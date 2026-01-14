REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF sprawdzi jedynie techniczną poprawność faktury. Merytoryczna weryfikacja faktur kosztowych to obowiązek podatnika i księgowego

KSeF sprawdzi jedynie techniczną poprawność faktury. Merytoryczna weryfikacja faktur kosztowych to obowiązek podatnika i księgowego

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 stycznia 2026, 13:52
KSeF 2026
KSeF sprawdzi tylko techniczną poprawność faktury. Weryfikacja faktur kosztowych obowiązkiem podatnika i księgowego
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to rewolucja – uporządkowany format, centralizacja danych i automatyzacja obiegu dokumentów bez wątpienia usprawniają pracę. Jednak jedna rzecz pozostaje niezmienna – odpowiedzialność za prawidłowość faktur i ich wpływ na rozliczenia podatkowe. Dlatego należy mieć na uwadze, że KSeF nie zwalnia z czujności w zakresie weryfikacji zdarzeń gospodarczych udokumentowanych za jego pośrednictwem.

KSeF nie weryfikuje merytorycznej poprawności faktury, a tylko czy jest poprawna technicznie

Krajowy System e-Faktur zmienia nie tylko sposób wystawiania dokumentów, ale co do zasady cały techniczny proces obiegu dokumentów. KSeF weryfikuje wyłącznie zgodność wystawianej faktury zgodnie z wymogami struktury logicznej. Oznacza to, że podatnik odpowiada za prawidłowość merytoryczną dokumentu. Analogicznie po stronie nabywcy faktury – KSeF przy jej odbiorze nie dokona analizy, czy dokument jest wystawiony prawidłowo, czy wydatek może stanowić koszt podatkowy, ani czy transakcja faktycznie miała miejsce. To kluczowa informacja zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla księgowych – aby na tym poziomie nie tracić czujności, wręcz przeciwnie – będzie trzeba być wyczulonym jeszcze bardziej – komentuje Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka księgowo-podatkowa fillup k24

REKLAMA

REKLAMA

KSeF nie zwalnia z obowiązku weryfikacji faktur przez klientów biur rachunkowych

Klienci biur rachunkowych powinni mieć świadomość, że KSeF nie zdejmuje z nich obowiązku weryfikowania otrzymywanych faktur. – System ułatwi przekazywanie faktur, uporządkuje obieg dokumentów i wyeliminuje pomyłki czysto formalne, ale nie zastąpi zdrowego rozsądku ani wiedzy o tym, co rzeczywiście kupujemy od kontrahenta. Wciąż konieczne będzie sprawdzanie, czy faktura odpowiada wykonanej usłudze lub dostarczonemu towarowi, czy jej treść jest zgodna ze stanem faktycznym oraz czy dokument nie budzi wątpliwości podatkowych – przestrzega Zuzanna Kwiatkowska

Dla biur rachunkowych KSeF to nowa rzeczywistość, ale stare ryzyka

Dla biur rachunkowych KSeF oznacza nową, scyfryzowana rzeczywistość operacyjną, natomiast w dalszym ciągu obarczoną starymi ryzykami. – Księgowi nadal będą zobowiązani do prawidłowej klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, weryfikacji nieścisłości i upewnienia się, że koszt można bezpiecznie ująć w ewidencjach podatkowych. Automatyzacja i digitalizacja nie eliminują odpowiedzialności, a jedynie przenoszą punkt ciężkości – z pozyskiwania faktur na ich rzetelną merytoryczną analizę. – dodaje ekspetka

Więcej danych dla fiskusa, mniejsza tolerancja na błędy

Wraz z wdrożeniem KSeF fiskus zyska dostęp do znacznie szerszego zasobu danych w czasie rzeczywistym. Dla biur rachunkowych, ale i samych klientów oznacza to mniejszą tolerancję na błędy, szybsze wychwytywanie niezgodności i zwiększoną presję na poprawność dokumentacji.

