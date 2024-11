ZUS: 48,2 tys. wniosków o wakacje składkowe od 1 października 2024 r. Kto może złożyć wniosek? Jak złożyć wniosek o wakacje składowe?

ZUS: 48,2 tys. wniosków o wakacje składkowe od 1 października. Kto może złożyć wniosek? Jak złożyć wniosek o wakacje składowe? 1 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął zbieranie wniosków o wakacje składkowe.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od północy z 31 października na 1 listopada 2024 r. rozpoczął zbieranie wniosków o wakacje składkowe. Chodzi o zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społecznej w jednym, wybranym przez siebie miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Skorzystać mogą mikroprzedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEDIG) oraz komornicy sądowi.

REKLAMA

Autopromocja

ZUS: 48,2 tys. wniosków o wakacje składkowe od 1 października 2024 r.

W poniedziałek, 4 listopada rzecznik Prasowy ZUS Wojciech Dąbrówka poinformował, że z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że przedsiębiorcy złożyli już 48,2 tys. wniosków o wakacje składkowe. Przypomniał, że zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Kto może złożyć wniosek o wakacje składkowe?

By skorzystać z ulgi dotyczącej zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne za wybrany miesiąc, należy spełniać określone kryteria. Można z niej skorzystać, w przypadku, gdy:

- podlegało się minimum jeden dzień ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składasz wniosek,

- w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miało się zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego maksymalnie dziesięciu ubezpieczonych ( w tym także siebie),

- w ciągu ostatnich dwóch lat(poprzedzających rok złożenia wniosku) nie miało się przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat poprzedzających ten rok, roczny przychód przedsiębiorcy z tej działalności nie przekraczał równowartości w złotych 2 milionów euro

- jako osoba ubezpieczona w poprzednim roku oraz w roku, w którym złożyła wniosek - do dnia złożenia wniosku - nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku rozpoczęcia działalności lub rok wcześniej wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności, które wchodzą w zakres jej działalności

- podlegało się minimum jeden dzień dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w miesiącu złożenia wniosku oraz w miesiącu go poprzedzającym.

Jak złożyć wniosek o wakacje składowe?

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) może złożyć zarówno sam przedsiębiorca, jak i jego pełnomocnik. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS/eZUS. Należy go złożyć z konta płatnika na miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia. Już w najbliższy piątek, 1 listopada, ZUS udostępni wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za wskazany miesiąc. W przypadku, gdy przedsiębiorca będzie chciał uzyskać zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień 2024 – wniosek musi złożyć w listopadzie. ZUS będzie rozpatrywał wnioski automatycznie, a następnie będzie udostępniał je na koncie płatnika na PUE/eZUS. ZUS szacuje, że może wpłynąć ok 2 mln wniosków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo