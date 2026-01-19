REKLAMA

Strona główna » Księgowość » ZUS i kadry » Wynagrodzenia » Minimalne wynagrodzenie w 2026 roku. Jak wpływa na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki, brutto - netto

Minimalne wynagrodzenie w 2026 roku. Jak wpływa na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki, brutto - netto

19 stycznia 2026
Meritoros
Meritoros
Kompleksowe usługi oursourcingu księgowości oraz kadr i płac
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku. Jaki ma wpływ na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku. Jaki ma wpływ na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki
Ile wynosi w 2026 roku minimalne wynagrodzenie brutto i netto. Co wchodzi w skład płacy minimalnej i na jakie świadczenia wpływa jej wysokość? Wyjaśnia Karolina Woźniczka, specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA.

rozwiń >

Minimalne wynagrodzenie dla pracowników. Jedna stawka w całym kraju

Minimalne wynagrodzenie za pracę to jedna z kluczowych instytucji prawa pracy, której celem jest zapewnienie pracownikom podstawowego poziomu bezpieczeństwa finansowego. Jest to kwota gwarantowana ustawowo, która przysługuje pracownikowi niezależnie od jego doświadczenia zawodowego, poziomu wykształcenia, posiadanych kwalifikacji czy zajmowanego stanowiska.

Co istotne, minimalne wynagrodzenie obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, bez względu na system wynagradzania, rozkład czasu pracy, warunki wykonywania pracy czy specyfikę danego zawodu. Oznacza to, że nawet w przypadku bardzo zróżnicowanych warunków zatrudnienia, ustawodawca gwarantuje jednolity, minimalny poziom wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce nie jest zróżnicowane regionalnie. Nie ma znaczenia, czy pracownik wykonuje swoje obowiązki w dużej aglomeracji, czy w małej miejscowości. Stawka ta nie zależy również od branży, sektora gospodarki ani grupy zawodowej.

Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia ma formę miesięcznej stawki, która w razie potrzeby może zostać przeliczona na stawkę godzinową. Co roku kwota ta podlega waloryzacji, co ma na celu dostosowanie jej do zmieniających się warunków gospodarczych, inflacji oraz poziomu życia.

Co wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?

Porównując wynagrodzenie pracownika z obowiązującą wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zaliczane są do tzw. wynagrodzeń osobowych.

Zasady te wynikają z klasyfikacji stosowanej w statystyce zatrudnienia i wynagrodzeń określonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Minimalne wynagrodzenie obejmuje więc nie tylko:
- wynagrodzenie zasadnicze, ale również:
- premie, nagrody,
- inne składniki mające charakter płacowy.

W praktyce oznacza to, że minimalne wynagrodzenie stanowi łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu.

Jakich składników nie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?

Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że niektóre świadczenia nie są brane pod uwagę przy porównywaniu wynagrodzenia z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Należą do nich m.in.:

  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy emerytalne i rentowe,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatki za pracę w porze nocnej,
  • dodatki za staż pracy,
  • dodatki za szczególne warunki pracy.

Oznacza to, że nawet jeśli pracownik otrzymuje powyższe dodatki, jego wynagrodzenie zasadnicze wraz z pozostałymi składnikami wliczanymi do minimum musi osiągać co najmniej poziom minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2026 roku

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku ma istotny wpływ zarówno na sytuację pracowników, jak i na koszty ponoszone przez pracodawców.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku, obowiązywać będą następujące kwoty:
- minimalne wynagrodzenie za pracę: 4 806 zł brutto,
- minimalna stawka godzinowa: 31,40 zł brutto.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie „na rękę” (netto) w 2026 roku?

Przyjmując następujące założenia:

  • pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę,
  • otrzymuje minimalne wynagrodzenie,
  • nie korzysta z ulgi dla młodych,
  • zadeklarował podstawowe koszty uzyskania przychodu,
  • korzysta z pełnej kwoty zmniejszającej podatek (300 zł),
  • znajduje się w pierwszym progu podatkowym,
  • nie uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych,

wynagrodzenie netto takiego pracownika wyniesie 3 605,85 zł.

Porównując dla podanego przykładu pracownika jego wynagrodzenie:

Dane

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2026

Minimalne wynagrodzenie od 01.07.2025 do 31.12.2025

Różnica

brutto

4 806,00 zł

4 666,00 zł

140,00 zł

netto

3605,85 zł

3510,92 zł

94,93 zł

łączny koszt pracodawcy

5790,28 zł

5621,60 zł

168,68 zł

Wpływ podwyżki minimalnego wynagrodzenia na pracodawców

Dla pracodawców wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza zwiększenie całkowitych kosztów zatrudnienia. Podwyżce ulega nie tylko samo wynagrodzenie brutto, ale również składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia, których wysokość jest bezpośrednio powiązana z minimalnym wynagrodzeniem.

Świadczenia zależne od minimalnego wynagrodzenia

Dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownik wykonujący pracę w porze nocnej ma prawo do dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę nocną.

Wynagrodzenie za gotowość do pracy i przestój

Jeżeli pracownik pozostawał w gotowości do pracy, ale nie wykonywał jej z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przysługuje mu:

  • wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania,
  • lub 60% wynagrodzenia, jeżeli taka stawka nie została wyodrębniona,
    przy czym kwota ta nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Maksymalna wysokość odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. A zatem ten limit w 2026 roku wynosi 72 090,- zł

Odszkodowania za mobbing i dyskryminację

Pracownik, wobec którego naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu lub który doznał mobbingu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia

Kwota wolna od potrąceń to część wynagrodzenia, która musi pozostać do dyspozycji pracownika po dokonaniu potrąceń składek, podatków oraz wpłat do PPK (jeśli pracownik z nich nie zrezygnował).

Jej wysokość zależy od rodzaju potrącenia:
- egzekucje niealimentacyjne – 100% minimalnego wynagrodzenia,
- potrącenia dobrowolne na rzecz pracodawcy – 100% minimalnego wynagrodzenia,
- kary porządkowe – 90% minimalnego wynagrodzenia,
- potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów – 80% minimalnego wynagrodzenia,
- zaliczki pieniężne – 75% minimalnego wynagrodzenia.

Minimalna podstawa zasiłków

Minimalne wynagrodzenie wpływa również na wysokość świadczeń z ubezpieczenia społecznego, takich jak:

  • zasiłek chorobowy,
  • macierzyński,
  • opiekuńczy,
  • wyrównawczy,
  • świadczenie rehabilitacyjne.

Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie pomniejszone o 13,71% składek ZUS.

Podstawa prawna i źródła:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r;
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
Strona internetowa: gov.pl.


Karolina Woźniczka, specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