- Administracja skarbowa będzie widzieć „czarno na białym”, jakie wydatki ponosi podatnik, w jakiej skali i z jaką częstotliwością. Dane o zakupach trafią do systemów analitycznych natychmiast – bez oczekiwania na czynności sprawdzające czy kontrolę podatnika. To oznacza mniejszą tolerancję na koszty potencjalnie sporne i znacznie większą presję na jakość uzasadnienia biznesowego. – przypomina ekspertka fillup k24.
- Koszty, które „kiedyś przechodziły”, bo dało się je obronić argumentacją przedstawioną dopiero podczas kontroli, mogą teraz od razu wzbudzić zainteresowanie fiskusa. Dlatego zarówno przedsiębiorcy, jak i biura rachunkowe muszą być przygotowane na bardziej rygorystyczne podejście administracji i na konieczność precyzyjnego dokumentowania związku wydatku z działalnością gospodarczą już na etapie księgowania – podkreśla Zuzanna Kwiatkowska.

REKLAMA

Współpraca i komunikacja będą ważniejsze niż kiedykolwiek

Na etapie wdrożenia KSeF jak i w okresie jego obsługi należy mieć na uwadze, że nawet jeśli w głównej mierze biuro rachunkowe będzie obsługiwało KSeF w imieniu klienta, rola klienta w tym procesie jest kluczowa. Szczególnie na etapie wdrożenia, a następnie na etapie bieżącego rozliczenia księgowego firmy, m.in. w zakresie weryfikacji faktur pobieranych z KSeF czy uzasadnień dla wątpliwych wydatków na prośbę biura.

Podsumowując: KSeF usprawnia obieg dokumentów, ale nie zastąpi profesjonalnej oceny księgowej ani biznesowej odpowiedzialności przedsiębiorców. Dlatego kluczem do bezpieczeństwa podatkowego pozostaje czujność – po obu stronach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Faktura wystawiona poza KSeF od lutego 2026 r. a koszty podatkowe. Dyrektor KIS rozwiewa wątpliwości
14 sty 2026

Czy faktura wystawiona poza Krajowym Systemem e-Faktur może pozbawić firmę prawa do kosztów podatkowych? Wraz ze zbliżającym się obowiązkiem stosowania KSeF od 1 lutego 2026 r. to pytanie staje się jednym z najczęściej zadawanych przez przedsiębiorców. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przynosi jasną odpowiedź, na którą czeka wielu podatników CIT.
Stopy procentowe NBP bez zmian w styczniu 2026 r.
14 sty 2026

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 13-14 stycznia 2026 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Najważniejsza stopa referencyjna wynosi nadal 4,0 proc. - podał w komunikacie Narodowy Bank Polski. Taka decyzja RPP była zgodna z przewidywaniami większości analityków finansowych i ekonomistów.
Zaległe płatności blokują rozwój firm. Jak odzyskać należności bez psucia relacji biznesowych?
14 sty 2026

Opóźnione płatności coraz częściej hamują rozwój przedsiębiorstw – już 26% firm rezygnuje z inwestycji z powodu braku terminowych wpływów. Jak skutecznie odzyskiwać należności, nie eskalując konfliktów z kontrahentami? Kluczem okazuje się windykacja polubowna, która pozwala chronić płynność finansową i relacje biznesowe jednocześnie.
Import i eksport towarów stałymi instalacjami. Jak prawo celne UE traktuje gaz i energię przesyłaną rurociągami?
14 sty 2026

Towary takie jak gaz ziemny, energia elektryczna, ciepło czy woda przemieszczają się nie w kontenerach, lecz w rurociągach i sieciach przesyłowych. Mimo zupełnie innej fizycznej formuły transportu, w świetle unijnych regulacji celnych traktowane są jak każdy inny towar. To jednak nie oznacza, że formalności są proste. Przepisy przewidują szczególne zasady przedstawiania, zgłaszania oraz potwierdzania ich wyprowadzenia z UE. Brak danych operatora, zgłoszenia wywozowego czy potwierdzenia CC599C może sprawić, że legalny przepływ zostanie uznany za wyprowadzenie poza dozorem celnym.

