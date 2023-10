Nie wszyscy są gotowi na KSeF. Czy przedsiębiorcy wymuszą zmiany terminów w MF?

Przedsiębiorcom zostało dziewięć miesięcy na przygotowanie się do korzystania z KSeF (Krajowego Systemu e-Faktur). Jednak Ministerstwo Finansów w dalszym ciągu nie opublikowało rozporządzenia wyjaśniającego ważne techniczne kwestie, jak np. zasady korzystania z kodu QR, niezbędne do przygotowania firmy na obligatoryjne zmiany. W związku z tym przedsiębiorcy obawiają się, że skuteczne przeprowadzenie digitalizacji dokumentów i danych w ustawowym terminie do 1 lipca 2024 roku może być utrudnione lub nawet niemożliwe.

