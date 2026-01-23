REKLAMA

Grupa INFOR ma pozycję lidera wśród najważniejszych informacji o KSeF

Grupa INFOR ma pozycję lidera wśród najważniejszych informacji o KSeF

23 stycznia 2026, 09:41
Grupa INFOR ma pozycję lidera wśród najważniejszych, najbardziej aktywnych źródeł informacji o KSeF
Grupa INFOR ma pozycję lidera wśród najważniejszych, najbardziej aktywnych źródeł informacji o KSeF
INFOR

Zainteresowanie Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) gwałtownie rośnie wraz ze zbliżającym się terminem wdrożenia systemu od lutego. Jak wynika z najnowszej analizy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w porównaniu z listopadem liczba publikacji o KSeF wzrosła w grudniu o 45% w mediach społecznościowych oraz o 30% w mediach klasycznych.

W tym kontekście Grupa INFOR ma pozycję lidera wśród najważniejszych, najbardziej aktywnych źródeł informacji o KSeF:

  • INFORLEX.pl jest liderem portali www publikujących o KSeF – według IMM od 1 sierpnia do 31 grudnia 2025 r. w INFORLEX opublikowano 345 materiałów. W zestawieniu na podium jest również serwis ksiegowosc.infor.pl z 303 materiałami na temat KSeF.
  • „Dziennik Gazeta Prawna” jest liderem prasy drukowanej pod względem liczby publikacji o KSeF – 136 materiałów, przed „Rzeczpospolitą” i „Gazetą Podatkową”.

KSeF: temat nr 1 dla biznesu – i rosnące emocje w sieci

IMM wskazuje, że w mediach społecznościowych najwięcej wpisów o KSeF pojawiło się na X i Facebooku, a najwyższe zaangażowanie wygenerował TikTok. Jednocześnie grudniowa dyskusja internautów wciąż w dużej mierze koncentruje się na obawach: o prywatność, nieproporcjonalne obciążenia dla najmniejszych firm oraz chaos organizacyjny przy wdrażaniu systemu.

— W miarę jak KSeF zbliża się do wdrożenia, rynek potrzebuje nie tylko newsów, ale przede wszystkim praktycznych odpowiedzi: „co, kiedy i jak zrobić” oraz jak ograniczyć ryzyka. Wyniki IMM potwierdzają, że INFORLEX i DGP są wśród kluczowych źródeł fachowej informacji w tej dyskusji — podkreśla Marzena Nikiel, wiceprezes Zarządu INFOR PL S.A.

INFOR: praktyczna wiedza dla firm i księgowych

INFOR od lat dostarcza przedsiębiorcom, księgowym, kadrom i prawnikom aktualną, operacyjną wiedzę o zmianach regulacyjnych. W temacie KSeF redakcje i eksperci INFOR koncentrują się m.in. na:

  • poradach dotyczących nowych przepisów prawnych,
  • analizie wyjaśnień MF,
  • wdrożeniu procesów w firmie i biurze rachunkowym,
  • uprawnieniach, obiegu dokumentów i ryzykach compliance,
  • check-listach i rozwiązaniach „krok po kroku”.
Źródło: INFOR
Zainteresowanie Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) gwałtownie rośnie wraz ze zbliżającym się terminem wdrożenia systemu od lutego. Jak wynika z najnowszej analizy Instytutu Monitorowania Mediów (IMM), w porównaniu z listopadem liczba publikacji o KSeF wzrosła w grudniu o 45% w mediach społecznościowych oraz o 30% w mediach klasycznych.

