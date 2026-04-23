Więcej czasu na zapłatę składek ZUS dla tych przedsiębiorców. Bez odsetek i kar

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że przedsiębiorcy, którzy mają przejściowo trudności z terminowym opłaceniem składek, mogą wystąpić do ZUS-u o odroczenie płatności. To rozwiązanie pozwala przesunąć zobowiązanie na późniejszy termin i łatwiej utrzymać płynność finansową firmy.

Odroczenie terminu płatności składek - co daje, jakich składek dotyczy

Odroczenie terminu płatności składek umożliwia uregulowanie należności w późniejszym, uzgodnionym z ZUS-em terminie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uniknąć konsekwencji wynikających z braku wpłat i nadal prowadzić działalność.



– To rozwiązanie dla firm, które z przyczyn przejściowych nie są w stanie zapłacić składek w terminie. Pozwala ono przesunąć bieżące obciążenia i daje przedsiębiorcy czas na poprawę sytuacji finansowej. Na opóźnienia w regulowaniu bieżących należności mogą mieć wpływ zatory płatnicze, brak lub nieterminowe dostawy, czy utrata płynności finansowej przedsiębiorcy – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



Ulga może obejmować składki w pełnej wysokości, jednak tylko te, których termin płatności jeszcze nie minął. Dlatego wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu terminu zapłaty.

Zamiast odsetek opłata prolongacyjna

W przypadku odroczonych składek nie nalicza się odsetek za zwłokę. Zamiast nich pobierana jest opłata prolongacyjna, wynosząca 50 proc. stawki odsetek za zwłokę, obowiązującej w dniu podpisania umowy. W niektórych przypadkach taka ulga może być traktowana jako pomoc publiczna.

Trzeba złożyć wniosek do ZUS

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z odroczenia musi złożyć wniosek. Powinien w nim wskazać okres, którego dotyczy odroczenie, zaproponować nowy termin zapłaty, określić źródło finansowania należności oraz rodzaj wnioskowanej pomocy publicznej. Zakres wymaganych dokumentów zależy od rodzaju działalności gospodarczej i formy opodatkowania. Warunki spłaty ustalane są indywidualnie, uwzględniając sytuację finansową przedsiębiorcy.



Wniosek można złożyć elektronicznie przez portal eZUS (formularz RSO), pisemnie, ustnie do protokołu w placówce ZUS lub telefonicznie za pośrednictwem Centrum Kontaktu Klientów. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z pomocy doradców do spraw ulg i umorzeń dostępnych w wybranych placówkach ZUS. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić e-wizytę. Numery kontaktowe znajdują się na stronie ZUS: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen. Pomoc przy złożeniu wniosku zapewniają również pracownicy sali obsługi klientów.



Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim