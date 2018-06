Split payment wyłącza solidarną odpowiedzialność w VAT

Dotychczas – jeśli mieliśmy nieszczęście trafić na takiego kontrahenta – zgodnie z tą zasadą odpowiadalibyśmy solidarnie za dokonane przez niego uchybienia, np. zaległości podatkowe. W praktyce oznacza to, że jeśli dostawca usługi albo sprzedawca nie zapłacą VAT w wymaganym terminie – a w międzyczasie firma np. zakończy swoją działalność – to właśnie my, choć działaliśmy w dobrej wierze, możemy być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej i ponownie zostać zmuszeni do zapłacenia podatku.

Tymczasem, jeśli zdecydujemy się na płatność w modelu split payment, organy kontrolne uznają, że dochowaliśmy wszelkiej możliwej staranności i z tej racji nie dotkną nas żadne sankcje. To jedna z zachęt do tego, aby split payment – choć jest rozwiązaniem opcjonalnym – było stosowane. Warto pamiętać, że dzięki zastosowaniu systemów IT do zarządzania firmą, obsłużenie mechanizmu podzielonej płatności nie będzie stanowiło dla naszej firmy żadnego wyzwania.

Wioletta Golda

Kierownik zespołu projektantów systemów Comarch ERP