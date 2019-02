Wynagrodzenia i warunki pracy w działach IT

Pracownik IT (nie) do zdobycia

Ponury chłopak w koszuli w kratę, spędzający dnie przed ekranem komputera czy ekstrawertyk lobbujący za luźną i swobodną atmosferą w pracy? Kim jest dzisiejszy pracownik IT? Czego oczekuje i jak go przekonać do zmiany zawodowej?

Rynek usług IT to dynamicznie rozwijający się sektor, coraz częściej bez sztywnych struktur i hierarchii. Nowa rzeczywistość biznesowa wpływa na ewolucje miejsc pracy, oczekiwań kandydatów względem pracodawców oraz przyszłości zawodowej najlepszych specjalistów. Potwierdzeniem jest raport “Cztery osobowości, jeden rynek pracy” zrealizowany we współpracy Antal i Sodexo, który odkrywa przed nami nowe oblicze IT.

reklama reklama

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Serwis Kadry

Instrukcja obsługi “Informatyka”

Wizerunek ludzi z branży IT, jako skrytych, zaabsorbowanych wyłącznie technologią, stroniących od integracji czy też nie posiadających doświadczenia w kontakcie z klientem - już dawno nie istnieje. Korytarze firm przemierzają pewni siebie i błyskotliwi eksperci działów IT. Wyróżnia ich przede wszystkim duża samodyscyplina, wręcz doskonałe zarządzanie czasem, wysoki poziom wiedzy, doświadczenie w różnorodnych projektach i obycie w środowisku międzynarodowym. Cenią sobie work – life balance, jasną i przejrzystą komunikację oraz pracę, na którą mają wpływ.

Jak “zaprogramować” miejsce pracy, aby przyciągnąć najlepszych specjalistów?

Atmosfera na 100 %

Wszyscy specjaliści ds. IT wskazali w raporcie, że bezpośrednia i swobodna atmosfera w pracy ma dla nich kluczowe znaczenie. Formalizm, bezduszna biurokracja, sztywne zasady w większości firm już nie istnieją.

Wpływ na działania HR

Dla 97% badanych ważna jest możliwość wypowiadania się na temat preferowanych benefitów pozapłacowych czy też samodzielny wybór szkoleń w jakich chcieliby wziąć udział.

Bezpośredni i swobodny język

Aż 89% ankietowanych preferuje luźną komunikację w biurze.

Oferty pracy zawierające jasno określone obowiązki i wymagania

89% specjalistów z branży IT oczekuje dokładnego opisu stanowiska uwzględniającego widełki finansowe oraz przejrzystego systemu wynagradzania. W związku z dużą liczbą ofert jakie otrzymują nie chcą tracić czasu na te, które z góry nie spełniają ich oczekiwań finansowych. Te twarde dane w dużym stopniu decydują o podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych.

Elastyczne godziny pracy

Aż dla 84% specjalistów bardzo ważna jest możliwość samodzielnego decydowania o godzinie rozpoczęcia oraz kończenia pracy. Aktywni sportowo przedstawiciele sektora technologii informatycznych chcą łączyć swoje pasje i zainteresowania z pracą zawodową. Dlatego też, cenią sobie work-life balance.

Wynagrodzenie

Pensje w branży technologii informacyjnej wzrastają z roku na rok. Jak wynika z danych Antal - zarobki specjalistów oraz średniej i wyższej kadry w IT w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosły z 9419 zł do 13300 zł (o 3881 zł). Niezmiennie rynek technologii informacyjnej jest rynkiem pracownika, a więc to potencjalni kandydaci przebierają w ofertach, a nie pracodawcy w nadesłanych aplikacjach. Wprawdzie zmieniają się nieco trendy i najbardziej pożądane kompetencje, ale to kandydaci dyktują warunki zatrudnienia i negocjują coraz wyższe wynagrodzenia.

Organizacje wciąż poszukują kompetencji technicznych związanych z produkcją oprogramowania, zatem developerzy Java, C++, JavaScript, C#/.NET oraz developerzy aplikacji mobilnych Android/iOS - są niezmiennie rozchwytywani. W dalszym ciągu pojawia się dużo ofert związanych z obszarem testowania, administracją sieci i systemów. Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na kompetencje związane z bezpieczeństwem IT, a także programistów języka Python – jest on wykorzystywany w projektach powiązanych między innymi ze sztuczną inteligencją, a więc z obszarem, który w tej chwili dynamicznie się rozwija.

Przykładowe wynagrodzenia:

- Programiści w zależności od języka programowania (kwoty brutto w zł)

Java 7 000 – 20 000 i więcej

C++ 7 000 – 20 000 i więcej

C#/.NET 6 500 – 18 000

JavaScript 7 000 – 20 000

Front-end 7 000 – 17 500

PHP 6 000 – 16 500

- Testerzy 6 000 – 16 000

- System administratorzy 6 000 – 14 000

- Specjaliści wsparcia IT (help desk) 5 000 – 12 000

Wybór świadczeń pozapłacowych

79% specjalistów i menedżerów z obszaru IT stawia na firmy, które oferują zróżnicowane benefity dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

Czy pracownik IT jest do zdobycia?

O tym, że droga do pozyskania specjalisty IT jest pełna wyzwań, wiedzą wszyscy headhunterzy. Eksperci w swoich specjalizacjach znakomicie orientują się w realiach rynku pracy. Są konkretni i nastawieni na wysoki poziom szczegółowości ofert pracy. Znają swoją wartość i bardzo często dyktują warunki współpracy oraz przejrzyście opowiadają o swoich oczekiwaniach względem nowego pracodawcy. Do dwóch czynników najczęściej decydujących o zmianie ścieżki zawodowej należą: wynagrodzenie oraz wyzwania intelektualne, rozumiane jako możliwości rozwoju. Chęć pracy w ciekawym otoczeniu, stawiającym ciągłe wyzwania, udział w innowacyjnych projektach, przy wykorzystaniu najnowszych technologii – to najsilniejsze motywatory.

Środowisko technologii informatycznych skupia dziś silne osobowości, angażujące się w działania HR, chętnie się integrujące oraz wybierające miejsca, gdzie mogą jasno określać swoje oczekiwania względem środowiska pracy, rozwijać siebie i mieć duży wpływ na projekty, które chcą realizować. Znajomość oczekiwań i konsekwentna ich realizacja, to gwarant współpracy i droga do zdobycia najlepszych specjalistów IT.

Monika Kiliańska, Team Leader IT Tech w Antal