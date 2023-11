Czy podmiot zagraniczny dokonujący samofakturowania w imieniu polskiego podatnika będzie musiał korzystać z KSeF?

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 8 listopada 2023 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych opublikowała raport pt. Peer Review Report on the Exchange of Information on Request POLAND 2023 (Second Round, Combined Review). Polska została ponownie oceniona jako „largely compliant”, czyli o dużym stopniu zgodności ze standardem OECD.