Pracownicze Plany Kapitałowe od lipca 2019 r. – zasady, obowiązki, terminy, kary

PPK częściowo będą obsługiwane przez działy kadr i płac oraz księgowości w firmach w firmach, dlatego już teraz warto zastanowić się jak sprawnie wdrożyć nowe przepisy i zautomatyzować procesy, używając do tego systemu informatycznego.

Comarch, dostawca systemów klasy ERP, pracuje nad narzędziem informatycznym dla przedsiębiorców, aby umożliwić im sprawną obsługę PPK w zakresie m.in. ewidencji deklaracji i ich wysyłania do instytucji finansowej.

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe są nowym systemem gromadzenia oszczędności w ramach III filaru systemu emerytalnego. Składki będą współfinansowane przez pracownika oraz pracodawcę, z dodatkowym, niewielkim udziałem środków pochodzących w budżetu państwa. Według założeń ustawodawcy, uczestnictwo w systemie będzie dobrowolne, a środki odprowadzane w ramach PPK mają być gromadzone na indywidualnych kontach. Pracownik będzie mógł w każdym momencie zrezygnować z przekazywania wpłat do PPK, podpisując deklarację rezygnacji. Uczestnicy programu będą mogli wykorzystać oszczędności po osiągnięciu wieku 60 lat i będą wypłacane w ratach, przez okres 10 lat. Środki mogą być wcześniej ale z pewnymi obostrzeniami np. gdy uczestnik będzie potrzebował wkładu własnego do kredytu mieszkaniowego albo w razie poważnej choroby – swojej lub członka najbliższej rodziny.

Zmiany dla przedsiębiorców

Obowiązek utworzenia i prowadzenia PPK będzie leżał po stronie pracodawców. Firma musi wybrać odpowiednią instytucję finansową, podpisać z nią umowę, ustalić wysokość składek i odprowadzać je za zatrudnionych. Aby ten proces został właściwie przeprowadzony niezbędny jest system informatyczny, który umożliwi ewidencję pracowników i deklaracji w zakresie rezygnacji lub przystąpienia do programu, ewidencję zmian w wysokości składek pracowników, wysyłanie aktualizacji deklaracji pracowniczych, oraz wysyłkę zestawień o wysokości należnych składek w oparciu o wyliczone wypłaty w modułach kadrowo-płacowych.

– Obecnie pracujemy nad kompleksową aplikacją do obsługi PPK, która będzie kompatybilna zarówno systemami Comarch ERP, jak i umożliwi współpracę z oprogramowaniem firm trzecich. Aplikacja pozwoli obsłużyć wszystkie procesy związane z systemem oszczędnościowym wewnątrz organizacji – od ewidencji deklaracji członkowskich po wysyłkę danych do instytucji zarządzającej PPK– mówi Tomasz Rutkowski, dyrektor konsultingu systemów Comarch ERP.

– Rozmawiamy już także z instytucjami finansowymi na temat współpracy i integracji naszych systemów HR i kadrowo-płacowych, aby wspólnie przygotować intuicyjne i wygodne w obsłudze rozwiązanie, które ułatwi naszym klientom uruchomienie i obsługę PPK – dodaje Tomasz Rutkowski.

Obowiązujące terminy

Program PPK nie będzie obowiązywał na początku wszystkich przedsiębiorców. Jako pierwsze do zmian muszą przygotować się duże przedsiębiorstwa, zatrudniające więcej niż 250 osób. I te nowym obowiązkiem zostaną objęte od 1 lipca 2019 roku. Pół roku później PPK będą musiały wprowadzić firmy, w których pracuje więcej niż 50 osób. Pozostałe przedsiębiorstwa oraz instytucje państwowe dołączą do systemu w 2020 roku.

Do 1 miliona złotych kary

Za niedostosowanie się do nowych przepisów ustawodawca przewidział surowe sankcje. Pracodawca, który nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, nie realizuje wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie oraz nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 zł do nawet 1 000 000 zł. Natomiast kara dla przedsiębiorcy, który nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, może wynieść do 1,5% funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym.

