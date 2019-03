Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - co koniecznie trzeba wiedzieć

1. Wpłaty na PPK są finansowane z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy i z budżetu Państwa.

To co w przypadku PPK może zachęcić pracowników do udziału w systemie, to z pewnością sposób finansowania. Poza wkładem pracownika w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, część wpłat pochodzi od pracodawcy (wpłata podstawowa w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto), część zaś jest gwarantowana z corocznych dopłat ze środków z Funduszu Pracy (wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz coroczne zasilenia konta pracownika kwotą 240 zł). Co ważne, biorąc pod uwagę wysokość zarobków, osoby najniżej zarabiające otrzymają proporcjonalnie najwyższe dopłaty z budżetu Państwa.

2. Wraz z wiekiem oszczędzającego zmienia się polityka inwestycyjna funduszu, w którym uczestniczy.

Zgromadzone w ramach PPK środki będą inwestowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty ze ścisłymi wytycznymi co do polityki inwestycyjnej. Środki młodych uczestników będą inwestowane w aktywa o większym potencjale zysku, ale będą też obarczone większym ryzykiem. Z kolei portfel starszych osób będzie w mniejszym stopniu złożony z ryzykowniejszych instrumentów, a w większym - z papierów wartościowych o mniejszym ryzyku inwestycyjnym. Wszystko po to, by wraz ze zbliżającym się terminem uzyskania uprawnień do wypłaty oszczędności w PPK były w coraz większym stopniu chronione i mniej podatne na zmiany rynkowe. Co ważne i ciekawe, będziemy cały czas uczestnikami tego samego funduszu, który będzie zmieniał swoją politykę inwestycyjną wraz z naszym wiekiem.

3. Zgromadzony w ramach PPK kapitał podlega dziedziczeniu i nie będzie obciążony podatkiem od spadków i darowizn.

W razie śmierci uczestnika PPK, zebrane pieniądze nie przepadają i mogą zabezpieczyć przyszłość jego bliskich, co nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami. Środki z PPK nie podlegają też zajęciu komorniczemu, chyba że jest to roszczenie alimentacyjne.

4. Oszczędzanie w ramach PPK przebiega na preferencyjnych warunkach podatkowych.

Kapitał zebrany w PPK przy wypłacie w ustawowym terminie i na określonych warunkach (m.in. po 60. roku życia) będzie mógł być wypłacony bez 19% podatku od dochodów kapitałowych (tzw. „podatku Belki”).

5. PPK to prywatne i dodatkowe środki, niezależne od systemu ubezpieczeń społecznych.

To sprawia, że nie grozi im los OFE. PPK można bardziej porównać do Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) znanych już od blisko 20 lat. PPK mogą tylko polepszyć sytuację finansową przyszłego emeryta, pod warunkiem długoletniego okresu budowania kapitału. Symulacja wysokości emerytury pochodzącej wyłącznie z ZUS nie nastraja optymistycznie. Wszelkie prywatne oszczędności, którymi będziemy mogli dysponować w wieku emerytalnym, mogą zauważalnie podnieść jakość życia w tym pełnym wydatków okresie.

6. PPK cechują – zdecydowanie niższe niż rynkowe – opłaty za zarządzanie aktywami, które są ograniczone ustawowo.

Nie mogą one przekroczyć 0,6% wartości zgromadzonych w PPK środków rocznie.

7. PPK to dobrowolny system.

Uczestnik będzie się z niego mógł wypisać w każdym momencie, będzie też mógł się do niego ponownie zapisać, jeśli zmieni zdanie.

8. Uczestnik PPK będzie mógł monitorować swoje konto.

Będzie więc mógł na bieżąco sprawdzić wpływy oraz wysokość zgromadzonego kapitału.

9. Pracodawcy powinni wybierać jak najkorzystniejsze PPK dla pracowników, ponieważ stanowi to dobry sposób na pozyskiwanie i utrzymanie wykwalifikowanych kadr.

Starając się o pracę, warto zapytać o te plany. Im lepsza konstrukcja PPK, tym większe potencjalne korzyści dla pracownika. Dlatego warto się zorientować jakie plany co do PPK ma firma, w której pracujemy.

10.Środki zgromadzone w PPK będzie można wykorzystać przy wkładzie własnym na mieszkanie lub w przypadku choroby.

Ustawodawca przewidział procedurę wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK (z koniecznością ich zwrotu w okresie 15 lat) w przypadku chęci pokrycia wkładu własnego na mieszkanie. Istnieje również możliwość wcześniejszej wypłaty 25% oszczędności w przypadku choroby uczestnika lub jego bliskich. W dowolnym momencie można także dokonać zwrotu środków, ale trzeba liczyć się z oddaniem 30% środków pochodzących od pracodawcy oraz całości wpłaty powitalnej i wpłat rocznych do PPK.

ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dawniej Legg Mason) jest ekspertem w stymulowaniu zaangażowania pracowników poprzez produkty emerytalne i oszczędnościowe w zakładach pracy. Od 20 lat działa jako partner i doradca zespołów ds. benefitów i HR, zarządzając środkami w programach i planach pracowniczych. Prowadzi najstarszy i najdłużej działający pracowniczy program emerytalny (PPE) i jest jednym z liderów tego rynku w Polsce (ok. 16% rynku PPE z funduszami inwestycyjnymi). Jest kontrahentem dla ponad 100 spółek, w tym dużych korporacji z sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego. Aktywa emerytalne Esaliens to 2,2 mld zł (na 31.01.2019). Obecnie TFI pracuje nad włączeniem do palety produktów Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Esaliens TFI SA, zarządzające funduszami Esaliens, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.