Przypomnij hasło
Strona główna » Księgowość » KSeF » Self-billing w KSeF jako nowe możliwości dla zagranicznych podmiotów

Self-billing w KSeF jako nowe możliwości dla zagranicznych podmiotów

30 sierpnia 2025, 04:00
Katarzyna Zbiegień
Katarzyna Zbiegień
Manager, MDDP Outsourcing Polska
MDDP Outsourcing
MDDP Outsourcing
Jedna z największych firm w kraju świadczących usługi outsourcingu księgowości, kadr i płac.
faktura, ksef, laptop
Self-billing w KSeF jako nowe możliwości dla zagranicznych podmiotów
Źródło zewnętrzne

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) budzi wiele pytań wśród polskich podatników, ale coraz częściej także wśród podmiotów zagranicznych działających w Polsce i rozliczających tu VAT. Jednym z kluczowych zagadnień – rzadko poruszanych publicznie – jest możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych w formule self-billingu przez podmioty nieposiadające siedziby w Polsce. Czy KSeF przewiduje taką opcję? Jakie warunki muszą zostać spełnione i z jakimi wyzwaniami trzeba się liczyć?

Czym jest self-billing w praktyce?

Self-billing (tzw. samofakturowanie) polega na tym, że to nabywca – za zgodą sprzedawcy – wystawia fakturę w jego imieniu i na jego rzecz. Warunkiem umożliwiającym zastosowanie tego rozwiązania jest posiadanie zarówno przez sprzedawcę, jak i nabywcę, statusu podatnika VAT lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Aby skorzystać z tego udogodnienia konieczne jest zawarcie umowy między sprzedawcą i nabywcą, która to musi zawierać procedurę zatwierdzania faktur przez sprzedawcę. Dopiero wtedy taka faktura staje się pełnoprawnym dokumentem. Faktura musi oczywiście zawierać wszystkie dane określone w ustawie, w tym adnotację „samofakturowanie”.

W przypadku transakcji B2B jest to rozwiązanie stosowane coraz częściej, szczególnie w łańcuchach dostaw, e-commerce, przy rozliczeniach wewnątrzgrupowych oraz przy powtarzalnych transakcjach.

W praktyce podatkowej funkcjonuje ono już od dawna, jednak dopiero wdrożenie KSeF postawiło pytanie: czy i jak będzie można korzystać z self-billingu w nowym systemie fakturowania elektronicznego?

Self-billing w KSeF – co już wiemy?

Zgodnie z obecnym stanem prawnym i komunikatami Ministerstwa Finansów:

  • self-billing będzie technicznie możliwy w KSeF,
  • konieczne będzie uzyskanie zgody sprzedawcy oraz nadanie odpowiednich uprawnień w KSeF,
  • wystawiający fakturę w imieniu innego podatnika musi być uwierzytelniony (np. certyfikatem wystawcy),
  • zagraniczne podmioty posługujące się polskim numerem VAT UE będą mogły korzystać z KSeF – również w trybie self-billingu, ale wymaga to spełnienia dodatkowych warunków formalnych i technicznych.
Ważne

Przypominamy! Od 1 lutego 2026 roku w Polsce zostanie wdrożony obowiązkowy KSeF dla podatników, których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku przekroczyła w 2024 roku 200 mln złotych. Dla pozostałych podatników termin ten został przesunięty na 1 kwietnia 2026 roku. Ministerstwo Finansów przewidziało jeszcze jeden dodatkowy termin dla podatników wykluczonych cyfrowo – 1 stycznia 2027 roku. W przypadku tych ostatnich wartość sprzedaży nie może przekroczyć 10 tys. złotych miesięcznie. KSeF jest to platforma teleinformatyczna Ministerstwa Finansów służąca do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Jej celem jest uszczelnienie systemu VAT, ułatwienie rozliczeń i ograniczenie kontroli przez urzędy skarbowe. Aktualnie system ten umożliwia dobrowolne działanie od 1 stycznia 2022 roku.

Co z firmami zagranicznymi (VAT UE), które nie mają siedziby w Polsce?

