Ostatnie dni na rozliczenie PIT-a i odliczenie ulg podatkowych. Czego nie uwzględnia Twój e-PIT? Co zrobić, gdy nie masz PIT-11?

Dzień 30 kwietnia robi na podatnikach coraz mniejsze wrażenie, zwłaszcza na tych rozliczających się na formularzu PIT-37. Teoretycznie nie muszą już pamiętać o wysłaniu dokumentu, bo na koniec miesiąca automatycznie zrobi to za nich e-Urząd Skarbowy (usługa Twój e-PIT). W praktyce jednak – jeśli naprawdę zależy nam na najkorzystniejszym rozliczeniu 2024 roku (w tym np. o rozliczeniu ulg podatkowych), nie możemy odpuścić samodzielnej weryfikacji przygotowanego przez fiskusa rozliczenia. Co warto zrobić na krótko przed upływem terminu?

PIT 2025 – zostało kilka dni do 30 kwietnia. Nie przegap szansy na korzystne rozliczenie

Wbrew powszechnej opinii rządowy Twój e-PIT nie jest automatyczną metodą rozliczenia podatkowego. Twój e-PIT skutecznie chroni przed karą za niedopełnienie podatkowego obowiązku i przede wszystkim po to został wdrożony – sam z siebie nie uwzględnia jednak ważnych przywilejów. Część ulg, kosztów czy nawet źródeł przychodu należy wprowadzić samodzielnie.



– Przed 30 kwietnia warto sprawdzić np. jakie przysługują nam ulgi, jak została rozliczona ulga prorodzinna i czy koszty uzyskania przychodu zostały prawidłowo naliczone – szczególnie dla umów zlecenia, o dzieło oraz twórców z limitem 50%. Nic nie robiąc, często narażamy się na zapłacenie wyższego podatku, a także otrzymanie niższego zwrotu. Kolejnym newralgicznym punktem jest przekazanie 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Jeśli samodzielnie nie wskażemy OPP w naszym zeznaniu, to nasze pieniądze nikomu nie pomogą, trafią po prostu do skarbu państwa, jak cały podatek – przestrzega Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.pl.

Kiedy warto sprawdzić rozliczenie przygotowane przez fiskusa w usłudze Twój e-PIT

Wszystkie sytuacje (a jest ich ponad 20!), w których należy zweryfikować Twój e-PIT za 2024 rok możemy sprawdzić na stronie e-pity.pl. Przykładowo wymienić warto te najczęściej występujące:

Podatnik otrzymał kilka PIT-11 od kilku płatników - w takim przypadku łączny limit kosztów nie może przekroczyć rocznego limitu:

- 4500 zł przy kilku umowach o pracę wykonywanych w miejscowości stałego zamieszkania,

- 5400 zł przy kilku umowach o pracę wykonywanych poza miejscowością stałego zamieszkania i bez dodatku za rozłąkę.

Niestety czasem przygotowany przez KAS Twój e-PIT nie uwzględnia tych limitów.

Koszty uzyskania przychodu wyższe niż zwykłe (250 zł miesięcznie - 3000 zł rocznie) wpisane do PIT-11 przez pracodawcę. Jeżeli podatnik mieszka w innej miejscowości niż siedzibę ma jego zakład pracy to ma prawo do kosztów podwyższonych 300 zł miesięcznie - 3600 zł rocznie. W usłudze Twój e-PIT będą w takim przypadku wpisane koszty podstawowe i podatnik samodzielnie, musi je podwyższyć.

Koszty faktyczne zamiast kosztów ryczałtowych - umowa zlecenia, o dzieło. Wykonując umowy zlecenia i umowy o dzieło, można wybrać między ryczałtowymi kosztami 20% (tak jest w większości przypadków) a kosztami faktycznie poniesionymi. W usłudze Twój e-PIT fiskus wpisuje koszty ryczałtowe. Gdy podatnik ma udokumentowane koszty faktyczne, które są wyższe od ryczałtowych (procentowych), to opłaca mu się zmienić Twój e-PIT i wpisać koszty faktycznie poniesione.

Ulga prorodzinna – zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi z składek ZUS. Czasem przygotowany przez fiskusa Twój e-PIT nie uwzględnia zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej, której wartość przekracza kwotę podatku do zapłaty. W takim przypadku powinien nastąpić zwrot niewykorzystanej ulgi – do wysokości sumy składek ZUS i zdrowotnych wykazanych na PIT podatnika. Twój e-PIT nie przepisuje składek, co w efekcie prowadzi do pominięcia niewykorzystanej kwoty ulgi (Twój e-PIT rozlicza tylko tę część ulgi, która obniża podatek „do zera”).

Gdy w trakcie roku urodziło się podatnikowi dziecko - Twój e-PIT nie uwzględnia tego automatycznie, a zatem podatnik musi sam wpisać do PIIT-a ulgę na to dziecko.

Ulga na dziecko a zakończenie nauki przez dziecko. Ulga na dziecko pełnoletnie do ukończenia przez nie 25 roku życia przysługuje wyłącznie gdy dziecko uczy się i nie zarobiło w rozliczanym roku podatkowym więcej niż 21 371,52 zł rocznie (kwota dochodu z 2024 r.) oraz uczy się. W usłudze Twój e-PIT informacja o uldze przenoszona jest automatycznie na podstawie wieku dziecka aż do ukończenia 18 roku życia. Samodzielnie należy kontrolować sytuację dziecka starszego, czyli gdy dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 r. ż. Rodzic powinien też sam kontrolować, czy dziecko pełnoletnie (do 25. roku życia) nie przekroczyło ww. limitu dochodów.

