Rząd wkrótce zajmie się pakietem ustaw Konstytucji Biznesu

Minister pytany był przez PAP, kiedy rząd będzie mógł zająć się pakietem ustaw Konstytucji Biznesu.

"Mam nadzieję, że może nawet pod koniec października, na przełomie października i listopada" - powiedział. Wyjaśnił, że teraz projektami zajmie się Komisja Prawnicza. "Myślę, że Komisja Prawnicza w ciągu tygodnia tego nie zrobi. Potrwa to co najmniej dwa tygodnie. W tym czasie musimy uściślić zapis dotyczący małego ZUS-u" - wyjaśnił minister.

Biuro prasowe resortu rozwoju poinformowało PAP, że Stały Komitet Rady Ministrów przyjął w czwartek pakiet projektów ustaw w ramach Konstytucji Biznesu, ale "z kilkoma jeszcze punktami do rozstrzygnięcia na forum rządu, przez ministrów".

"Najistotniejszą do rozstrzygnięcia kwestią przez rząd jest tzw. mały ZUS" - powiedział Kowalczyk. Chodzi o ulgę w opłacaniu składek przez przedsiębiorców. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej mogą oni płacić niższe składki.

Resort rozwoju zaproponował niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód poniżej 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to 5 tys. złotych. Jak wyjaśnił Kowalczyk, ministerstwo rodziny proponuje, by ulga obowiązywała także w trzecim roku prowadzenia działalności, ale była trochę mniejsza. "To jest jeszcze do omówienia, to nie zostało jeszcze określone jednoznacznie" - wyjaśnił minister.

Konstytucję Biznesu, na którą składa się pakiet pięciu projektów ustaw, wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki zapowiedział podczas Kongresu 590 w Rzeszowie jesienią ubiegłego roku.

Jak podało biuro prasowe MR, w toku prac nad ustawą zdecydowano, że będzie powołany rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, a także wycofano się z uprawnienia rzecznika do wstrzymania dowolnej kontroli.

Te właśnie zapisy budziły sprzeciw związkowców.

Konstytucja ma przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją. Zakładała pierwotnie m.in. powołanie rzecznika przedsiębiorców z uprawnieniem do wstrzymania dowolnej kontroli, jeżeli jest ona prowadzona z naruszeniem prawa, a jej kontynuowanie grozi przedsiębiorcy niepowetowaną szkodą. Przewiduje też wprowadzenie: działalności nierejestrowej, ulgi na start, zasady prymatu numeru NIP jako podstawowego numeru przedsiębiorców.