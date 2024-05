Chwilowe wstrzymanie obowiązku KSeF pozwoli odetchnąć firmom. Wykorzystaj to i zdobądź środki na rozwój!

Cyfryzacja gospodarki postępuje. W 2026 r. firmy, zobowiązane wymogiem prawnym, będą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. Wszystkie przedsiębiorstwa będą tą drogą odbierać i wysyłać faktury w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy zyskali jednak dodatkowy czas i argumenty. Teraz warto poszukać wsparcia i zyskać środki na rozwój firmy.

Wstrzymanie obowiązku KSeF

Chwilowe wstrzymanie obowiązku KSeF pozwoliło odetchnąć firmom, które jeszcze nie zaczęły przygotowywać się do e-fakturowania. Najnowsze dane z lutowego badania Symfonii i Digital Poland wskazują, że 46% najmniejszych firm nawet nie zaczęło się przygotowywać do KSeF. Dotyczy to szczególnie firm z sektora MŚP, który odpowiada za większą część przychodów krajowej gospodarki.

Tymczasem obowiązek KSeF można wykorzystać do transformacji cyfrowej, w znacznej części finansowanej z funduszy wspierających rozwój MŚP. Skoro przepisy wymagają od przedsiębiorców dostosowania działań i inwestowania czasu oraz zasobów - warto rozejrzeć się za wsparciem.

KSeF – szkolenia i integracja – pozyskaj fundusze

KSeF jest swoistą skrzynką nadawczo-odbiorczą dla faktur w formacie czytelnym dla systemów IT do zarządzania przedsiębiorstwem. Można z niego korzystać poprzez aplikacje od administracji lub oprogramowanie komercyjne oferowane na rynku (także darmowe).

Wdrożenie KSeF w firmie wymaga więc przeszkolenia pracowników w związku z przepisami i narzędziami oraz – potencjalnie - integracji z wykorzystywanym w firmie oprogramowaniem. To już są dwa cele, które mogą podlegać finansowaniu ze środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorstw, a są możliwe do opisania obowiązkowym wdrożeniem krajowego systemu e-Faktur.

Analiza procesów biznesowych – sięgnij po wiedzę ekspercką

Korzystając z tej okazji do przyspieszonej cyfryzacji warto przyjrzeć się procesom biznesowym w firmie. Wprowadzenie KSeF to świetny moment na sprawdzenie jak one przebiegają, gdzie się da je usprawnić, skrócić, sprawić, że będą korzystniejsze dla biznesu. Przedsiębiorcy nie muszą wiedzieć jak badać sposób organizacji firmy i dokonywać takiej analizy - są o d tego specjaliści, eksperci, także szkolenia, na które można pozyskać środki.

Pamiętajmy, że skoro rosną wymagania administracji, warto się rozejrzeć za zachętami i możliwościami pozyskania finansowania na rozwój - w końcu cyfryzacja jest celem nie tylko państwa polskiego, ale także całej Unii Europejskiej.

Przykład pozyskiwania środków na cyfryzację firmy

Rozpoznawanie dokumentów przez aplikację - system IT - będzie automatyzacją pracy przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorca chce wprowadzić rozwiązanie tego typu (np. żeby rozpoznawać w swoim oprogramowaniu faktury z KSeF) może szukać środków w funduszach, które przewidują robotyzację i automatyzację firm ROBOTYZACJA I AUTOMATYZACJA W MŚP

Warto też monitorować fundusze - wkrótce nowe nabory: Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 jest kontynuacją Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Priorytety programu FENG

Bogdan Zatorski, ekspert Symfonia