Dziecko niepełnosprawne a odliczenie ulgi prorodzinnej w całości po 18 roku życia. Ulga prorodzinna przysługuje na dziecko, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – niezależnie od wieku i dochodów dziecka. Usługa Twój e-PIT nie posiada funkcji uwzględniania takiego dziecka po ukończeniu przez nie 18 roku życia. Dlatego w takiej sytuacji trzeba ulgę wpisać samodzielnie.

Ponadto trzeba pamiętać o:



a) Rozliczeniu dochodów małoletniego dziecka - te dochody trzeba rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT rodzica;

b) Uwzględnieniu kosztów autorskich 50%,

c) Uwzględnieniu limitu 120.000 zł kosztów autorskich, zwłaszcza, gdy podatnik ma koszty autorskie z wielu umów,

d) samodzielnym wpisaniu ulg podatkowych, których nie wpisuje automatycznie Twój e-PIT, a są to:

- ulga rehabilitacyjna,

- odliczenie zapłaconych składek z tytułu członkostwa w związkach zawodowych (limit do 840 zł),

- odliczenie darowizn (na cele: krwiodawstwa, pożytku publicznego, kultu religijnego, charytatywno – opiekuńcze kościołów,

- ulga internetowa,

- odliczenie składek na IKZE,

- ulga abolicyjna,

- ulga prorodzinna – na dzieci powyżej 18 roku życia,

- ulga termomodernizacyjna,

a z tych mniej znanych dostępnych wyłącznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

- ulga marketingowa,

- ulga na ekspansję,

- ulga sponsoringowa,

- ulga inwestycyjna - w spółki alternatywne,

- ulga z tytułu nabycia lub renowacji zabytku.



Z ulg podatkowych, Twój e-PIT uwzględnia wyłącznie:

- Składki ZUS,

- Ulgę prorodzinną do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.



e) dochody zagraniczne - jakiekolwiek przychody osiągnięte za granicą nie są rozliczane automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Trzeba je rozliczyć samodzielnie,

Szybka i intuicyjna weryfikacja

Czasami zamiast samodzielnego weryfikowania Twojego e-PITa dużo prościej i wygodniej jest rozliczyć się w jednym z bezpłatnych programów. W programach takich jak e-pity dostępne są bowiem kreatory, które pomagają wypełnić deklarację krok po kroku i czuwają za nas, aby na pewno niczego nie pominąć, łącznie z ulgami.



– Do programu wczytujemy wstępnie wypełniony PIT z rządowej usługi Twój e-PIT, a następnie – razem z inteligentnym kreatorem – na bieżąco weryfikujemy zaciągnięte dane oraz uzupełniamy brakujące ulgi. W trakcie wypełniania program e-pity sprawdza wysokość limitów przysługujących odliczeń i nie pozwala popełnić błędu. Nie musimy też się martwić, jeśli dodamy przychód, który wymusza wypełnienie innej deklaracji niż PIT-37. Program e-pity sam dokona weryfikacji właściwej deklaracji i automatycznie przeniesie do niej wszystkie wpisane do tej pory dane – mówi Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji w e-file.



Z bezpłatnego programu można skorzystać online lub pobrać go na swój sprzęt (komputer, tablet czy smartphone) z oficjalnej strony https://www.e-pity.pl/.

Co w sytuacji, gdy nie ma PIT-11?

Zdarza się, że weryfikując swoje rozliczenie, odkrywamy, że brakuje nam któregoś z PIT-11. Nawet jeśli 30 kwietnia już za pasem, możemy wyjść z tej sytuacji obronną ręką.



– Jeżeli wszelkie próby kontaktu z pracodawcą celem uzyskania PIT-11 zakończyły się fiaskiem, musimy dokonać następujących działań:

- ustalić samodzielnie wysokość swoich wynagrodzeń – na podstawie umowy pisemnej albo na podstawie faktycznych przelewów od pracodawcy;

- zsumować kwoty wynagrodzeń z całego roku;

- ustalić przysługujące nam koszty uzyskania przychodów oraz zaliczki na podatek, które pracodawca powinien był wpłacić na rzecz organu skarbowego oraz kwoty składek ZUS i zdrowotnych, które należało zapłacić od naszego wynagrodzenia,

- wpisać te hipotetyczne (możliwie jak najprecyzyjniej ustalone), kwoty wynagrodzeń.

Końcową deklarację podatkową przekazujemy do urzędu skarbowego wraz z pismem wyjaśniającym, w którym należy wskazać, że płatnik (pracodawca) nie zrealizował nałożonej na niego funkcji oraz, że deklaracja roczna PIT została sporządzona w oparciu o informacje ustalone samodzielnie – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity.pl.

Zawsze ostatnie słowo ma podatnik

Pomimo udogodnień rządowych podstawowym zadaniem podatnika nadal pozostaje ustalenie, czy przygotowany przez państwo PIT zawiera wszystko to, co powinno być zadeklarowane. Organy podatkowe nie znają dokładnie naszej sytuacji życiowo-zawodowej, nie reagują błyskawicznie na niektóre zmiany, nie mogą przewidzieć, co powinniśmy uzupełnić (np. dodatkowe źródła przychodów, kwoty z brakujących PIT-11).



– Warto pamiętać, że rządowa usługa Twój e-PIT może stać się ułatwieniem, jednak tylko, gdy dodatkowo sprawdzamy rozliczenie sporządzone przez fiskusa. Weryfikacja w zaufanym programie pozwala skontrolować, czy wpisaliśmy wszystkie przysługujące nam ulgi, czy dane są na pewno poprawne, czy zadbaliśmy o wskazanie OPP, której w tym roku pomożemy – podsumowuje Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji w e-file.