REKLAMA

TSUE: brak zapłaty VAT to nie oszustwo. Opinia Rzecznik Kokott może zmienić zasady odpowiedzialności solidarnej
14 sty 2026

Opinia Rzecznik Generalnej TSUE Juliane Kokott w sprawie C-121/24 może wywrócić dotychczasową praktykę organów podatkowych w całej UE, w tym w Polsce. Rzecznik jednoznacznie odróżnia oszustwo podatkowe od zwykłego braku zapłaty VAT i wskazuje, że automatyczne obciążanie nabywcy odpowiedzialnością solidarną za długi kontrahenta jest niezgodne z prawem unijnym. Jeśli Trybunał podzieli to stanowisko, konieczna będzie zmiana podejścia do art. 105a ustawy o VAT.
Szef skarbówki: do końca 2026 r. nie będziemy karać za nieprzystąpienie do KSeF, czy błędy popełniane w tym systemie
14 sty 2026

W 2026 roku podatnicy przedsiębiorcy nie będą karani za nieprzystąpienie do Krajowego Systemu e-Faktur ani za błędy, które są związane z KSeF-em - powiedział 12 stycznia 2026 r. w Studiu PAP Marcin Łoboda - wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Zmiana formy opodatkowania na 2026 rok - termin mija 20 stycznia czy 20 lutego? Wielu przedsiębiorców żyje w błędzie
13 sty 2026

W biurach księgowych gorąca linia - nie tylko KSEF. Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że na zmianę formy opodatkowania mają czas tylko do 20 stycznia. To mit, który może prowadzić do nieprzemyślanych decyzji. Przepisy dają nam więcej czasu, ale diabeł tkwi w szczegółach i pierwszej fakturze. Do kiedy realnie musisz złożyć wniosek w CEIDG i co się najbardziej opłaca w 2026 roku?
Identyfikator wewnętrzny (IDWew): jak go wygenerować i do czego się przyda po wdrożeniu KSeF
13 sty 2026

W Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) problem, „kto widzi jakie faktury”, przestaje być kwestią czysto organizacyjną, a staje się kwestią techniczno-prawną. KSeF jest systemem scentralizowanym, a podstawowym identyfikatorem podatnika jest NIP. To oznacza, że w modelu „standardowym” (bez dodatkowych mechanizmów) osoby uprawnione do działania w imieniu podatnika mają potencjalnie dostęp do pełnego zasobu jego faktur sprzedaży i zakupów. Dla małych firm bywa to akceptowalne. Dla organizacji z dużą liczbą oddziałów, zakładów, jednostek organizacyjnych (w tym jednostek podrzędnych JST), a nawet „wewnętrznych centrów rozliczeń” – to często scenariusz nie do przyjęcia. Aby ograniczyć dostęp do faktur lub mieć większą kontrolę nad zakupami, podatnik może nadać identyfikator wewnętrzny jednostki (IDWew) jednostkom organizacyjnym czy poszczególnym pracownikom.

REKLAMA

KSeF obowiązkowy czy dobrowolny? Terminy wdrożenia, zasady i e-Faktura dla konsumentów
14 sty 2026

Dobrowolny KSeF już działa, ale obowiązek nadchodzi wielkimi krokami. Sprawdź, od kiedy KSeF stanie się obowiązkowy, jakie zasady obowiązują firmy i jak wygląda wystawianie e-faktur dla konsumentów. Ten przewodnik krok po kroku pomoże przygotować biznes na zmiany w 2026 roku.
Korekta faktury ustrukturyzowanej w KSeF wystawionej z błędnym NIP nabywcy. Jak to zrobić prawidłowo
13 sty 2026

Jak od 1 lutego 2026 r. podatnik VAT ma korygować faktury ustrukturyzowane wystawione w KSeF na niewłaściwy NIP nabywcy. Czy nabywca będzie mógł wystawić notę korygującą, gdy sam nie będzie jeszcze korzystał z KSeF?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA