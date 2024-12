Rewolucja w składce zdrowotnej od środków trwałych w 2025 roku – sprawdź, co się zmienia!

Od stycznia 2025 roku wchodzą w życie zmiany wynikające z ustawy z 6 grudnia 2024 r. dotyczącej opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W praktyce oznacza to nowe podejście do rozliczania składki zdrowotnej od przychodów związanych ze sprzedażą środków trwałych. Czy amortyzacja sprzed 2022 roku wciąż ma znaczenie? Jakie opcje mają przedsiębiorcy w kontekście podstawy wymiaru składki zdrowotnej? Ministerstwo Finansów rozwiało wątpliwości, wyjaśniając, jak stosować przepisy w 2025 roku. Nie daj się zaskoczyć – poznaj szczegóły! Poniżej wyjaśnienia MF na pytanie dziennikarza w tej sprawie.

Pytanie dziennikarza z 11.12.2024 r.: Bardzo proszę o szybką odpowiedź na pytanie w sprawie nowych zasad rozliczenia składki zdrowotnej od środków trwałych

Czy po wejściu w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (obecnie czeka na podpis Prezydenta) ten przepis:

Ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw DZU z 2022 r., poz. 807

Art. 35. W przypadku ustalania dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i 2c ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, od przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), dochód ustalony z uwzględnieniem art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r. - nie będzie już miał zastosowania?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów: Zasady rozliczania składki zdrowotnej ze zbycia środków trwałych w 2025 roku

Uchwalona przez Sejm i Senat RP ustawa z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie uchyliła art. 35 ustawy z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 807, z późn. zm.), a zatem przepis ten nadal obowiązuje. Po wejściu w życie ustawy z 6 grudnia 2024 r. przepis ten powinien być odczytywany i stosowany w połączeniu z nowymi regulacjami.



Oznacza to, że przedsiębiorca co do zasady nie będzie zaliczał przychodów ze zbycia środków trwałych (i kosztów ich uzyskania) do podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Ustalając dochód, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie będzie zatem stosował art. 24 ust. 2 zdanie 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.), w konsekwencji czego nie będzie miał podstaw do stosowania art. 35 ustawy z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ten ostatni przepis prawa wyraźnie stanowi bowiem: „dochód ustalony z uwzględnieniem art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne…”.



Jeżeli jednak przedsiębiorca skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o uwzględnianiu przychodów ze zbycia środków trwałych (i kosztów ich uzyskania) w wymiarze podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, to w przypadku sprzedaży w 2025 r. środka trwałego, dla którego odpisy amortyzacyjne zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r., obliczając dochód, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, będzie stosował art. 24 ust. 2 zdanie 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem będzie mógł skorzystać z regulacji art. 35 ustawy z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.