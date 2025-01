Dni wolne od pracy: kiedy zaplanować urlop w 2025 roku? Majówka i inne długie weekendy

Jak w roku 2025 wypadają poszczególne święta (np. Wielkanoc, Boże Narodzenie), długie weekendy, czy majówka? Ile mamy dni wolnych przypadających w soboty, za które pracodawcy muszą wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny? Kiedy najlepiej wziąć urlop, by połączyć go ze świętami i długimi weekendami i mieć dłuższy wypoczynek? A kiedy w 2025 roku wypadają niedziele handlowe?

Ile dni wolnych od pracy jest w 2025 roku? Soboty, niedziele i święta wolne od pracy

W 2025 roku - bez uwzględnienia urlopu wypoczynkowego - mamy w sumie 116 dni wolnych od pracy. Tyle jest bowiem w 2025 roku sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.



Jeżeli wykorzystamy w bieżącym roku cały urlop wypoczynkowy, należny pracownikom na podstawie kodeksu pracy, to - podobnie jak w 2024 roku - także w 2025 roku na każdy dzień odpoczynku przypadnie ok. 2 dni pracy (w sumie dni pracy będzie 250).

Święta wolne od pracy w 2025 roku



Na podstawie Ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. (Dz. U. 1951 Nr 4 poz. 28 - tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) w 2025 roku będziemy mieć następujące święta, które są dniami wolnymi od pracy:

1 stycznia (środa) Nowy Rok,

6 stycznia (poniedziałek) Święto Trzech Króli,

20 kwietnia (niedziela) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

21 kwietnia (poniedziałek) drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja (czwartek) Święto Państwowe (Święto Pracy),

3 maja (sobota) Święto Narodowe Trzeciego Maja,

8 czerwca (niedziela) pierwszy dzień Zielonych Świątek,

19 czerwca (czwartek) dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia (piątek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego,

1 listopada (sobota) Wszystkich Świętych,

11 listopada (wtorek) Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia (środa) Wigilia - (Uwaga! Ten dzień wolny wynika z ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej 30 grudnia 2024 r. w Dzienniku Ustaw - poz. 1965. Ustawa ta wejdzie w życie 1 lutego 2025 r.),

25 grudnia (czwartek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień),

26 grudnia (piątek) Boże Narodzenie (drugi dzień).

Same tylko zwykłe weekendy (soboty i niedziele) to w całym 2025 roku 104 dni wolne od pracy. Do tego dodać trzeba 10 dni świąt, które wypadają w dniach roboczych, ale z mocy ustawy są wolne od pracy.



Ponadto pracownicy mają prawo (na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy) do odebrania (w porozumieniu z pracodawcą) jednego dnia za święto wypadające w sobotę. W 2025 roku taka sytuacja dotyczy dwóch dni: Święta Narodowego Trzeciego Maja (3 maja) oraz Wszystkich Świętych (1 listopada).



W sumie w 2025 roku jest 116 dni wolnych od pracy i to nadal bez wykorzystania urlopu wypoczynkowego, który standardowo daje większości pracowników (z co najmniej rocznym stażem pracy) możliwość wykorzystania 26 dni na wypoczynek od pracy.

Pierwszy dłuższy weekend na początku stycznia - to już minęło

W 2025 roku Nowy Rok wypadał w środę, a święto Trzech Króli (6 stycznia) - w poniedziałek. Ci co wzięli urlop w czwartek 2 stycznia i piątek 3 stycznia, to w sumie mieli się aż 6 dni wolnych w jednym ciągu.

A ci którzy dodatkowo wzięli 3 dni urlopu pod koniec 2024 roku (piątek 27 grudnia, poniedziałek 30 grudnia i wtorek 31 grudnia, to kosztem 5 dni urlopu cieszyli się nieprzerwanym odpoczynkiem trwającym w sumie 13 dni (od 25 grudnia do 6 stycznia).

