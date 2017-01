Urząd skarbowy rozliczy PIT za podatnika

Banaś powiedział, że jednym z priorytetów rządu jest czynienie państwa i administracji przyjaznymi dla obywatela. Według niego ważnym krokiem w tym kierunku jest daleko idące uproszczenie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. "Chodzi o to, aby jak najbardziej ułatwić coroczne rozliczenie, by nie zajmowało to podatnikowi więcej niż kilka minut" - powiedział wiceminister.

"Głównie chodzi o to (...), żeby ułatwić podatnikom funkcjonowanie i rozliczenie się z tej dosyć trudnej czynności. Właśnie dzisiaj będą to wszystko robiły urzędy skarbowe" - powiedział.

Szczegóły rozwiązania przedstawił dyrektor departamentu administracji podatkowej MF Tomasz Strąk.

Mówił, że jeżeli podatnik będzie chciał skorzystać z możliwości wypełnienia zeznania PIT przez organ podatkowy, będzie mógł wypełnić elektronicznie wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego.

Będzie to możliwe np. za pośrednictwem strony resortu finansów lub - co jest zupełnie nowym rozwiązaniem - strony własnego banku. W takim wniosku trzeba będzie wypełnić tylko podstawowe dane - numer PESEL, rok za który wniosek jest wypełniany, dane teleadresowe, właściwy urząd skarbowy, adres mailowy, a także ewentualnie organizację pożytku publicznego, na którą chce się przeznaczyć 1 procent. Ci, którzy będą chcieli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub skorzystać z jakiejś ulgi, będą musieli dodatkowo to zaznaczyć.

"Nawet dla osób, które nie są sprawne informatycznie, to jest minuta" - mówił Strąk. "Ale to dodatkowa możliwość, a nie obowiązek" - dodał.

Złożone zeznanie będzie oczywiście musiało zostać podpisane. Będzie można użyć tzw. podpisu kwalifikowanego, za podpis będą mogły być uznane dane z poprzedniego PIT, ale także np. wypełnienie wniosku za pośrednictwem strony swojego banku. "Wtedy zakładamy, że fakt zalogowania się na stronie banku już jest podpisem" - zaznaczył przedstawiciel MF.

Po maksymalnie 5 dniach (choć według dyrektora Strąka na ogół to będzie natychmiast) otrzyma się e-mailem informację, że urząd skarbowy przygotował zeznanie. Tak przygotowane zeznanie będzie można zaakceptować lub odrzucić. Jeżeli nie zrobi się nic do upływu terminu złożenia zeznania, będzie ono ważne automatycznie.

Jeszcze prościej będą mieli emeryci i renciści. Będą tylko podawać imię, nazwisko, datę urodzenia, właściwy urząd skarbowy oraz ewentualnie wybierać organizacje pożytku publicznego. "Podatnik będzie mógł to zrobić elektronicznie, albo złożyć papierowo. My zwalniamy go z wszelkich dodatkowych czynności" - zaznaczył dyr. Strąk.

"Dotąd sporządzał zeznanie, my kontrolowaliśmy, a teraz będzie na odwrót, my sporządzimy, a podatnik nas skontroluje, jeśli będzie chciał" - mówił przedstawiciel resortu finansów.

Według wiceministra Mariana Banasia po wprowadzeniu zmian taką możliwość będzie miało ponad 13 mln podatników PIT. "Projekt ustawy wprowadzającej nowe rozwiązania został w czwartek (26 stycznia) przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Przewidujemy, że zostanie ona wprowadzona w życie z dniem 15 marca tego roku. Uznaliśmy, że tak duże ułatwienie dla podatników warto wprowadzić już do rozliczenia PIT za 2016 r. Stąd ten termin" - poinformował.

Dodał, że ma nadzieję, że parlament przyjmie ustawę, bowiem "jest wielkim ułatwieniem" dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwłaszcza dla emerytów i rencistów. Rozliczy się za nich urząd skarbowy - będą tylko musieli złożyć wniosek dotyczący przekazania 1 proc. podatku dochodowego na wskazaną przez siebie organizację pożytku publicznego.

Zdaniem Banasia zmiana będzie też dużym uproszczeniem w funkcjonowaniu administracji. W zeszłym roku rozliczeniami papierowymi 7 mln podatników zajmowało się 15 tys. urzędników. Wiceminister wskazał, że potencjał ten będzie można wykorzystać do rozliczenia VAT. (PAP)

