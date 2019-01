Wypłata wynagrodzenia pracownikom w 2019 roku – zasady, terminy, rachunki płatnicze

Od 2019 r. wypłata wynagrodzenia na konto jest zasadą, wypłata w gotówce - wyjątkiem

Do końca 2018 r. zasadą przy wypłacie wynagrodzenia za pracę było jego wypłacanie do rąk pracownika w postaci gotówki. Żeby wypłata wynagrodzenia mogła nastąpić w inny sposób (np. na rachunek bankowy pracownika) wymagana jest na to uprzednia zgoda pracownika wyrażona na piśmie. Także układ zbiorowy pracy może przewidzieć taki sposób wypłaty wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2019 r., reguła wypłaty wynagrodzenia ulegnie odwróceniu. Zasadą będzie wypłata wynagrodzenia na rachunek płatniczy pracownika. Natomiast jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wypłatę w formie gotówki do rąk własnych to będzie musiał złożyć pracodawcy wniosek o taką wypłatę w postaci pisemnej lub elektronicznej.

reklama reklama

W związku z tą zmianą w przypadku zatrudniania pracowników od 1 stycznia 2019 r. pracodawca ma prawo żądać od zatrudnianego pracownika podania numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników, którzy już u niego pracują i otrzymują wynagrodzenie w gotówce do rąk własnych

Pracodawca, w terminie 21 dni od 1 stycznia 2019 r. (czyli do dnia 22 stycznia 2019 r.), ma obowiązek poinformować (w sposób przyjęty u danego pracodawcy - np. ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń, wysłaniem maila do pracowników na ich skrzynki służbowe) pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o tym, że mają obowiązek:

1. podać numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę albo

2. złożyć wniosek dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Natomiast pracownik ma 7 dni od otrzymania powyższej informacji na podanie pracodawcy numeru rachunku płatniczego albo złożenie wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych (w postaci papierowej lub elektronicznej).

W przypadku gdy termin wypłaty wynagrodzenia pracownika otrzymującego wynagrodzenie do rąk własnych przypada od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji pracownika o numerze rachunku płatniczego lub wniosku o dalszą wypłatę do rąk własnych, wypłata wynagrodzenia następuje do rąk własnych pracownika (gotówkowo).

Ta sama zasada wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika (gotówkowo) obowiązuje w przypadku gdy pracownik nie poda informacji o numerze rachunku płatniczego lub nie złoży wniosku o dalszą wypłatę do rąk własnych.

Definicja i rodzaje rachunku płatniczego

Rachunkiem płatniczym, który można wskazać pracodawcy, jako rachunek do przelewania (wypłacania) wynagrodzenia za pracę - jest rachunek prowadzony dla jednego lub większej liczby użytkowników służący do wykonywania transakcji płatniczych, czyli wpłaty, transferu lub wypłaty środków pieniężnych.

Funkcją rachunku płatniczego jest rejestrowanie środków pieniężnych użytkownika, znajdujących się na tym rachunku oraz wykonywanie transakcji płatniczych takich jak:

1. przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;

2. realizacja transferów pieniężnych z udziałem rachunku płatniczego:

a) przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,

b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

c) przez wykonywanie usług polecenia przelewu , w tym stałych zleceń.

Rachunkiem płatniczym jest:

1. rachunek bankowy,

2. rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

3. rachunek prowadzony przez innego niż bank lub SKOK dostawcę usług płatniczych prowadzącego działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych (np. przez instytucję płatniczą wpisaną do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego)

- jeżeli rachunki te służą do wykonywania transakcji płatniczych.

Oczywiście w praktyce najczęściej rachunkiem płatniczym będzie rachunek bankowy (prowadzony przez bank krajowy lub oddział banku zagranicznego), a także rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (prowadzony dla członka SKOK).

Nie każdy rachunek bankowy jest rachunkiem płatniczym.

Rachunkiem płatniczym jest taki rachunek bankowy, który pozwala na dokonywanie transakcji płatniczych, takich jak wpłacanie lub wypłacanie pieniędzy, czy wykonywanie poleceń przelewów.

Rachunkami płatniczymi są:

1. rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy,

2. rachunek oszczędnościowy (konto oszczędnościowe) oraz rachunek lokaty terminowej jeżeli umożliwiają wykonywanie transakcji płatniczej,

3. rachunek karty kredytowej.

Nie jest natomiast rachunkiem płatniczym rachunek prowadzony wyłącznie dla obsługi kredytu (np. hipotecznego), czyli ewidencjonowania wpłat od kredytobiorcy tytułem spłaty zadłużenia.