Święta Wielkanocne 2025

Na kolejny dłuższy weekendowo-świąteczny, 3-dniowy wypoczynek trzeba będzie czekać – jak zwykle – ok. trzech miesięcy – do Świąt Wielkanocnych, które w 2025 roku wypadają w dniach 20-21 kwietnia.

Majówka 2025 - 1 dzień urlopu da 4 dni wypoczynku (a może i 5)

Święto 1 Maja wypada w 2025 roku w czwartek. Gdy następnego dnia (2 maja - piątek) weźmiemy urlop, to będziemy mieli 4 dni wypoczynku. Ale uwaga! Święto 3 Maja wypada w 2025 r. w sobotę, a w takim przypadku pracodawca musi dać dodatkowy dzień wolny „w tygodniu”. Najczęściej ten dodatkowy dzień wolny pracodawcy dają „w okolicy” tego święta, a więc być może w poniedziałek 5 maja albo w środę 30 kwietnia. W takiej sytuacji majówka wolna od pracy wydłuży się do 5 dni.

Boże Ciało 2025

Boże Ciało wypada w 2025 roku 19 czerwca (oczywiście w czwartek). A zatem (tradycyjnie) wystarczy wziąć 1 dzień urlopu w piątek 20 czerwca, by mieć 4-dniowy długi weekend.

3-dniowy weekend w sierpniu

Święto Wniebowzięcia Maryi Panny połączone ze Świętem Wojska Polskiego (15 sierpnia) w 2025 roku przypada w piątek. To daje 3-dniowy weekend.

Dni wolne w listopadzie

Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada w 2025 roku w sobotę. Dlatego pracodawca musi dać dodatkowy dzień wolny „w tygodniu”. Jeżeli ten dzień pracodawca wyznaczy na piątek 31 października albo na poniedziałek 3 listopada, to pracownik może mieć 3-dniowy weekend.



Dzień Niepodległości (11 listopada) wypada w 2025 roku we wtorek. A zatem jeden dzień urlopu w poniedziałek 10 listopada da 4 dni wolne od pracy w jednym ciągu.

Święta Bożego Narodzenia w 2025 roku

W 2025 roku Święta Bożego Narodzenia obchodzimy w środku tygodnia. Wigilia wypada bowiem w środę. A pierwszy i drugi dzień Świąt – odpowiednio – w środę i czwartek).

Nowością w 2024 roku ma być wolna od pracy Wigilia - 24 grudnia (środa) (Uwaga! Ten dzień wolny wynika z ustawy z 27 listopada 2024 r. zmieniającej ustawę o dniach wolnych od pracy - ale proces legislacyjny tej ustawy jeszcze się nie zakończył)



Jeżeli „zachomikujemy” na koniec roku 3 dni urlopu (29-31 grudnia – pon-śr) i dodatkowo weźmiemy jeden dzień urlopu 2 stycznia 2026 r. (czwartek), to razem możemy odpoczywać na przełomie roku całe 12 dni. A z urlopem 5 stycznia nawet 14 dni.

Niedziele handlowe 2025

Na podstawie art. 7 Ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zakaz nie obowiązuje w:

1) kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, z wyłączeniem niedzieli przypadającej na dzień 24 grudnia;

2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.



Ustawa z 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej 30 grudnia 2024 r. w Dzienniku Ustaw - poz. 1965), dodała jeszcze jedną niedzielę "handlową", tak więć przed Wigilią będą w sumie 3 niedziele z handlem detalicznym. Ustawa ta wejdzie w życie 1 lutego 2025 r.

Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje w kolejne dwie niedziele poprzedzające tę niedzielę.

Z mocy ww. przepisu, gdy w ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu przypada święto, stosuje się przepis dotyczący zakazu handlu w niedziele i święta.



A zatem w 2025 roku niedzielami handlowymi będą następujące niedziele:

26 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.



oprac. Paweł Huczko