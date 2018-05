Komisja sejmowa ds. wyłudzeń VAT od czerwca 2018

Horała został we wtorek w RMF FM zapytany, kiedy komisja śledcza mogłaby rozpocząć przesłuchania pierwszych świadków.

"Na tym posiedzeniu Sejmu pewnie będzie uchwała o utworzeniu tej komisji (...). Potem (wyznaczony zostanie) termin dla klubów na składanie kandydatur. Uchwała Sejmu o powołaniu składu komisji pewnie (będzie) na następnym posiedzeniu. I wtedy komisja zaczyna prace" - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

reklama reklama

Dopytywany, kiedy mogłoby to nastąpić, odparł: "Przyjmując prawdopodobny, ale najbardziej realny scenariusz, pewnie w czerwcu. Dodał, że gdyby marszałek Sejmu Marek Kuchciński zdecydował się przyspieszyć procedurę powołania komisji, teoretycznie mogłaby ona rozpocząć prace już teraz. Zastrzegł jednak, że jest to decyzja marszałka. Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 5-8 czerwca.

Na uwagę, że komisja ds. Amber Gold od chwili powołania, potrzebowała czterech miesięcy, by przesłuchać pierwszych świadków, Horała ocenił, że komisja ds. VAT "musi niewątpliwe, z racji na charakter sprawy, przyjąć nieco inną metodologię działania - uderzenia na wielu frontach jednocześnie".

Dodał, że jednymi z pierwszych świadków mogą być eksperci, "którzy nakreślą ogólne ramy tego problemu".

Sejm zajmie się w środę wieczorem dwoma projektami - przygotowanymi przez PiS i Kukiz'15 w sprawie powołania komisji śledczej.

Zgodnie z projektem Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie miałaby powstać "Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego".

Do zakresu działania Komisji należałoby zbadanie i ocena prawidłowości i legalności działań oraz zaniedbań i zaniechań Skarbu Państwa związanych z VAT i akcyzą akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Komisja miałaby szczególnie przyjrzeć się roli członków rządu (zwłaszcza ministra finansów), prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratury oraz organów powołanych do ścigania przestępstw, w szczególności szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendanta Głównego Policji i podległych im funkcjonariuszy.

Projekt uchwały przygotowanej przez posłów Kukiz'15 mówi natomiast o powołaniu "Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego od 2007 r.".

Zgodnie z projektem działania komisji śledczej powinny się skupić m.in. na ustaleniu, jakie kroki podejmowały i podejmują organy władzy państwowej w celu zapobieżenia powstawaniu i wzrostowi luki w VAT i zaniżonych wpływów z akcyzy. Należałoby też ustalić, czy możliwe było lub jest podjęcie skuteczniejszych działań, a jeśli tak, to czy brak ich podjęcia wynikał z niekompetencji osób za nie odpowiedzialnych, czy też celowych zaniechań.

Polecamy: Biuletyn VAT

Polecamy: VAT 2018. Komentarz

Posłowie Kukiz'15 uważają, że należy ustalić osoby ewentualnie odpowiedzialne za zaniechania oraz to, kto skorzystał pośrednio lub bezpośrednio na luce w VAT i wyłudzeniach podatku akcyzowego, "a w szczególności czy wśród beneficjentów zjawiska nie było prominentnych polityków, urzędników państwowych i członków ich rodzin".

Zgodnie z oboma wnioskami komisja śledcza miałaby liczyć dziewięciu członków. (PAP)

autor: Marta Rawicz

mkr/ amac/