Więcej czasu na zapłatę składek ZUS dla tych przedsiębiorców. Bez odsetek i kar

Więcej czasu na zapłatę składek ZUS dla tych przedsiębiorców. Bez odsetek i kar

23 kwietnia 2026, 08:59
Więcej czasu na zapłatę składek ZUS. Którzy przedsiębiorcy mogą na to liczyć?
Więcej czasu na zapłatę składek ZUS. Którzy przedsiębiorcy mogą na to liczyć?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy, którzy mają przejściowo trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie płatności. To rozwiązanie pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy termin i łatwiej utrzymać płynność finansową firmy.

Odroczenie terminu płatności składek - co daje, jakich składek dotyczy

Odroczenie terminu płatności składek umożliwia uregulowanie należności w późniejszym, uzgodnionym z ZUS-em terminie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uniknąć konsekwencji wynikających z braku wpłat i nadal prowadzić działalność.

To rozwiązanie dla firm, które z przyczyn przejściowych nie są w stanie zapłacić składek w terminie. Pozwala ono przesunąć bieżące obciążenia i daje przedsiębiorcy czas na poprawę sytuacji finansowej. Na opóźnienia w regulowaniu bieżących należności mogą mieć wpływ zatory płatnicze, brak lub nieterminowe dostawy, czy utrata płynności finansowej przedsiębiorcy – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Ulga może obejmować składki w pełnej wysokości, jednak tylko te, których termin płatności jeszcze nie minął. Dlatego wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu terminu zapłaty.

Zamiast odsetek opłata prolongacyjna

W przypadku odroczonych składek nie nalicza się odsetek za zwłokę. Zamiast nich pobierana jest opłata prolongacyjna, wynosząca 50 proc. stawki odsetek za zwłokę, obowiązującej w dniu podpisania umowy. W niektórych przypadkach taka ulga może być traktowana jako pomoc publiczna.

Trzeba złożyć wniosek do ZUS

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z odroczenia musi złożyć wniosek. Powinien w nim wskazać okres, którego dotyczy odroczenie, zaproponować nowy termin zapłaty, określić źródło finansowania należności oraz rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej. Zakres wymaganych dokumentów zależy od rodzaju działalności gospodarczej i formy opodatkowania. Warunki spłaty ustalane są indywidualnie, uwzględniając sytuację finansową przedsiębiorcy.

Wniosek można złożyć elektronicznie przez portal eZUS (formularz RSO), pisemnie, ustnie do protokołu w placówce ZUS lub telefonicznie za pośrednictwem Centrum Kontaktu Klientów. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z pomocy doradców do spraw ulg i umorzeń dostępnych w wybranych placówkach ZUS. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić e-wizytę. Numery kontaktowe znajdują się na stronie ZUS: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen. Pomoc przy złożeniu wniosku zapewniają również pracownicy sali obsługi klientów.

Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Księgowość
Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju
23 kwi 2026

Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.
Fiskus może odmówić zwolnienia dywidendy mimo spełnienia warunków. Jest ważny wyrok WSA w Gdańsku
23 kwi 2026

WSA w Gdańsku potwierdza: nawet jeśli spółka formalnie spełnia warunki zwolnienia dywidendowego, fiskus może je zakwestionować. Kluczowe znaczenie ma mała klauzula antyabuzywna z art. 22c CIT, a nie status rzeczywistego właściciela. Wyrok wpisuje się w rosnącą linię orzeczniczą i ma istotne konsekwencje dla międzynarodowych struktur holdingowych.
KSeF - polskie firmy weszły w erę bezpowrotnej digitalizacji. Technologia to tylko 20% sukcesu. Reszta to procedury
23 kwi 2026

Ponad 150 milionów ustrukturyzowanych dokumentów przesłanych w zaledwie kilka tygodni - to skala, która ostatecznie zamknęła erę papieru i PDF-ów w polskim biznesie. Krajowy System e-Faktur przestał być teoretycznym projektem Ministerstwa Finansów, stając się codziennością polskich firm. Choć dla wielu organizacji ostatnie tygodnie były testem odporności systemów i nerwów, pierwsze doświadczenia pokazują, że era „mailowej” księgowości bezpowrotnie mija. Podobnie jak nie ma już miejsca na podejście: „jakoś to będzie”.
Więcej czasu na zapłatę składek ZUS dla tych przedsiębiorców. Bez odsetek i kar
23 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy, którzy mają przejściowo trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie płatności. To rozwiązanie pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy termin i łatwiej utrzymać płynność finansową firmy.

