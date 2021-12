Nadpłacona składka zdrowotna w 2021 roku na poczet 2022 roku - skutki podatkowe

Jak wykupić samochód z leasingu do końca 2021 roku? Przedsiębiorcy, którzy chcą zachować prawo do nieopodatkowanej sprzedaży leasingowanego auta po upływie 6 miesięcy od tzw. prywatnego wykupu, muszą wykupić samochód do końca grudnia br. – wynika z analizy Carsmile. Czasu zostało niewiele, a chętnych nie brakuje. Jakie formalności trzeba spełnić i co zrobić, aby zdążyć z wykupem do końca roku?

Odsetki ustawowe (kapitałowe i za opóźnienie) - zmiany od 9 grudnia 2021 r.

Odsetki ustawowe - zmiany od 9 grudnia 2021 r. Wskutek podwyższenia stopy referencyjnej NBP (z 1,25% do 1,75%), podwyższeniu uległa od 9 grudnia 2021 r. wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie - określonych w kodeksie cywilnym. Mimo podwyższenia od 9 grudnia 2021 r. także wysokości stopy lombardowej NBP - bez zmian pozostaje wysokość odsetek od zaległości podatkowych i odsetek od niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zmieni się także (przynajmniej do 31 grudnia 2021 r.) wysokość odsetek "za opóźnienie w transakcjach handlowych", bowiem do ustalenia wysokości tych odsetek stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1 stycznia (do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) oraz w dniu 1 lipca (do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia).