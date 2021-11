Składka zdrowotna – zmiany od 2022 roku dla prowadzących działalność gospodarczą i pełniących funkcje na mocy powołania

Składka zdrowotna – zmiany od 2022 roku. Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje szereg zmian w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany te zajdą od 1 stycznia 2022 r. i dotyczyć będą w szczególności modyfikacji kalkulacji składki zdrowotnej dla poszczególnych grup podatników, zniesienia możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, a ponadto objęcia obowiązkiem składki zdrowotnej podmiotów, które wcześniej nie posiadały takiego obowiązku (np. członków zarządu, czy prokurentów spółek).

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa o SUS)

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, dodała do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 81 ust. 2za. Stosownie do tego przepisu podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. Przewiduje się, że kwota ta (podstawa wymiary składki) w 2022 r. wyniesie około 5 922 zł, zatem składka zdrowotna według nowych zasad wynosiłaby około 530 zł miesięcznie.

W nawiązaniu do powyższego, należy nadmienić, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o SUS uważa się:

osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych;

twórcę i artystę;

osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;

osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

Podkreślić należy, że zakresem nowej regulacji objęte zostały podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o SUS, które jednocześnie nie opłacają podatku:

według zasad ogólnych ( zgodnie z art. 27 ustawy o PIT);

według zasad podatku liniowego (zgodnie z art. 30c ustawy o PIT);

korzystając z ulgi IP Box (zgodnie art. 30ca ustawy o PIT);

w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub

według karty podatkowej.

Zatem nowy przepis jest skierowany do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże prowadzą taką działalność w myśl ustawy o SUS.

Składka zdrowotna dla pełniących funkcje na mocy aktu powołania

Warto nadmienić, że stosownie do dodanego do art. 66 ust. 1 punktu 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, rozszerzono katalog podmiotów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego o osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania. Warunkiem do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym jest pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.

Zatem począwszy od 2022 r. przychody otrzymywane m.in. przez członków zarządu czy też prokurentów staną się obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń.

Zgodnie z nową regulacją, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcję na mocy aktu powołania powstanie z dniem powołania tych osób do pełnienia funkcji, a wygaśnie z dniem ich odwołania. Osoby te, ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający wynagrodzenie. Obciążenie z tytułu składki zdrowotnej wyniesie 9% podstawy wymiaru, którą stanowić będzie kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.

Wprowadzone zmiany znacznie zwiększą obciążenie osób pełniących funkcję z tytułu powołania. Dotychczas wynagrodzenie członków zarządu czy prokurentów nie stanowiło obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń. Jednocześnie należy podkreślić, że dla żadnej z grup podmiotów objętych obowiązkową składką zdrowotną ustawa nie przewiduje możliwości jej odliczenia od podatku.

Katarzyna Kliszczewska, konsultant podatkowy w Taxeo Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana przez Prezydenta RP w dniu 15 listopada 2021 r.