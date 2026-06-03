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Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » Zwolnienie z KSeF w 2026 r. przy sprzedaży do 10 tys. zł miesięcznie. Jak liczyć sprzedaż? Od kiedy fakturować w KSeF po przekroczeniu limitu?

Zwolnienie z KSeF w 2026 r. przy sprzedaży do 10 tys. zł miesięcznie. Jak liczyć sprzedaż? Od kiedy fakturować w KSeF po przekroczeniu limitu?

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03 czerwca 2026, 13:05
Joanna Dmowska
Joanna Dmowska
prawnik specjalizujący się w podatku VAT, autorka licznych publikacji, redaktor naczelna „Biuletynu VAT”
oprac. Paweł Huczko
Zwolnienie z obowiązkowego KSeF w 2026 roku. Jak liczyć sprzedaż do limitu 10 000 zł? Od kiedy po przekroczeniu limitu trzeba fakturować w KSeF?
Zwolnienie z obowiązkowego KSeF w 2026 roku. Jak liczyć sprzedaż do limitu 10 000 zł? Od kiedy po przekroczeniu limitu trzeba fakturować w KSeF?
Shutterstock

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Zgodnie z przepisami dot. VAT w 2026 r. podatnicy, u których miesięczna wartość sprzedaży ﻿brutto udokumentowana fakturami nie będzie przekraczała 10 000 zł, będą mogli wystawiać faktury na starych zasadach, poza KSeF. Z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wyjaśnień wynika, że do limitu nie będziemy wliczali np. faktur konsumenckich czy paragonów uznanych za faktury.

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Zwolnienie z obowiązkowego fakturowania w KSeF z uwagi na niską sprzedaż

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2026 r. podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych mogą wystawiać faktury elektroniczne lub faktury w postaci papierowej, jeżeli łączna wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku u tych podatników udokumentowana tymi fakturami wystawionymi w danym miesiącu jest mniejsza lub równa 10 000 zł (art. 145m ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT).

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Jak liczyć sprzedaż do limitu? Czego nie wliczać?

Do limitu trzeba wliczać kwoty brutto ze sprzedaży. Nie można wliczać natomiast sprzedaży dokumentowanej na kasie fiskalnej na podstawie raportów kasowych oraz sprzedaży niedokumentowanej ani fakturą, ani paragonem. Również nie wszystkie faktury mogą być uwzględnione w limicie. Na stronie ksef.podatki.gov.pl Ministerstwo Finansów publikuje odpowiedzi na pytania podatników, z których wynika, że do limitu 10 000 zł mogą być wliczane tylko faktury, które obowiązkowo należy wystawić w KSeF (tj. w stosunku do których nie istnieją żadne wyłączenia na podstawie art. 106ga ust. 2 ustawy o VAT lub przepisy epizodyczne określone w art. 145n ustawy o VAT, pozwalające na ich wystawienie poza KSeF).

Oznacza to, że nie można uwzględniać w limicie:
- faktur wystawianych przy użyciu kas fiskalnych,
- paragonów do 450 zł uznanych za faktury (z NIP kupującego),
- faktur wystawionych na żądanie osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem,
- faktur uproszczonych, które na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, będą wystawiane poza KSeF, np. bilety, faktury dokumentujące usługi finansowe zwolnione z VAT.

Co decyduje o uwzględnieniu faktury w limicie: data powstania obowiązku podatkowego czy wystawienia faktury

Podatnik utraci prawo do wystawiania zwykłych faktur elektronicznych (poza KSeF) oraz faktur w postaci papierowej począwszy od faktury, którą przekroczono wartość 10 000 zł. To oznacza, że taka faktura będzie musiała być wystawiona już w KSeF. Po przekroczeniu tego limitu nie będzie już powrotu do wystawiania faktur poza KSeF. Jeśli podatnik przekroczy limit, to musi wystawić w KSeF tę fakturę, którą przekroczył limit, oraz wszystkie kolejne faktury. Fakt nieprzekroczenia limitu w kolejnym miesiącu pozosta﻿nie bez znaczenia.

Powstaje pytanie, co decyduje o uwzględnieniu faktury w limicie: data powstania obowiązku podatkowego czy wystawienia faktury. MF opowiada się za drugą opcją: Fakturę wlicza się do limitu 10 tys. zł zawsze zgodnie z datą wystawienia (...).

Przykład

Jan Nowak od 1 kwietnia 2026 r. nie wystawia faktur w KSeF, gdyż wystawia faktury o łącznej wartości poniżej 10 000 zł. Załóżmy, że otrzyma zlecenie od firmy i wystawi 29 maja 2026 r. fakturę zaliczkową na kwotę 12 000 zł na rzecz firmy. Zaliczka zostanie wpłacona w czerwcu. Faktura zaliczkowa będzie musiała być wystawiona w KSeF 29 maja 2026 r., mimo że obowiązek podatkowy powstanie w czerwcu. Dotyczy to również kolejnych faktur na rzecz firm, które będą musiały być wystawiane w KSeF.

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Kiedy w 2026 r. można wystawiać faktury poza KSeF dzięki limitowi 10 000 zł?

Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2026 r. podatnicy obowiązani do wystawiania faktur ustrukturyzowanych mogą wystawiać faktury elektroniczne lub papierowe, jeśli łączna wartość sprzedaży brutto udokumentowana tymi fakturami w danym miesiącu jest mniejsza lub równa 10 000 zł.

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Jak liczyć limit 10 000 zł dla wystawiania faktur poza KSeF w 2026 r.?

Do limitu 10 000 zł wlicza się kwoty brutto ze sprzedaży udokumentowane fakturami i tylko faktury, które obowiązkowo należy wystawić w KSeF. Nie wlicza się sprzedaży z raportów kasowych oraz sprzedaży niedokumentowanej ani fakturą, ani paragonem.

Jakie dokumenty i faktury nie są uwzględniane w limicie 10 000 zł dla KSeF?

Nie uwzględnia się: faktur wystawianych przy użyciu kas fiskalnych; paragonów do 450 zł uznanych za faktury (z NIP kupującego); faktur na żądanie osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem; faktur uproszczonych wystawianych poza KSeF (np. bilety); faktur dokumentujących usługi finansowe zwolnione z VAT.

Co decyduje o ujęciu faktury w limicie 10 000 zł: data wystawienia czy obowiązku podatkowego?

MF wskazuje: "Fakturę wlicza się do limitu 10 tys. zł zawsze zgodnie z datą wystawienia […]."

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Co się dzieje po przekroczeniu limitu 10 000 zł w danym miesiącu w 2026 r.?

Podatnik traci prawo do wystawiania faktur poza KSeF od faktury, którą przekroczono limit 10 000 zł. Faktura, którą przekroczono limit, i wszystkie kolejne muszą być wystawione w KSeF. Po przekroczeniu tego limitu nie będzie już powrotu do wystawiania faktur poza KSeF.

Podstawa prawna: art. 106ga ust. 2, art. 145m, art. 145n ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 775; ost.zm.Dz.U. z 2025 r. poz. 1541).

Joanna Dmowska, ekspert w zakresie VAT

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Źródło: Biuletyn VAT
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