecznych oraz indywidualnych planów emerytalnych, w ramach których oszczędzał.

Co do Workplace Pension, sprawa wygląda następująco: ten typ emerytury polega na tym, że pracodawca pobiera określony procent od pensji pracownika, następnie dokłada do niego pewną kwotę, tworząc tym samym swego rodzaju fundusz emerytalny dla osoby zatrudnionej. Wysokość Workplace Pension jest zależna od dochodu, od którego odprowadzano składki. Warto także wiedzieć, że Workplace Pension jest obowiązkowa dla wszystkich zatrudnionych na terenie UK będącym w przedziale wiekowym między 22 rokiem życia a wiekiem emerytalnym oraz osiągających zarobki wyższe niż 10 000 GBP rocznie. Gdyby osoba zainteresowana tym rodzajem świadczenia zarabiała mniej, przystąpienie do Workplace Pension będzie kwestią jej wyboru.

Informacje dodatkowe

Inaczej niż w Polsce, prawo do emerytury brytyjskiej nie jest przyznawane „automatycznie”. Osoba zainteresowana otrzymaniem emerytury State Pension musi samodzielnie złożyć odpowiedni wniosek, telefonicznie lub listownie.

Jest jeszcze jeden warunek uprawniający do uzyskania państwowej emerytury w UK; jest nim regularne opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne; gdyby obowiązek ten został z jakichkolwiek przyczyn zaniedbany, otrzymanie świadczenia emerytalnego może stanąć pod znakiem zapytania.