REKLAMA

Paragrafy w centrum zmian – dwustronność (D/W) i reorganizacja klasyfikacji budżetowej
22 kwi 2026

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 25 lutego 2026 r. wprowadza szerokie zmiany w klasyfikacji budżetowej, ale kluczowa modyfikacja dotyczy paragrafów – ich uporządkowania, podziału oraz wprowadzenia zasady „dwustronności” (D/W). To właśnie te zmiany mają największy wpływ na przejrzystość finansów publicznych i sposób prezentowania wydatków oraz dochodów.
Nie uzgodniłeś sposobu udostępnienia faktury wystawionej w KSeF, to nabywca jej formalnie nie dostał. Dwa najważniejsze przepisy dotyczące KSeF
23 kwi 2026

Prof. dr hab. Witold Modzelewski wskazuje dwa najważniejsze przepisy dot. obowiązkowego KSeF: art. 106ba oraz art. 106gb ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT. I wyjaśnia ich treść normatywną oraz znaczenie w praktyce.
Ponad 80 proc. księgowych korzysta z AI poza kontrolą pracodawcy. Kto odpowie za błędne rekomendacje?
23 kwi 2026

Pracowników księgowości i kadr w Polsce nie trzeba przekonywać do sztucznej inteligencji, już 80% z nich używa jej w pracy – wynika z raportu Wolters Kluwer. W większości przypadków odbywa się to jednak poza oficjalnymi narzędziami firmowymi. Tylko 17% badanych korzysta z rozwiązań udostępnianych przez pracodawcę, podczas gdy zdecydowana większość sięga po duże modele językowe dostępne bezpłatnie, takie jak ChatGPT czy Gemini.
Bez kar za KSeF do końca 2026 roku? Niezupełnie. Gdzie leży błąd, gdy KSeF odrzuca dokument?
23 kwi 2026

Od 1 lutego 2026 roku obowiązkowy KSeF stał się rzeczywistością dla dużych firm, a od 1 kwietnia - dla zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców. Kiedy system odrzuca dokument, problem rzadko bywa „awarią systemu”. Częściej to efekt nieuporządkowanych procesów i słabej higieny danych. Ministerstwo Finansów publikuje komunikaty techniczne i tryby awaryjne, ale to nie zastąpi poprawnej struktury XML, właściwych uprawnień i procedur wewnętrznych.

REKLAMA

Integracja na gorąco. Jak podłączyć ERP do KSeF bez przestojów - to nie jest projekt: "zrób raz i zapomnij"
22 kwi 2026

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to już rzeczywistość. Od 1 lutego 2026 r. obowiązek e-fakturowania objął największych podatników, a od 1 kwietnia 2026 r. – praktycznie każdą firmę prowadzącą sprzedaż B2B w Polsce. Dla przedsiębiorców oznacza to jedno: integracja systemów dziedzinowych oraz systemu ERP (ang. Enterprise Resource Planning – system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa) z KSeF musi działać stabilnie i niezawodnie.
Nowe zasady po kontrolach celnych od 2026 r. – reorganizacja urzędów czy większy nadzór nad przedsiębiorcami?
22 kwi 2026

Zmiany dotyczące właściwości miejscowej organów celnych, które weszły w życie w kwietniu 2026 r., mogą wydawać się techniczną korektą administracyjną. W praktyce jednak ich znaczenie może sięgać znacznie dalej. Dla importerów, eksporterów, agencji celnych i operatorów logistycznych to nie tylko pytanie, który urząd będzie prowadził sprawę. To również pytanie o ciągłość postępowań, bezpieczeństwo pozwoleń, ryzyko proceduralne i kierunek, w jakim zmierza administracja celna.