Tu pojawia się najwięcej wątpliwości. Po pierwsze KSeF przewiduje możliwość działania na podstawie identyfikatora podatkowego VAT UE (np. DE..., FR...), jednak obecnie interfejsy API oraz przepisy wykonawcze nie zapewniają pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwa dla takich przypadków. Praktyka dopiero się kształtuje – brakuje objaśnień i precedensów (np. interpretacji ogólnych).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z czym trzeba się liczyć w praktyce?

Dla podmiotów zagranicznych, które rozliczają VAT w Polsce, brak siedziby może być barierą dla korzystania z polskich narzędzi uwierzytelniających (certyfikatów KSeF). Konieczne może być działanie za pośrednictwem pełnomocników lub przedstawicieli podatkowych. Pojawia się problem z dostępem do polskiego ePUAP i Profilu Zaufanego – wymaganych dla części typów uwierzytelnienia.

W przypadku, gdy to zagraniczny nabywca chce wystawiać faktury w imieniu polskiego sprzedawcy (np. sieć handlowa lub platforma e-commerce), potrzebne są:

  • formalne upoważnienie i odpowiednia konfiguracja dostępów w KSeF,
  • przemyślana architektura prawno-podatkowa (umowy, polityka fakturowania, compliance),
  • kompatybilność systemów ERP po obu stronach.

Jednakże self-billing w KSeF to duża szansa na uproszczenie rozliczeń – również dla firm zagranicznych. Trzeba się przy tym liczyć z tym, że pełne wykorzystanie tego rozwiązania wymaga dokładnej analizy struktury transakcji, znajomości uwarunkowań technicznych systemu, a przede wszystkim – śledzenia pojawiających się zmian w przepisach wykonawczych i dokumentacji API.

Obszar

Stan na dziś (VIII 2025)

Co wymaga doprecyzowania?

Self-billing w KSeF

Technicznie możliwy, przewidziany w dokumentacji MF

Brak oficjalnego przewodnika wdrożeniowego, brak wzorów zgód/upoważnień

Zagraniczny podmiot (VAT UE)

Może korzystać z KSeF, jeśli ma nadany PL NIP i odpowiednie uwierzytelnienie

Niejasność co do ścieżki autoryzacji i nadawania uprawnień bez Profilu Zaufanego

Certyfikaty wystawcy

Dostępne od 1 listopada 2025, ważne 2 lata, działa także offline

Czy zagraniczny podmiot może uzyskać certyfikat samodzielnie?

Tokeny vs certyfikaty

Token dostępny alternatywnie – nie wymaga ePUAP

Zasady bezpieczeństwa tokenów dla podmiotów zagranicznych nie są jeszcze szeroko opisane

Udział przedstawiciela podatkowego

Możliwy – może działać w imieniu zagranicznego podatnika

Brak jednoznacznych procedur działania pełnomocników w self-billingu

Wymogi dokumentacyjne

Potrzebne jest pisemne porozumienie z dostawcą

Brakuje wzorców i wytycznych dot. takich umów w KSeF

API KSeF i formaty danych

Wersje API umożliwiają wystawianie faktur w imieniu innego podmiotu

Nadal pojawiają się błędy integracyjne, wymaga testów systemowych i współpracy z dostawcami ERP

Dla kogo self-billing jest przydatny?

Self-billing jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z terminowym otrzymywaniem faktur od kontrahentów. Zapewnia on większą kontrolę i zarządzenie dokumentacją finansową. Ogranicza błędy co do ilości czy ceny towarów/usług. Dla sprzedawcy to również oszczędność czasu i zasobów, brak konieczności wystawiania faktur korygujących w przypadku pomyłki.

Warto już dziś zaplanować wdrożenie KSeF z uwzględnieniem scenariuszy self-billingu – zwłaszcza, jeśli firma działa w modelu cross-border (model biznesowy, który umożliwia sprzedawcy i nabywcy z różnych państw zawieranie transakcji przez Internet).

oprac. Iga Leszczyńska
