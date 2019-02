Podział zgromadzonych środków w ramach PPK w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

W momencie, kiedy małżeństwo uczestnika PPK ulegnie rozwiązaniu poprzez rozwód lub unieważnienie małżeństwa, to środki, które zgromadził uczestnik w PPK, będą przypadały byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku. W takiej sytuacji środki powinny zostać przekazane w formie wypłaty transferowej na rejestr w PPK byłego współmałżonka w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym zostanie przedstawiony dowód potwierdzający, że środki przypadają byłemu współmałżonkowi.

W sytuacji, kiedy współmałżonek nie posiada PPK, środki należy przekazać mu w formie pieniężnej. Przed dokonaniem zwrotu w formie pieniężnej instytucja finansowa przekaże ze środków uczestnika, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę odpowiadającą 30% przypadających współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą połowie sumy wpłaty powitalnej i dopłat rocznych.

Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, kiedy były współmałżonek nabył prawo do emerytury. Kwota przekazana do ZUS zostaje zewidencjonowana na koncie ubezpieczonego jako składka na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym została przekazana do ZUS.

